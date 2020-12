Potsdam

Seit Corona verfolgt er sie, dieser beißende Geruch nach Hundekot. Wenn Birgit Möckel am Herd steht und Zwiebeln dünstet, steigt ihr der Gestank in die Nase. Als die Nachbarn kürzlich Kohl kochten und der Duft durch den Hausflur strömte, suchte sie alle Ecken nach Hundehaufen ab. Oft duscht sie zwei-, manchmal sogar dreimal am Tag, weil sie das Gefühl nicht los wird, zu stinken. „Das ist wie ein Fluch“, sagt sie, „dieses Virus ist ein Fluch.“

Dabei schien es im Frühjahr, als habe die 55-Jährige Glück gehabt. Während ihr Mann nach der Infektion zwei Wochen lang mit hohem Fieber, Schüttelfrost und Atemnot kaum aufstehen konnte, traf sie die Corona-Infektion verhältnismäßig leicht. Drei Tage Temperatur, Halsweh, Husten, dann hatte sie es geschafft. So schien es.

Das Post-Covid-Syndrom

Kurz vor Ostern endete ihre Quarantäne, sie kaufte Frühlingsblumen im Baumarkt, bepflanzte ihren Balkon. „Ich war so froh, dass alles überstanden war.“ Das bisschen Erschöpfung, diese ganz leichten Geschmacksstörungen – das geht vorüber, dachte sie. Doch das Gegenteil geschah. Die Erschöpfung wurde größer, die Geruchs- und Geschmacksstörung schlimmer – und Birgit Möckel zum Post-Covid-Fall.

Eigentlich, so schreibt das Robert-Koch-Institut ( RKI) auf seiner Internetseite, dauert eine Infektion mit Sars-CoV-2 in milden Fällen maximal zwei bis drei Wochen. Dann sollte es geschafft sein. Doch immer mehr Betroffene berichten in den vergangenen Monaten über anhaltende Müdigkeit, Schwäche, Husten und Luftnot, über Schmerzen – und eine Veränderung von Geruchs- und Geschmackssinn. Irgendwann im Laufe der Pandemie bekommt das Leiden dann einen Namen: das Post-Covid-Syndrom.

Fatigue-Syndrom und Störungen des Geruchssinn

Birgit Möckel trifft es so hart, dass sie nicht mehr zur Arbeit gehen kann. Wenn sie es schafft, einzukaufen und abzuwaschen, ist es ein guter Tag. Der Normalfall: „Ich mache eine Kleinigkeit im Haushalt, dann bin ich so erschöpft, dass ich mich hinlegen muss.“ Wie früher acht Stunden am Stück in der Zahnarztpraxis ihres Mannes arbeiten, Patienten begrüßen, Akten ausfüllen, „geht gerade einfach nicht mehr“, sagt sie, „dafür bin ich einfach viel zu kaputt.“

Was sie am meisten quält? Diese übermächtige Müdigkeit oder die aus den Fugen geratene Geruchswelt? Die 55-Jährige zuckt die Achseln. „Das ist jedes auf seine Weise ein Fluch.“ Nicht mehr abschmecken und nicht mehr das Lieblingsessen genießen zu können, dafür verfolgt zu werden von Gerüchen, die gar nicht da sind, „das macht einen schon mürbe“, sagt sie: „Wenn man dann auch noch ständig erschöpft ist, bleibt von dem Leben, was man mal hatte, nicht mehr so viel übrig.“

Hinzu kommt: Auch ihre Lunge könnte dauerhaft Schaden genommen haben. Beim Abhören registrierte ihre Hausärztin seltsame Geräusche, was es damit auch sich hat, soll nun ein Lungenfacharzt abklären. Birgit Möckel will zudem die Post-Covid-Sprechstunde in der Charité Berlin besuchen. Ihre große Hoffnung: Dort kann man ihr helfen. Oder: Sie muss nur durchhalten, dann verschwinden die Symptome wieder. Und doch kann sie all dem auch etwas Gutes abgewinnen: „Mein Blut ist voll mit Antikörpern. Ich hoffe, dass mich das noch eine Weile schützt.“

