Der Bau eines dritten Havelübergangs zur Entlastung des innerstädtischen Autoverkehrs bleibt trotz vielfacher Absagen auf der Agenda: „Die Betrachtung des Sachverhalts soll mit dem nächsten Stadtentwicklungskonzept Verkehr erfolgen“, heißt es in dem jetzt vorgelegten Rechenschaftsbericht zum Bürgerhaushalt 2017/18.

Die Wiederaufnahme der Planungen für die sogenannte Havelspange war einer von 2o Vorschlägen, die es nach mehrfacher Vorauswahl unter insgesamt 869 Anregungen in die Endrunde geschafft hatten. In dem Rechenschaftsbericht, der nächste Woche in die Stadtverordnetensammlung kommt, wird erläutert, was aus den „Top 20“ geworden ist.

Zehn Vorschläge umgesetzt, zehn verworfen

Insgesamt sind demnach zehn Punkte umgesetzt, zehn Punkte, darunter die Havelspange, zunächst verworfen worden. Unter den mit Ampelgrün für „umgesetzt“ markierten Vorschlägen steht an erster Stelle „Kein städtisches Geld für den Wiederaufbau der Garnisonkirche“, eine Regelung, die nach aktueller Beschlusslage sowieso in Kraft ist.

Angenommen und umgesetzt sind laut Liste Vorschläge zur Verwendung städtischer Einnahmen für die Schuldentilgung, zur Schulanschlussbetreuung für Jugendliche mit Behinderung, zur Investition in wohnortnahe Schulen, zum Ausbau des Kunstrasenplatzes Templiner Straße und des Sportplatzes Sandscholle, zur Start-Förderung für das neue Tierheim.

Wohnungstauschzentrale als gutes Beispiel

Grün markiert ist auch der Vorschlag „Weiterführung des Radverkehrskonzeptes“. Ebenfalls „bereits in Umsetzung“ sind demnach „Mietpreisbremse und Maßnahmen für soziales Wohnen“. Ausgeblendet wird die Kritik aus der Stadtpolitik an der schleppenden Umsetzung beschlossener Maßnahmen. Unglücklich ist die bespielhaft genannte Wohnungstauschzentrale, die trotz 263.000 Euro Förderung seit 2020 noch keinen Wohnungstausch initiieren konnte.

Unter den abgelehnten Vorschlägen ist die weitere Nutzung der Fachhochschule am Alten Markt der prominenteste. Das Gebäude wurde 2018 abgerissen. Abgelehnt wurde auch die langfristige Sicherung des Rechenzentrums.

Stadt zeigt Härte bei Kurzstreckentickets

Abgelehnt wurden „Keine städtische Förderung für Religionsprojekte“, „Hundesteuer erhöhen“ und „Zweitwohnungssteuer erhöhen“. Abgelehnt wurde die „Einführung kostenfreier Kita- und Hortplätze“ und eines „kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs“ für Potsdam.

Abgelehnt wurde der Vorschlag, die Fahrpreiserhöhung für die Tram-Kurzstrecke von 1,40 auf 1,90 Euro zurückzunehmen, abgelehnt wurde auch der Vorschlag, in einem dreimonatigen Testversuch die Einführung eines 30-Minuten-Tickets für einen Euro zu prüfen.

Der Bürgerhaushalt wird in Potsdam seit 2008 aufgelegt. Zum Verfahren für den Bürgerhaushalt 2018/19 gab es eine Rekordbeteiligung von mehr als 14.000 PotsdamerInnen. Übertroffen wurde das noch einmal mit dem Bürgeraushalt 2020/21, an dem sich 17.500 PotsdamerInnen beteiligten.

Von Volker Oelschläger