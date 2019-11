Potsdamerin gründet Hilfsaktion: „Viele Angehörige sind mit der Krankheit Krebs überfordert“

Potsdam

Anke Simon (37) hatte 2013 Lymphknotenkrebs und gilt als geheilt. Mit gleichgesinnten Mitstreitern hat sie den Verein „ Eisvogel, Gemeinsam gegen Krebs“ gegründet.

Frau Simon, Sie gelten als geheilt, brauchen aber doch gewiss Achtsamkeit und Kraft für sich. Warum wollen Sie anderen helfen?

Anke Simon:Als ich damals erkrankt bin, habe ich festgestellt, dass es nichts gab, was mir hätte helfen können – keine Internetplattform, keine Selbsthilfegruppe. Überall bin ich nur auf negative Dinge und Aussagen gestoßen. Alles drehte sich um die Krankheit und den Tod. Nirgendwo hat jemand zu mir gesagt: „He, das kann man schaffen. Du kannst gesund werden.“ Ich selbst war positiv eingestellt und bin während der Therapie arbeiten gegangen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Krebs dennoch mein ganzes Leben bestimmen würde. Ich wollte und will nicht, dass es anderen so geht wie mir damals. Also habe ich zu meinem Mann und meinen Freunden gesagt: „Wenn ich das nicht mache, wer macht es dann?“

Sie wenden sich explizit auch an Angehörige warum?

Das hängt ebenso mit meinen Erfahrungen von damals zusammen. Ich hatte mangels anderer Möglichkeiten eine Whatsapp-Gruppe gegründet und dort über meinen Therapiealltag berichtet. Dabei habe ich festgestellt, dass viele Angehörige mit der Krankheit überfordert sind und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, wie sie helfen können. Ich selbst hatte großes Glück mit meinem damaligen Freund und heutigen Mann. Wir kannten uns erst sehr kurz und ich habe ihm nach der Diagnose angeboten, uns zu trennen. Für ihn kam das nicht in Frage. Er war bereit, den schweren Weg mit mir zu gehen.

Wie sieht die Unterstützung des Vereins konkret aus?

Wir sind sowohl Informationsportal als auch Wegbegleiter während der Therapie. In einem ersten Gespräch fragen wir nach der momentanen Situation, wie fühlt derjenige sich. Wir stellen einen Paten zur Seite, der passt, sei es, weil er eine ähnliche Diagnose hatte oder das gleiche Geschlecht hat. Er soll möglichst in der Gegend wohnen. Der Pate kommt auch ins Krankenhaus, kümmert sich, wenn nötig um eine Haushaltshilfe, telefoniert mit Krankenkasse und Behörden, steuert seine Erfahrungen beim Perückenkauf oder für den Reha-Aufenthalt bei. Der Betroffene soll sich zu 100 Prozent um seine Therapie kümmern können. Alles andere ist bei uns in den besten Händen. Dazu geben wir auch Tipps zu Themen, die man nicht sofort auf dem Schirm hat. Zum Beispiel wenn junge Frauen noch einen Kinderwunsch haben, gibt es die Möglichkeit, Eizellen einzufrieren. Das muss schnell entschieden werden.

Sie sind 20 Vereinsmitglieder. Können die das allein schaffen?

Nein. Aber wir haben einige tolle Partner und Botschafter, die uns unterstützen, Eisvogel bekannter zu machen und Spendenaufrufe starten. Sie sorgen auch mit Sachspenden dafür, dass wir Projekte wie die Eisvogel-Post und die Weihnachtsüberraschung stemmen können. Unterstützer kann man allerdings nie genug haben. Wer also an unserer Seite sein möchte – Einzelpersonen oder Unternehmen – kann sich gern bei uns melden.

Was verbirgt sich hinter der Eisvogelpost?

Das ist eine Art Care-Paket. Darin sind viele nützliche Dinge für die schwierige Zeit zwischen Chemotherapie, Alltag und Krankenhaus wie zum Beispiel Lippenbalsam oder Handcreme, eine Mütze, ein kleiner Schreibblock mit Bleistift oder ein personalisiertes Buch und unser Talisman – ein kleiner Eisvogel. Für all diese Dinge sind wir immer auf der Suche nach Spendern. Klinkenputzen gehört auch zum Vereinsalltag.

Sie haben den Eisvogel eben erwähnt. Wie kam es zu dem Namen?

Darüber haben wir sieben Gründungsmitglieder ein ganzes Wochenende lang in einem Heuhotel in der Prignitz bei Spaziergängen und beim Pilze-Sammeln diskutiert. In vielen Vorschlägen hatte das Wort Krebs ein Übergewicht. Das gefiel uns nicht. Wir haben dann um die Ecke gedacht und herausgefunden, dass der Eisvogel der natürliche Feind der Flusskrebse ist. Er gilt zudem als Glücksbringer.

Der Eisvogel gab dem Verein seinen Namen. Quelle: Partick Pleul/dpa

Ist er deshalb auch im Care-Paket?

Ich habe ihn damals von einer Freundin als Talisman bekommen. Wenn er mir Glück gebracht hat, vielleicht bringt er es auch anderen Kranken. An dem Vogel hängt zudem noch eine andere Geschichte.

Welche denn?

Für den Kauf der Vögel für die Pakete habe ich im Internet nach dem Hersteller gesucht. Dort habe ich dann den Namen gefunden. Er heißt Pepe – wie mein Sohn. Das ist doch ein wunderschöner Zufall.

Sie wirken außerordentlich zufrieden und glücklich. Haben Sie Wünsche?

Nicht für mich. Ich habe alles: einen tollen Mann, zwei wunderbare Kinder und ich bin gesund. Wünsche habe ich für den Verein. Dass wir im Jahr 2020 richtig durchstarten und vielen Betroffenen helfen können. Dafür wünsche ich mir noch mehr Unternehmen als Partner und Sponsoren, die uns helfen, den Eisvogel zum Fliegen zu bringen. Und vielleicht – in weiterer Ferne – übernimmt uns mal eine Klinik.

Mehr zum Verein Eisvogel: www.eisvogel.life

Von Elvira Minack