Potsdamerin bangt um Rückreise: „Sansibar macht die Schotten dicht“

Potsdam/Sansibar-Stadt

Potsdams frühere Kulturbeigeordnete Gabriele Fischer engagiert sich seit 2018 ehrenamtlich für die Städtepartnerschaft Potsdam-Sansibar. Anfang dieses Jahres reiste sie wieder auf die Insel, um sich dort um Projekte zu kümmern. Doch die Rückreise gestaltet sich schwierig.

Frau Fischer, wie ist Ihre aktuelle Lage in der Inselhauptstadt?

Gabriele Fischer: Mir geht es gut. Ich bin in einem sehr sicheren Hotel untergebracht. Außer mir ist nur noch der indische Konsul mit seiner Familie hier. Ansonsten ist das Hotel seit einigen Tagen geschlossen – so wie mittlerweile 98 Prozent aller Hotels auf Sansibar. Die Initiativen, die die Regierung setzt, sind jedoch sehr verhalten. Man setzt mehr auf private Initiativen. Ich glaube, man hat von Seiten der Regierung noch nicht richtig verstanden, wie ernst die Situation auch auf Sansibar werden könnte.

Im Fokus der Städtepartnerschaft steht auch die Hilfe für Kinder, denen es oft am Notwendigsten mangelt. Quelle: Privat

Woran machen Sie fest, dass die Regierung die Pandemie auf die leichte Schulter nimmt?

Der Präsident von Tansania hat kürzlich in einer vollen Kirche verkündet: Das Virus kommt vom Satan und die Schwarzen sind nicht so sehr betroffen wie die Weißen.

Wie sieht es mit Ihrer Bewegungsfreiheit aus? Dürfen Sie das Hotel verlassen?

Ich könnte mich frei bewegen, wenn ich wollte. Aber seit einer Woche sind alle Schulen geschlossen – sie zählten ja zu den Projekten, auf denen ein Hauptaugenmerk bei der Kooperation zwischen Potsdam und Sansibar liegt. Und weil ich alle geplanten Vorhaben abgeschlossen hatte, habe ich beschlossen, so wenig wie möglich nach draußen zu gehen. Stattdessen versuche ich, etwas im Homeoffice zu machen, etwa indem ich den Stand der verschiedenen Projekte dokumentiere.

Gabriele Fischer mit Gärtnerinnen und Gärtnern im historischen Botanischen Garten, der mit Potsdamer Hilfe wiederhergestellt wird. Quelle: Privat

Eigentlich hätten Sie am 29. März zurückfliegen sollen. Wie stehen jetzt Ihre Chancen, bald wieder nach Potsdam zu kommen?

Ich bin in Kontakt mit der deutschen Botschaft. Man konnte sich auf einer Krisenvorsorgeliste registrieren lassen für das Rückholprogramm. Das habe ich gemacht. Die Flüge von der Insel nach Nairobi sind alle gecancelt, seit Donnerstag verkehrt auch die Fähre zum tansanischen Festland nicht mehr. Am Sonntag wird der Flughafen geschlossen. Sansibar macht die Schotten komplett dicht. Soeben habe ich erfahren, dass ich voraussichtlich am Samstagnachmittag einen Flug bekomme – über Addis Abeba und Paris nach Berlin. Das ist der letzte Flug, mit dem man noch ausreisen kann.

Wie geht Ihre Familie mit der Situation um?

Meine beiden Söhne sind natürlich in Sorge, auch weil die medizinische Versorgung auf Sansibar mehr als schwierig ist. Hier gibt es weder Krankenhauskapazitäten noch genügend ausgebildete Ärzte noch ausreichendes Equipment. Die Situation ist unvorstellbar. Eine deutsche Ärztin hier vor Ort – Jenny Bouraima – , mit der ich an dem geplanten Brustkrebsprojekt zwischen Potsdam und Sansibar arbeite – hat sich zwar mit ihrer Praxis auf das Schlimmste vorbereitet. Das Problem: Sie hat nur ein Bett für die Intensivversorgung zur Verfügung. Sollte es auf der Insel tatsächlich zu einer Ausbreitung der Fälle kommen, wären die Krankenhäuser extrem überfordert. Momentan gibt es zwar nur wenige dokumentierte, positiv getestete Fälle, aber die Dunkelziffer dürfte höher sein. Ein Deutscher, der kürzlich aus Ghana eingereist ist, soll auch erkrankt sein, was die Stimmung gegenüber Europäern verschlechtert.

