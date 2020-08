Potsdam

Die Hitze treibt die Potsdamer ins Wasser. Zwar gibt es viele Badestellen, doch der große Ansturm an badefreudigen Gästen führt zu Problemen und Spannungen mit Anwohnern – kaputte Wiesen, vermüllte Strände und verschmutzte Waldwege.

„Das ist doch wirklich für niemanden schön“, sagt Frank Kallensee, Pressesprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG). In einige Gärten der SPSG kommen die Potsdamer seit Jahren, um baden zu gehen – auch an vielen Stellen, wo dies eigentlich nicht erlaubt sei, so Kallensee. Denn eigentlich gibt es in den Flächen der Stiftung nur eine Stelle, an der Baden – auf eigene Gefahr – geduldet wird: die Liegewiese im Neuen Garten.

Auch wenn der Name eigentlich geändert werden müsste, denn: „Dort ist inzwischen schon so gut wie keine Wiese mehr vorhanden“, sagt Kallensee. An sonnigen Wochenenden kämen bis zu 4000 Leute am Tag zum Entspannen und Abkühlen. Darunter leide der Rasen, so Kallensee. Der Pflegeaufwand ist teuer für die Stiftung, auch wenn nicht extra zu beziffern.

Müllbeseitigung kostet fünfstellige Beträge

Ein großes Problem der vielen Gäste ist aber der Müll, den sie hinterlassen. Da könne man auch sagen, wie viel die Beseitigung koste, sagt Kallensee: nämlich 20.000 Euro – und das allein für die Badestelle im Neuen Garten. Im Park Babelsberg komme man auf Kosten von 16.300 Euro, denn hier würden jetzt zwei Gärtner an sechs Tagen für je sechs Stunden Müll sammeln. Man habe bei den Müllmengen als Folge des Lockdowns einen Anstieg von 20 bis 30 Prozent feststellen können, sagt Kallensee. „Gerade der Neue Garten und der Park Babelsberg werden wohl auch gerne als Party-Zone verwendet“, sagt Kallensee. Dabei komme natürlich besonders viel Müll zusammen, der absichtlich oder unbewusst zurück bleibt.

Auch am Donnerstag war viel Betrieb an der Badestelle nebem dem Babelsberger Strandbad. Quelle: Varvara Smirnova

Dass an nicht genehmigten Badestellen gebadet wird sei ärgerlich, sagt Kallensee. Denn unter den Füßen und Rücken der Besucher würden die Grünflächen leiden, auch gerade in Verbindung mit der derzeit anhaltenden Trockenheit. Wenn ein Gebiet als Liegewiese verwendet würde, dann könne da auch später nichts mehr nachwachsen, erklärt Kallensee. Im neuen Garten habe man so seit 2015 etwa ein Drittel der Flächen verloren, ein Vorgang, der vom Klimawandel auch noch beschleunigt würde. „Langgraswiesen sind auch gar nicht zum Lagern geeignet“, erklärt Kallensee.

Viel Ärger in Groß Glienicke

Auch am dem idyllischen Badestellen der Ortsteile bringt der Ansturm der Badegäste Probleme mit sich. So etwa am Sacrower See in Groß Glienicke, welcher sogar schon von Zeitungen als „schönster Badestrand der Region“ ausgezeichnet worden sei, wie sich Anwohner Andreas Moser erinnert. Dem stimme er zwar zu, doch sei es schade, dass die vielen Besucher das Gebiet verschmutzten.

Andreas Moser aus Groß Glienicke, ist genervt. Quelle: privat

„Alles, was man tragen muss, lassen die Leute einfach fallen“, sagt Moser. Er komme seit 30 Jahren regelmäßig hierher und seit kurzem lebe er auch in Groß Glienicke. Über die Jahre habe es sich deutlich verschlechtert, erzählt er. „Bis vor sechs bis acht Jahren war die Welt noch in Ordnung. Dann kam die Medienaufmerksamkeit“, so Moser.

Inzwischen finde man nach einem Badetag überall Abfall – ob neben dem Waldweg, am Strand oder sogar an den Zaun der Anwohner gehängt. Am vergangenen Sonntag habe er sogar einen Bootsmotor am Strand liegend gefunden, so Moser – das hat er mit einem Foto belegt. „Das ist eine Nummer, bei der sage ich: Hey, das geht doch so gar nicht!“

Ein Außenbordmotor wurde am Strand des Sacrower Sees in Groß Glienicke liegen gelassen. Quelle: privat

Besonders schockiert sei er als naturverbundener Mensch auch darüber, dass solche Zustände in einem Naturschutzgebiet herrschten. „Manchmal ist die Dummheit der Menschen grenzenlos“, sagt Moser. Er sei zwar nicht dafür, dass der See nur für Anwohner besuchbar sein sollte – er teile gerne die natürliche Schönheit der Region mit Besuchern aus Potsdam und Berlin. Doch wolle er diese Besucher auch fragen: „Wollen Sie das denn bei Ihnen zuhause haben?“

Forderung an die Stadtverwaltung

Die Stadt zeigt für Moser zu wenig Aktivität in dieser Frage. Zwar sei vor Jahren versprochen worden, dass Müllcontainer und Dixi-Klos aufgestellt werden sollten, doch sei dies nach wie vor nicht geschehen. „Augen zu und weg schauen geht nicht mehr“, sagt Moser. Es sei Zeit, dass sich die Stadt hier einmal für Ordnung sorge und auch etwas durchgreife.

Von Linus Höller