Potsdamerin räumt bei MAZ-Gewinnspiel ab

Babelsberg

Genau 65 Gummi-Enten hat Gerhild Lehnhardt in der durchsichtigen Plastikbox gezählt. Damit lag sie goldrichtig. Dann kam noch ein bisschen Glück dazu: Aus allen richtigen Einsendungen wurde sie als Siegerin der ersten Etappe des MAZ-Gewinnspiels 2020 gezogen. Für ihre richtige Antwort im Spiel „Entchen schätzen“ überreichte Verkaufsleiter René Kutzner der Potsdamerin am Montag ihren Hauptpreis: Ein Shopping-Gutschein im Wert von 1000 Euro für das Designer Outlet Berlin.

Als Gerhild Lehnhardt über ihren Gewinn informiert wurde, habe sie ihr Glück gar nicht fassen können. „Ich war so verdattert, ich konnte gar nicht richtig zuhören“, erzählt sie. Bei dem Gewinnspiel habe sie nur mitgemacht, weil einer ihrer Enkel gerne eine Quietscheente gehabt hätte. „Die waren aber leider nicht zum Verkauf, dafür habe ich dann beim Rätsel mitgemacht.“ Dass sie am Ende den Hauptgewinn bekommt, hätte die 57-Jährige niemals gedacht. „Ich habe einfach nur geraten.“

10.000 Teilnehmer aus ganz Brandenburg

Bis sie den Shopping-Gutschein einlösen kann, wird sich die Potsdamerin noch ein paar Tage gedulden müssen. Was sie sich im Designer Outlet Berlin kauft, will sie spontan entscheiden. „Erstmal muss ich mir anschauen, was es da alles gibt“, sagt die 57-Jährige. Die Übergabe im MAZ-Verlag fand wegen des Kontaktverbots mit reichlich Abstand statt. „Ich war trotzdem aufgeregt“, erzählt die Gewinnerin.

Das Gewinnspiel lief vom 1. Oktober 2019 bis zum 31. März 2020. Insgesamt 10.000 Brandenburger haben ihr Glück an den MAZ-Promotionsständen im gesamten Verbreitungsgebiet versucht.

Von Hannah Rüdiger