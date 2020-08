Potsdam

Sieben Tage, zwanzig Falschparker – und das auf nur ein paar hundert Metern: Verena R. hat die Faxen dicke. Die 29-Jährige ist mit dem Fahrrad oder zu Fuß in der Stadt unterwegs und stinksauer über die Ignoranz vieler motorisierter Verkehrsteilnehmer.

Auf ihrem Arbeitsweg dokumentiert sie, wie zumeist Autofahrer Fünfe gerade und die Straßenverkehrsordnung ein unverbindliches Angebot sein lassen, wie sie Einfahrten, Geh- und Radwege zuparken – und so andere in Gefahr bringen. Was Verena R. aber noch viel mehr aufregt, ist die Ignoranz des Ordnungsamtes.

„Ich finde es eine Frechheit, dass dem nicht nachgegangen wird“

Verena R. nutzt ihr Recht, private Anzeigen gegen Falschparker über ein Internetportal an die Bußgeldstelle der Stadt weiterzuleiten. Die Reaktion darauf sei gleich null: Nur zweimal habe sie eine E-Mail-Antwort erhalten – und zwar mit exakt dem gleichen Text. Der letzte Satz dieser von der Leiterin der Bußgeldstelle gezeichneten Rückmeldung: „Wie Sie meiner Darstellung entnehmen können, ist nicht mit einer weiteren Bearbeitung der von Ihnen vorgelegten privaten Anzeigen wie gewünscht zu rechnen.“

Verena R. hat sich an die MAZ gewendet, weil sich das Ordnungsamt offenbar nicht rührt, wenn es einen Hinweis auf eine Ordnungswidrigkeit bekommt – und weil sie die Stadt in der Pflicht sieht. „Ich finde es eine Frechheit, dass dem nicht nachgegangen wird, weil es scheinbar zu wenige Mitarbeiter gibt! Da versucht man als Bürgerin der Stadt, dem Amt Arbeit abzunehmen und schickt eindeutige Fotos – und bekommt so einen Abklatsch zurück.“ Nachdem die MAZ bei der Stadt nachgefragt hat, habe sie immerhin ein paar Eingangsbestätigungen erhalten.

Angehupt und angeschnauzt

Verena R. geht s nicht nur um einzelne Vergehen. Es geht ihr auch um Gefahrenschwerpunkte. Davon habe sie auf ihrer täglichen Tour zwischen Hauptbahnhof und Babelsberg einige ausgemacht.

Der Lieferwagen, der am Eck Schlaatz­weg/ Friedrich-Engels-Straße immer wieder zum Be- und Entladen auf dem Fahrradschutzstreifen hält. Die Passage zwischen Schnellstraßenbrücke und Lutherplatz, wo die Parkbuchten nicht ausreichen. Die Baustelle an der Brücke. „Da brettern die Pkw reihenweise über den grünen Pfeil nach rechts Richtung Schnellstraße, ohne stehenzubleiben und vergessen dabei scheinbar gänzlich, dass sie da keine Vorfahrt genießen, wenn die Pkw-Ampel rot ist und sie abbiegen.“ Wie oft sie dort schon angehupt und angeschnauzt wurde? Verena R. hat es nicht gezählt.

Anzeige per Telefon: Die sichere Nummer Das Ordnungsamt ist grundsätzlich richtigen Adresse, um akute Falschparker anzuzeigen, rät Stadtsprecher Jan Brunzlow. Dies sollte am besten telefonisch erfolgen, um ein schnelles Eingreifen möglich zu machen. Die Nummer: 0331/2891642. Das seit Montag wieder erreichbare Mecker-Portal Maerker hingegen kann bei solchen Problemen nicht helfen. „Dort können infrastrukturelle Störungen gemeldet werden, etwa Müllberge, schadhafte Straßenbeleuchtung oder Schlaglöcher“, sagt Brunzlow. Auch falsch abgestellte Pkw könnten ein Fall für den Maerker sein, allerdings nur dann, wenn sie beispielsweise ohne gültiges Kennzeichen im öffentlichen Raum stünden. Das Internetportal weg-li.de ermöglichte es, Anzeigen von Parkvergehen einfach zu gestalten und ans Ordnungsamt weiterzuleiten. krf

„Ich bin nicht gegen Autos“, betont die studierte Naturschützerin – es gebe auch genügend „schlimme“ Radler. „Aber ich finde, es sollte ein ausgewogenes Miteinander geben.“ Verena R. ist nicht allein: „Es gibt viele, denen das Thema unter den Nägeln brennt.“ Sie plane mit Gleichgesinnten weitere Schritte in Form einer offiziellen Beschwerde. Auch die Stadtpolitik greift das Thema demnächst auf.

„Verpflichtet zu prüfen, ob eine Ordnungswidrigkeit vorliegt“

Die Stadt weist auf Nachfrage der MAZ darauf hin, dass grundsätzlich jeder eine Anzeige erstatten kann. Wie viele Anzeigen online – via Beschwerde-Plattform oder E-Mail – auflaufen, verrät das Ordnungsamt nicht. Auch nicht, wie viele Mitarbeiter damit betraut sind, Online-Anzeigen zu sichten und auszuwerten. „Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet zu prüfen, ob eine Ordnungswidrigkeit vorliegt“, heißt es lediglich. „Sie kann aber nicht ohne Prüfung darauf vertrauen, dass der angezeigte Sachverhalt zutreffend ist.“

Umkehrschluss: Das Amt müsste Mitarbeiter entsenden, um den angezeigten Sachverhalt vor Ort zu prüfen. Verena R. hat nicht das Gefühl, dass das passiert. Derzeit sind laut Ordnungsamt 50 Mitarbeiter im Außendienst eingesetzt.

Von Nadine Fabian