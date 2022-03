Potsdam

Seit 2016 leitet Kristina Böhm als Amtsärztin das Potsdamer Gesundheitsamt. Im MAZ-Interview spricht die über die besonderen Herausforderungen, die sie bewältigen muss.

Frau Böhm, vor genau zwei Jahren hat Potsdam den ersten Coronafall gemeldet. Mittlerweile sind es mehr als 39.000. Wie geht es Ihnen nach diesen zwei Jahren?

Kristina Böhm: Um ehrlich zu sein: Ich bin müde. Wir befinden uns im dritten Jahr der Pandemie, das ist die Realität. Natürlich erinnere ich mich gut an unseren ersten Corona-Fall. Aber eigentlich gucken wir sogar noch etwas weiter zurück, nämlich auf den 6. März, als wir eine große Schülergruppe in Empfang genommen haben, die aus Südtirol zurückkam und von denen einige Erkältungssymptome aufwiesen.

In dieser Zeit haben wir mehrere Infektionswellen beobachtet. Für medizinische Laien sind die kaum mehr auseinanderzuhalten, in welcher Welle sind wir aktuell?

Das geht uns Medizinern nicht anders. Formal befinden wir uns in der sechsten Welle, da sind wir aus der fünften direkt reingerutscht. Der Omikron-Subtyp BA2 hat sich durchgesetzt.

Was unterscheidet diesen Subtyp von denen davor?

Man kann für beide Omikron-Varianten sagen, dass sie weiterhin deutlich ansteckender sind als die Varianten davor. Wenn man einen Fall in der Familie hat, werden sich sehr wahrscheinlich bald alle im Haushalt angesteckt haben, egal, ob sie geimpft und geboostert sind oder nicht. Das dauert dann sieben bis zehn Tage und dann ist die Infektion durch.

Grundimmunität nach Impfung

Also schützen Impfungen wirklich nicht?

Das kann man so nicht sagen! Bis zur Deltavariante haben die Impfungen gut gegen eine Infektion geschützt. Das ist bei Omikron leider nicht mehr so der Fall. Wir sehen viele Infektionen bei komplett geimpften Personen. Aber der wesentliche Unterschied zu 2020 ist, dass wir zwar sehr viele Infektionen haben. Aber wir haben nicht mehr die gleiche Form der Erkrankung.

Sie bleiben also dabei, eine Impfung gegen Corona unbedingt zu empfehlen?

Auf jeden Fall. Wir sehen, dass die Impfung die Verläufe massiv abpuffert, dass es eine Grundimmunität gibt. Die Menschen tragen das Virus dann in sich, aber sie erkranken nicht. Das macht den wesentlichen Unterschied aus. Das ist übrigens ein interessanter Effekt, wenn man sich die extrem hohen Zahlen ansieht und bedenkt, dass salopp gesagt die Pandemie am 20. März vorbei sein wird.

Sie sprechen das Ende zahlreicher Schutzmaßnahmen an. Haben Sie Bauchweh mit dieser Entscheidung?

Man bringt das nicht mehr gut zusammen. Wir spüren als Bevölkerung den gerade beschriebenen Effekt der Impfung, auch die Maske hat sich mehr oder weniger verstetigt. Das greift. Dadurch entsteht der Eindruck, es laufe eigentlich ganz gut. Ich glaube auch, dass wir den Fokus ändern müssen. Wir müssen raus aus diesem Krisenmodus, denn wir wissen heute viel über diese Krankheit. Auf der anderen Seite haben wir das Problem der zu geringen Impfquote. Wir wissen, dass dem Virus die Jahreszeiten egal sind. Und wir sehen jetzt wieder völlig ungerichtete Bewegungen quer durchs Land, auch durch die vielen Geflüchteten aus der Ukraine. Deren Impfstatus ist in Hinblick auf Covid schlecht.

Maske und Eigenverantwortung

Klartext, Frau Böhm: Ist es richtig, den Großteil der Maßnahmen zu beenden?

Wenn wir bewusst die Eigenverantwortung in den Fokus nehmen und die funktionierenden Maßnahmen wie Masken und Impfen weiter greifen, dann ist diese Containment-Strategie, die wir seit 2020 fahren, nicht mehr die richtige. Es wäre dann möglich, auf die Strategie Protection umzusteigen.

Und was würde dann passieren?

