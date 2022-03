Brandenburger Vorstadt

Die Polizei sucht seit Sonntagmorgen eine vermisste Frau. Die 53-jährige Julia M. aus Potsdam wurde zuletzt bei ihrer Wohnung gesehen. Sie leide an einer Erkrankung, weshalb nicht ausgeschlossen werden könne, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinde, so die Polizei. Umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einsatz eines Mantrailer-Hundes und eines Polizeihubschraubers blieben bislang erfolglos. Die 53-Jährige ist 1,78 Meter groß, hat lange dunkelblonde Haare und trägt eine Brille.

Mit einem Fahrrad unterwegs

Die vermisste Julia M. Quelle: Polizei

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen blauen Mantel, eine dunkle Hose, braune Lederstiefel sowie eine beige-braune Wollmütze. Zudem hatte sie ein schwarzes 28er Herrenfahrrad der Fahrradmanufaktur dabei. Das Rad hat einen Lenkerkorb und einen braunen Sattel sowie braune Griffe. Weiterhin führte sie vermutlich eine Handtasche mit rosa Blumenmuster mit sich.

Hinweise bitte an die Polizei unter 0331 5508-0.

Von MAZonline