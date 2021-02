Potsdams Apotheker dürfen Corona-Schnelltests an Laien verkaufen

Potsdam

Deutschland ist in der Bewältigung der Corona-Pandemie in dieser Woche einen weiteren Schritt voran gekommen. Das Bundesgesundheitsministerium hat nämlich erlaubt, dass Apotheken Corona-Antigentests für Laien verkaufen dürfen. Einziges Problem: Es gibt noch gar keine zugelassenen Tests für Zuhause auf dem Markt, die den Anforderungen des Gesundheitsministeriums entsprechen würden.

Hersteller fordern Sonderzulassung

Den Potsdamer Apothekern bleibt deswegen erst einmal nichts anderes übrig, als ihre Kunden zu vertrösten. „Wir rechnen damit, dass es noch Wochen dauert, bis wir die Tests verkaufen werden“, sagt Timm Koedel, Apotheker in der Königin-Luise-Apotheke in der Dortustraße. Andererseits: „Ich lese in Fachmagazinen von der Entwicklung in dem Bereich. Und ich glaube, das Ministerium hätte nicht schon jetzt die Zulassung für den Verkauf gegeben, wenn die Hersteller noch Monate brauchen würden.“ Insgesamt sei die Lage bei den Tests aber noch recht unübersichtlich, so Koegel. Er weiß, dass einige Hersteller eine Sonderzulassung für ihre Produkte fordern, „einfach, weil die Gesetzesgrundlage für den Verkauf ja nun da ist.“

Ohne eine Sonderzulassung würde es „wahrscheinlich noch Monate dauern, bis wir die Tests in der Apotheke verkaufen könnten“, glaubt Koegel. Er rechnet nicht mit einer sehr großen Nachfrage, sollten die Tests erhältlich sein. „Es wird noch dauern, und wenn sie dann da sind, könnte es, glaube ich, schon April sein und spätestens da wird sich die Infektionslage insgesamt entspannt haben.“

Für die Heimtests besteht keine Apothekenpflicht

Bislang waren Privatpersonen vom Kauf der Tests ausgeschlossen, um Fehler bei der Anwendung und somit falsche Testergebnisse zu vermeiden. Die Entnahme per Stäbchen erfordert schließlich Kenntnisse über die Anatomie des Nasen-Rachenraumes. Nur geschultes Personal durfte das bisher durchführen. Deshalb sollen die Heimtests so einfach wie möglich gehalten werden. Im Gespräch sind vor allem Spucktests.

Außerdem ist für die Heimtests laut der Deutschen Apotheker Zeitung keine Apothekenpflicht vorgesehen. Besonders letzteres sieht Beatrice Scherfenberg, Apothekerin in der Humboldt-Apotheke in der Heinrich-Mann-Aller kritisch. Wenn die Tests auch in Drogerien erhältlich sind, passiere das ohne fachliche Beratung und „das ist schwierig“, so Scherfenberg. „In der Apotheke gibt es Fachpersonal, das die Risiken von Arzneimitteln abschätzen kann. Das kann eine Verkäuferin in einer Drogerie nicht.“

Apothekerverbände mahnen zu Umsicht

Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), betonte in einer Mitteilung der Vereinigung indes, dass nach jedem positiven Test zu Hause sofort der Hausarzt angerufen werden sollte, beziehungsweise das Gesundheitsamt. „Nur ein PCR-Test vom Labor kann das Ergebnis des Schnelltests sicher bestätigen und damit das Infektionsgeschehen präzise abbilden“, so Overwiening.

Für sie bleibe die beste Variante, „einen Corona-Schnelltest von einem kompetenten Heilberufler durchführen und auswerten zu lassen. Dies ist auch deswegen wichtig, damit der Meldeweg an die Gesundheitsämter schnell und sicher verläuft.“ Wenn sich aber zusätzlich nun auch Privatpersonen selbst testen könnten, weil es genügend geeignete Tests gebe, „sollten wir als Gesellschaft diese Chance auch nutzen.“

Von Annika Jensen