Dann würden wir uns alle besser in der Normalität bewegen können. Aber genau das ist das Dilemma, das mir Bauchweh macht. Der Gesetzgeber arbeitet nur stückweise. Wenn die Meldeverpflichtungen, die Quarantänen der neuen Lage nicht angepasst werden, haben wir eine Pattsituation. Ich würde mich freuen, wenn mit dem 20. März ein gewisser Pragmatismus Einzug hält und zugleich bestimmte Maßnahmen nicht hintenüber fallen. Schutzmaßnahmen, die wir selbst beeinflussen können, die helfen auch.

Ist die Pandemie denn noch unser größtes Problem?

Corona gerät gerade ins Hintertreffen, weil wir mit dem Krieg in der Ukraine ein größeres, drängenderes Problem haben. Aber die Geflüchteten und die Pandemie gehen als Herausforderungen durchaus Hand in Hand.

Wie sind Sie im Gesundheitsamt darauf personell eingerichtet?

In Hinblick auf Corona fahren wir personell zurück und passen uns der neuen Situation an. Die Prozesse sind jetzt andere, weil wir das originäre Geschäft wieder aufstocken müssen. Da werden wir uns vor allem mit den Kindern und Jugendlichen befassen. Bevor diese in Kita und Schule kommen, brauchen sie Quereinstiegsuntersuchungen, die wir neben den Schuluntersuchungen leisten müssen.

Ukraine ist Tuberkulose-Risikogebiet

Was passiert bei dieser Untersuchung?

Da geht es zum einen darum, festzustellen, wo die Kinder eigentlich stehen und ob Förderbedarfe bestehen. Außerdem untersuchen wir auf Infektionskrankheiten, kontrollieren den Impfstatus, machen Impfangebote und überprüfen auf Tuberkulose. Letzteres betrifft auch die Erwachsenen, die Ukraine ist Hochrisikogebiet für Tuberkulose. Und wer vor einem Krieg flieht, der steckt nicht unbedingt als erstes den Impfpass ein. Kita- und Schulkinder in Deutschland müssen gegen Masern geimpft sein – wir stellen uns gerade darauf ein.

Trotz der wenigen Corona-Impfungen in der Ukraine gibt es bislang nur wenige nachgewiesene Infektionen unter den Ankommenden. Wie kann das sein?

Es gibt dazu einfach noch keine validen Zahlen. Wir haben noch keine flächendeckenden Tests bei den Menschen, die ankommen. In der Behlertstraße haben wir von knapp 500 Menschen nur 80 getestet. Wenn ein Schnelltest anschlägt, ist der Geflüchtete vor dem PCR-Testergebnis oftmals schon weitergereist, deshalb reicht ein qualifizierter Schnelltest durchaus aus. Da gibt es allerdings einen Haken. Denn in die Inzidenz fließen nur PCR-Ergebnisse ein. Wir haben aber viele Menschen die sich nach einem Schnelltest nicht mehr PCR-testen lassen, das sind mehr als 30 Prozent. Da muss man schon die Frage stellen, welchen Sinn die Zahlen noch haben. Das Testen halte ich aber weiter für notwendig und sinnvoll.

Traumatisierte Kinder

Die Ankommenden brauchen nicht nur medizinische Hilfe im klassischen Sinn. Viele sind traumatisiert. Kann das Gesundheitsamt auch psychologische Hilfe leisten?

Ich selbst war am Sonntag in der Biosphäre und habe da einige Stunden eine allgemeinmedizinische Sprechstunde abgehalten. Da gibt es großen Bedarf. Ja, die Kinder sind fertig. Sie sind oftmals dehydriert, sie sind ziemlich angeschlagen. Das war sehr heftig. Deswegen haben wir ad hoc geguckt, was wir machen können. Eine Kollegin ist erst einmal mit den Kleinen rausgegangen an die frische Luft – Bewegung und Sonne. Medizinisch steuern wir natürlich ein, was wir können. Das wird aber noch ein riesiges Thema sein, wie diesen Kindern geholfen werden kann. Gerade, wenn sie erst einmal zur Ruhe kommen können, wird da vieles durchbrechen. Da brauchen wir dringend auch muttersprachliche Hilfsmöglichkeiten.

Für Sie und Ihre Behörde sind die Krisen im dritten Corona-Jahr nicht durchgestanden?

Das sind sie für die Stadt und die gesamte Gesellschaft nicht. Das Gesundheitsamt macht nur einen Teil davon aus. Wir können unterstützen, aber das wird für uns alle eine große Herausforderung. Wir werden uns alsbald Gedanken machen müssen, wie wir diese Familien zur Ruhe kommen lassen können, wie wir die Kinder und die Erwachsenen gut versorgen können.

Von Saskia Kirf