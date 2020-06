Potsdam

Am 18. Juni öffnet der Abenteuerspielplatz „Blauer Daumen“ in der Steinstraße seine Tore wieder. Während der Schließung wurde an einem Sicherheitskonzept gearbeitet. Nun ist die Freude ist groß, doch beim Träger schwingt die Wehmut mit. Für die Stiftung SPI ist es die letzte Saison.

Hygienekonzept für den Abententeuerspielplatz

Bereits seit dem 9. Mai sind öffentliche Spielplätze in Brandenburg wieder geöffnet und auch Jugendclubs zogen im Mai hinterher, diese mussten strenge Hygienekonzepte entwickeln und vorweisen. So musste auch auf dem Abenteuerspielplatz in Potsdam einiges verändert werden, um ihn wieder für Kinder und Familien zugänglich zu machen.

Anzeige

Andreas von Essen (60) ist der stellvertretende Geschäftsbereichsleiter der SPI in Brandenburg Nord-West. Quelle: Mirja Gottschalkson

Weitere MAZ+ Artikel

Andreas von Essen (60), stellvertretender Geschäftsbereichsleiter der SPI in Brandenburg Nord-West, hat sich in den vergangenen Wochen mit den technischen Problemen beim Blauen Daumen beschäftigt und freut sich nun auf die Wiedereröffnung: „Die Nachrichtenlage in den letzten Tagen und Wochen hat sich ständig geändert. Ein Hygienekonzept für Kinder, Eltern und Mitarbeiter zu entwickeln, hat eine Weile gedauert und nun haben wir es endlich geschafft.“

Auf dem Spielplatz habe es nur ein Waschbecken gegeben, jedoch ohne Abfluss. „Wir haben mit dem kommunalen Immobilienservice gesprochen und eine Abwasserleitung verlegt“, sagt Andreas von Essen. Auch die Dixi-Toiletten auf dem Gelände seien ein Problem gewesen: „Deshalb mussten wir lange mit Experten und Kollegen zusammensitzen und rätseln.“ Man habe sich dazu entschieden, die Dixi-Toiletten regelmäßig auszutauschen und zu desinfizieren.

Händewaschen und Desinfizieren, aber keine Anmeldungen

Seit Montag gelten neue Lockerungen in Brandenburg, durch die die Abstandsregeln weiter gelten sollen, in Kitas und bald auch in Schulen jedoch entfallen. „Das bedeutet, dass die Kinder bei uns jetzt auch wieder miteinander spielen können, wir basteln und werkeln wieder, das ist wunderbar.“ Auch die Anmeldung, die der Spielplatz geplant habe, sei nicht mehr nötig, regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren bleibe möglich.

„Wir tun alles, was in unserer Macht liegt, um den Kindern und Familien auf dem Spielplatz ein sicheres Umfeld zu geben“, sagt Andreas von Essen, „und wir freuen uns über die neuen Lockerungen. Die Kinder können kommen, wie sie wollen und wir führen fleißig Listen, um im Notfall Ansteckungen nachzuvollziehen. Dass wir ihnen trotzdem sagen: Umarmt euch bitte nicht, ist ja klar und die meisten Kinder sind alt genug, um die Situation zu verstehen.“

Der Hubschrauber auf dem ASP. Quelle: Mirja Gottschalkson

Für Andreas von Essen und die Mitarbeiter des Blauen Daumen, sei der Spielplatz etwas ganz Besonderes: „Klar kann man hier und da mal eine Hütte bauen, aber so einen Platz mit dem vielen Holz, einer Märchenhütte und, und, und, das gibt es nicht einfach überall.“ Umso glücklicher sei er, dass der Abenteuerspielplatz auch nach Ende der momentanen Trägerschaft weiterexistieren werde.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Um die Nutzung des Abenteuerspielplatzes habe es in der Vergangenheit einige Diskussionen gegeben. Eine Elterninitiative sei aktiv auf dem Gelände und wolle den ursprünglichen, urigen Charakter des Blauen Daumen wahren. Die SPI habe jedoch stets versucht mehr aus dem „ASP“ zu machen, noch im vorigen Jahr mit Hort und Kitas zusammengearbeitet. Ende 2019 wurden die Projekte beendet. „Die Elterninitiative fand das mit den Kitas und den Horten nicht besonders schön, hatte aber auch nichts wirklich dagegen. Es kam nie zu einer richtigen Einigung“, erzählt Andreas von Essen. So habe man im Frühjahr beschlossen, die kommende Saison als letzte Saison in der Trägerschaft der SPI mitzunehmen und auf dem Blauen Daumen Platz für Neues zu schaffen.

Trägersuche: Abenteuerspielplatz wird ausgeschrieben

„Der Abenteuerspielplatz ist keineswegs in Gefahr. Es wird zu einer Ausschreibung kommen und ich glaube es ist ein guter Fahrplan, wenn man auch mal von einer Aufgabe zurücktritt“, sagt der stellvertretende Geschäftsbereichsleiter, „und wir machen das nicht unverantwortlich, sondern organisieren mit dieser Saison einen guten Übergang. Wir hoffen, dass die Nachfolger sich genauso gut oder auch anderes um den Spielplatz kümmern werden.“

In den nächsten Wochen gehe es jedoch nicht um diesen Übergang und die Vergangenheit des Blauen Daumen, sondern vor allem um den Spaß der Kinder und Familien, für die der Abenteuerspielplatz ab Donnerstag wieder öffnet, und zwar mit allem Drum und Dran.

Lesen Sie auch

Von Mirja Gottschalkson