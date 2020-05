Eine Potsdamer Lebenstänzerin macht Frauen Mut

Potsdam

Begegnet man Menschen, die etwas Besonderes erreicht oder gemacht haben, interessiert einen neben der interessanten Geschichte auch der Weg dorthin. Wie entstand die Idee? Wie war das möglich? Welche Hindernisse mussten überwunden werden? – Das sind nur drei Fragen, die man sich stellt. Auf einen Nenner gebracht will man wissen: Wie hat derjenige das gemacht?

Dieser Frage geht ein Buch nach, das demnächst in dritter Auflage erscheinen wird. „Wie hast du das gemacht?“ ist der Titel.

Frauen erzählen ihre Geschichte

Genau wie in den ersten beiden Ausgaben kommen 25 Frauen zu Wort. Sie beantworten diese Frage ungeschminkt, ehrlich, spannend und überzeugend. Sie erzählen, wie es ihnen gelungen ist, andere von ihren Ideen oder Projekten zu überzeugen und Unterstützung dafür zu bekommen. Sie beschreiben aber auch, welche Schwierigkeiten es dabei gab, was sie bremste, welche Ängste sie hatten, wie viel Kritik sie einstecken mussten und was nicht gelungen ist. Mit ihren Lebensgeschichten wollen sie anderen Frauen Mutmacherin und Vorbild zugleich sein.

Die 25 Frauen leben auf der ganzen Welt und zeigen mit ihren Biografien, dass es immer möglich ist, seinen beruflichen oder privaten Alltag umzukrempeln, sich Wünsche zu erfüllen und ein neues, glückliches Leben zu beginnen.

Die erste Potsdamerin

Erstmals erzählt in „Wie hast du das gemacht“-Ausgabe Nummer 3 nun eine Potsdamerin ihre Geschichte – die 40-Jährige Antje Scholz. Ihre erste Ausbildung absolvierte sie als Staatlich geprüfte Touristikassistentin. Später studierte sie Wirtschaftskommunikation. Viele Jahre war sie erfolgreich im IT-Vertrieb tätig. Doch sie war nicht glücklich dabei, war oft krank, sehnte die Wochenenden herbei, stritt sich viel, auch mit ihrem Mann und den zwei Töchtern.

Die Potsdamerin Antje Scholz wirkt am dritten Teil der Buchreihe "Wie hast du das gemacht?" mit. Quelle: promo

Vor etwa fünf Jahren warf sie von jetzt auf gleich den Job hin. „Ich wusste, ich muss da weg, raus aus der Mühle“, sagt sie. Wie es für sie richtig weitergehen könnte, dafür hatte sie zu diesem Zeitpunkt noch keinen Plan. Sie nahm zunächst einen Job in einem anderen Unternehmen an. „Vielleicht“, so ihre Überlegung damals, „liegt es an der Firma, dass es mir nicht gut geht.“ Doch schon nach wenigen Monaten musste sie sich eingestehen, dass das nicht die Lösung war.

Leben, Erfolg und Selbstverwirklichung Die Buchreihe „Wie hast du das gemacht?“ wird von Fempress Media herausgegeben. Der dritte Band umfasst wie seine Vorgänger aus den Jahren 2017 und 2019 erneut 25 authentische Geschichten von 25 Frauen und verspricht 25 Lektionen über Leben, Selbstverwirklichung und Erfolg. Das 368 Seiten umfassende Taschenbuch ist im April erschienen und für 16,99 Euro über den Buchhandel zu beziehen. Mit Antje Scholz berichtet erstmals eine Potsdamerin. nf

Der erste wirkliche Neustart – als Selbstständige im Vertrieb – brachte ihr auch nicht die Erfüllung. „Ich hatte unglaublich viel zu tun, arbeitete mehr als zuvor, doch es rentierte sich nicht, weder finanziell noch für mein Wohlbefinden“, erinnert sich die Unternehmerin.

Sie absolvierte eine Reihe Weiterbildungen im Bereich Coaching, Familienaufstellung, Systemisches Coaching bis sie sicher war, das Richtige für sich gefunden zu haben.

Seit etwas mehr als einem Jahr berät Antje Scholz Männer, nennt sich Männerbegleiterin. Erfolgreiche Männer – Macher, eloquent und zielsicher – sind ihre Klienten. Männer, die sich bei all dem danach sehnen, mal auszuruhen, Verantwortung abzugeben, nachzulassen.

Einzelcoachings uns Seminare

„Ich bestärke Männer darin, dass Beides möglich ist: beruflich erfolgreich zu sein und an sich, an das eigene Wohlbefinden zu denken“, so Antje Scholz. Gestartet ist sie mit Einzelcoachings. Inzwischen gehören auch kleine Seminare – kleine Auszeiten – und ein Jahresseminar zu ihrem Angebot.

Heute nennt sich Antje Scholz glückliche Frau, selbstständige Unternehmerin, Ratgeberin, Trainerin, Spiegelmentorin, glänzende Persönlichkeit, supercoole Mutter und geliebte Ehefrau. Sie beschreibt sich als Lebenstänzerin – humorvoll, lachend, stark, wild, teilzeitverrückt, erfüllt, verbunden und voller Liebe zu sich selbst und zu ihrem Leben. Das Wichtigste: Sie gestaltet jeden Tag so, dass er zu ihr und zu ihrem Lifestyle passt.

Von Elvira Minack