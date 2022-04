Oksana Klymonchuk harrt weiter in Kiew aus. Die Potsdamerin hat eine folgenschwere Entscheidung getroffen: Sie will nun in die reguläre Armee eintreten. Im Gespräch mit der MAZ berichtet sie von Angst und Todesmeldungen auf Facebook, von fehlendem Vogelgezwitscher in der Hauptstadt – und vom Schießen.