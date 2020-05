Potsdams Ausländerbehörde bekommt Videodolmetscher

Innenstadt

Die Ausländerbehörde bekommt nun doch einen Videodolmetscher: „Mit der Inbetriebnahme des Video-Dolmetschens in der Ausländerbehörde wird gegenwärtig nach der Sommerpause 2020 gerechnet“, heißt es in der Mitteilung des Rathauses für die Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch.

Der Einsatz von Videodolmetschern ist von den Stadtverordneten im März auf Antrag der Anderen beschlossen worden. Zuvor war unter anderem kritisiert worden, dass teilweise Kinder als Dolmetscher fugieren müssten, weil ein Verständigung anders nicht möglich sei.

Die Verwaltung hatte mehrfach gegen das Verfahren via Video argumentiert und dabei unter anderem erhöhten Zeitaufwand geltend gemacht. Im Doppelhaushalt 2020/21 sind 6000 Euro pro Jahr für die neue Dienstleistung bereit gestellt.

Nach den bisherigen Erfahrungen der Arbeitsgruppe Asyl, Hilfen zum Lebensunterhalt und Integration des Fachbereiches Soziales und Inklusion sei die Einrichtung eines Arbeitsplatzes „voraussichtlich ausreichend“.

Über Terminvergabe könne die Nutzung des Arbeitsplatzes Videodolmetschen gesteuert werden. Sollte ein Arbeitsplatz nicht ausreichen, werde die Einrichtung weiterer mobiler Arbeitsplätze geprüft.

Von Volker Oelschläger