Potsdam

Jetzt geht’s der Biene an die Speisekammer: Das Land Brandenburg führt auch in diesem Jahr wieder ein Monitoring durch, um rechtzeitig die Amerikanische Faulbrut erkennen und bekämpfen zu können. Aus diesem Grund sind Imkerinnen und Imker in der Landeshauptstadt Potsdam aufgerufen, Honig zur bakteriologischen Untersuchung im Bereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung der Landeshauptstadt abzugeben. Auch Potsdams prominentester Imker, Kai Diekmann, hat in dieser Woche die amtliche Anordnung zum Schleudern erhalten – der ehemalige Chefredakteur der Bild-Zeitung postete das Behördenschreiben auf Twitter.

Die Amerikanische Faulbrut (AFB) ist laut dem Länderinstitut für Bienenkunde in Hohen Neuendorf (Oberhavel) eine anzeigepflichtige Tierseuche. Der Erreger ist ein sporenbildendes Bakterium, das Bienenlarven infiziert. Zwar seien erwachsene Bienen gegen den Erreger resistent, dennoch könne auch das ganze Volk an der AFB eingehen – nämlich dann, wenn zu viele Larven sterben. Für den Menschen ist der Erreger ungefährlich.

„Seit mehr als zehn Jahren ist in der Landeshauptstadt Potsdam die Amerikanische Faulbrut nicht festgestellt worden“, sagt Stadtsprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage. „Einige Verdachtsfälle wurden eingehend untersucht, wobei die Amerikanische Faulbrut nicht nachgewiesen wurde.“ Allerdings komme die Seuche durchaus im Land Brandenburg vor: Im Jahr 2020 sei der Erreger in 31 Bienenständen – verteilt über elf Landkreise – nachgewiesen worden.

Ex-Bild-Chef Kai Diekmann lebt in Potsdam. Quelle: Friedrich Bungert

Mehr als 767 Völker in Potsdam

Imker müssen ihre Bienenhaltung beim zuständigen Veterinäramt anmelden. Das Veterinäramt erteilt eine Registriernummer und hat darüber ein Register zu führen – das regelt die Bienenseuchen-Verordnung. Für das Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam sind derzeit 209 Bienenstände mit 767 Bienenvölkern registriert.

Laboruntersuchung für die Imker kostenlos

Das Monitoring erfolgt laut Christine Homann über eine Stichproben. Weil die Sporen des Erregers der Amerikanischen Faulbrut im Honig besonders gut überleben können, werden Proben davon angefordert. Benötigt werden dafür nach der zweiten Schleuderung bis spätestens Ende Juli 50 Gramm Honig der ersten ein bis zehn Bienenvölker sowie von allen weiteren zehn Völkern zusätzlich 50 Gramm Honig. Die Laboruntersuchung ist für die Imker kostenlos; die Kosten trägt das Land.

Seuchenkranke Völker werden getötet

Ist es zum Ausbruchs der Amerikanischen Faulbrut gekommen, ordnet die zuständige Behörde laut Bieneninstitut in der Regel die Tötung der seuchenkranken Völker an. Auch alle Gerätschaften und alle Materialien, die mit den erkrankten Bienen in Kontakt gekommen sein können, müssen entseucht oder unschädlich beseitigt werden. Zudem richtet der Amtstierarzt um den befallenen Bienenstand herum einen Sperrbezirk von mindestens einem Kilometer Umkreis ein. Alle Bienenvölker und Bienenstände im Sperrbezirk müssen unverzüglich untersucht werden. Dies diene dazu, weitere Seuchenfälle und sämtliche Sporenherde zu erkennen und zu beseitigen, damit sich die Bienen nicht immer wieder neu anstecken.

Von Nadine Fabian