Den einen geht es zu schnell, den anderen nicht schnell genug. Dass die Stadtverwaltung Potsdams und die regionale Immobilienbranche auf verschiedenen Seiten der Bauentwicklung stehen, wurde am Dienstagabend im Kongresshotel mal wieder überdeutlich. Um den Sinn und die Erfolgsaussichten des Wohnungs- und Gewerbebaus im Speckgürtel Berlins und um die Dauer von Baugenehmigungen ging es über eine Stunde, ehe Potsdams Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) das Podium des Immobilien-Talks betrat. Sofort ging es in den Attacke-Modus.

Sind Kleingärten ein „Luxus in Zeiten der Wohnungsnot“?

Mit Kai-Uwe Tank als geschäftsführendem Gesellschafter des Projektentwicklers Tamax hatte Rubelt einen erklärten Gegner auf der einen Seite gegen sich, mit Jan Kretschmar als Chef der KW-Development einen Skeptiker auf der anderen. Von allgemeinem Geplänkel um das Bauen und die Immobilienpreise im weiteren Umfeld der Bundeshauptstadt ging es schnell zu Streitthemen von Potsdam, die eigentlich Konflikte im Stadtteil Babelsberg sind.

Diskussionsleiter und PR-Experte David Eckel feuerte denn auch gleich nach Rubelts verspätetem Erscheinen die Tamax-Kanone ab. Das Unternehmen will bekanntlich rund 600 Wohnungen bauen auf dem Gelände der geschrumpften Kleingartensparte „Angergrund“; doch die Stadtverwaltung Potsdam hält trotz gerichtlicher Niederlage mit einer Veränderungssperre gegen. Eckel nannte Kleingärten einen „Luxus in Zeiten der Wohnungsnot“.

Plakative Abstimmung

Wer im Publikum wolle 600 Wohnungen? ließ er demonstrativ abstimmen. Wer wolle Kleingärten? Für die Kleingärten hob sich kein einziger Arm, für die Wohnungen waren alle. Rubelt bestand darauf, wieder mehr Grün in Babelsberg zu schaffen und Flächen dafür nicht leichtfertig aufzugeben. Er müsse politische Mehrheiten schaffen für nachhaltige Entscheidungen, sagte er, und er müsse sozial denken: „Das tun Sie nicht!“ Die Tamax-Finte, für 24 angeblich rechtswidrige Kleingärten im Angergrund 30 rechtsgültige in Bornstedt zu schaffen, verfing bei Rubelt nicht. Ersatz zu schaffen acht Kilometer nördlich der Havel, sei wohl kaum im Sinne der Babelsberger, hielt er dagegen. Den Rechtsstreit mit der Tamax werde man bis zur Klärung weiterführen, deutete er an, er setze aber weiterhin auf konstruktive Gespräche.

Werbung für Libeskind-Turm

Die wünschte sich auch KW-Development-Chef Jan Kretschmar, der zuletzt mit dem „Libeskind-Turm“ für die Filmstadt Babelsberg Furore machte. Der Stadt wünschte er mehr Mut bei der Entscheidung für den 66 Meter hohen runden Turm des Stararchitekten; der Turm werde von internationalen Unternehmen bezogen und für Aufsehen sorgen. „Man muss mal ein Leuchtfeuer entfachen“, sagte er über das neueste Projekt von Libeskind: „Das wird nicht so stachelig, wie er manchmal plant.“ Willi Weber, der als selbständiger Berater die Gewerbeimmobilienakquise von Engel & Völkers betreut, sprach dem Turmbau eine ähnliche Außenwirkung zu wie dem Palais Barberini in der Kultur- und dem RAW-Creative-Village in der Gewerbebranche, nämlich ausschließlich eine positive. Als Mediatech-Hub werde der Turm in der Champions League spielen können, behauptete er: „Bitte darum keinen Wettbewerb!“

Kretschmar: Die Stadt hat Angst

Die Stadt dürfe sich „nicht hinter ihren Ängsten verstecken“, verlangte Kretschmar, der sich dazu bekannte, bei Wohnungsprojekten wie in Beelitz-Heilstätten auch mal mit der sozialen Infrastruktur anzufangen, mit der Kita nämlich, ehe die Wohnungen gebaut werden. Wo immer man mit öffentlichen Verkehrsmitteln binnen einer halben Stunde von Berlin aus hinkomme, könne ein Bauprojekt erfolgreich sein. „Eineinhalb Stunden zur Arbeit fahren und zurück, das macht heute keiner mehr.“