Welche Auswirkung hat die Pandemie derzeit auf die Sansibaris?

Die Menschen gehen sehr gelassen damit um. Wie gesagt: Man hat den Ernst der Lage wohl noch nicht erkannt. Schwierig ist, dass die meisten Menschen auf engstem Raum zusammenleben. Der Alltag geht einfach weiter – abgesehen von den Schulschließungen. Die Märkte sind offen. Und Desinfektionsmittel können sich nur die Allerwenigsten leisten. Wirtschaftlich sind die Auswirkungen sehr schlimm: Viele Sansibaris arbeiten in den Hotels. Wenn die geschlossen sind, entfällt der Verdienst. Diese soziale Komponente macht mir große Sorgen. Ich habe auch gehört, dass die Diebstähle zugenommen haben sollen. Die Regierung macht da nichts; da gibt es keine Sicherheitsschirme für Betriebe oder die vielen Standbetreiber.

Blick in ein Klassenzimmer. Quelle: Privat

Im Dezember hatte die Potsdamer Schauspielerin Gerit Kling im Rathaus einen Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro an Oberbürgermeister Mike Schubert, seinen Amtsvorgänger Jann Jakobs und Sie übergeben – zugunsten der Städtepartnerschaft. Was konnten Sie damit umsetzen?

Unter anderem sind die Schwimmkurse für Schüler der Montessori-Schule fortgeführt worden. Das Paradoxe hierzulande ist ja, dass die meisten der Inselbewohner Nicht-Schwimmer sind – was oft tödliche Unfälle zur Folge hat. Außerdem haben wir für die Mwanakwerekwe 'H-Schule – sie hat eine Partnerschaft mit der Babelsberger Grundschule Bruno H. Bürgel – Solaranlagen kaufen können, mit denen wiederum die Pumpen von drei neuen Wassertanks betrieben werden. Das saubere Wasser reduziert die Übertragung von Krankheiten. In derselben Schule ist es auch gelungen, dass endlich die Beton-Fußböden saniert wurden. Vorher hatten wir versucht, mit Matten den Kindern das Sitzen auf den schadhaften Böden etwas angenehmer zu machen. Aber jetzt ging es einfach nicht mehr. Nachdem ich verschiedene Angebote von Handwerkern eingeholt und endlich ein vernünftiges Preisangebot gefunden hatte, konnten die Reparaturen in der letzten Woche abgeschlossen werden.

Schwimmkurse für die Schüler der Montessori-Schule. Quelle: Privat

Ihr Augenmerk richtete sich aber nicht nur auf Schulen, oder?

Genau. Mit Geld aus der Spende von Frau Kling konnte ich auch eine kostengünstige Gefriertruhe für das Naturkundemuseum kaufen. Die Fachleute vom Potsdamer Naturkundemuseum hatten mir dazu geraten. Der Hintergrund ist, dass Objekte wegen der Mikroben durchgefroren werden müssen. Auf Sansibar gab es dafür noch keine Möglichkeit, so dass wunderbare Exponate bedroht waren. So konnte nun unter anderem der letzte Leopard von Sansibar in die Gefriertruhe gesteckt werden. Außerdem habe ich mich um den historischen Botanischen Garten gekümmert, der derzeit wieder hergestellt wird. Ein großes Problem sind da die riesigen Müllberge am Rande des Gartens, die Ungeziefer anziehen. Ich habe viel Druck auf die Verwaltung gemacht, dass sie sich um die Müllbeseitigung kümmern.

Müllberge am Botanischen Garten. Quelle: Privat

Der Botanische Garten sollte auch einer der Highlights bei der Reise der Potsdamer Delegation im Sommer sein. Wie steht es um diese Pläne?

Die Reise ist auf voraussichtlich Dezember verschoben worden, dann soll auch der Botanische Garten offiziell eröffnet werden.

Von Ildiko Röd