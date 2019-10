Potsdamerin ist erste Deutsche im Elite-Klub des Feuerwehrsports

Groß Glienicke/Montgomery

Die„härteste Feuerwehrfrau Deutschlands“, Marie Schumannaus Groß Glienicke, hat ihr Ziel bei den Weltmeisterschaften des Feuerwehrsports im US-amerikanischen Montgomery ( Alabama) erreicht – sie ist nun die erste Deutsche im „Lions’ Den“ (Löwenhöhle) – so nennt sich der Club der schnellsten Feuerwehrsportler der Welt.

Marie Schumann unmittelbar nach dem Zieleinlauf am Mittwoch – sie hat mit 2:50 Minuten die Zielmarke von drei Minuten deutlich unterschritten. Quelle: privat

Der Parcours wird mit 25 Kilogramm Ausrüstung absolviert

Am Mittwoch absolvierte Schumann den harten Parcours aus Feuerwehrübungen bei der „Firefighter-Combat Challenge“ in nur 2:50 Minuten. Zu den anstrengenden Aufgaben gehört das Tragen von Schläuchen über mehrere Stockwerke oder das Retten einer schweren Puppe – alles in der 25 Kilogramm schweren Einsatzmontur mit Atemmaske. Weil sie den Parcours in unter drei Minuten schaffte, ist Marie Schumann nun die erste deutsche „Löwin“ im Klub.

Marie Schumann beim Retten der schweren Puppe – eine Disziplin des Parcours. Quelle: privat

„Ich habe die ganze Saison darauf hintrainiert und es ist ein tolles Gefühl, eine echte Belohnung“, sagte die 36-Jährige am Donnerstag der MAZ.

Hauptberuflich ist Schumann Ärztin, im Ehrenamt aber Feuerwehrfrau

Im Juni hatte Marie Schumann die „Firefighter Games“ in Hamburg gewonnen und darf sich seitdem „härteste Feuerwehrfrau Deutschlands“ nennen. Sie ist hauptberuflich Ärztin und im Ehrenamt die stellvertretende Ortswehrführerin von Groß Glienicke.

Von Peter Degener