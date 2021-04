Innenstadt

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig hat die Entscheidung ihrer Partei, mit dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, als Kanzlerkandidat in den kommenden Bundestagswahlkampf zu ziehen, begrüßt. „Jetzt haben wir einen sehr guten Kanzlerkandidaten: Es ist entschieden, wir ziehen mit Armin Laschet in den Wahlkampf und er wird der neue Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden, daran habe ich keine Zweifel“, teilte Ludwig am Dienstag mit.

Laschet habe in den vergangenen acht Tagen bewiesen, dass er „aus dem harten Holz geschnitzt ist, aus dem Kanzler gemacht sind“. Darin unterscheide er sich von der Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, die sie als „Schönwetterkandidatin“ bezeichnet, und dem „gescheiterten SPD-Vorsitzenden-Kandidat Olaf Scholz“.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ludwig warnte davor, den Wahlkampf in der Region um Potsdam auf ein Spitzenduell zwischen den Kanzlerkandidaten Scholz und Baerbock zu reduzieren. „Wir sind wir und wir kämpfen um die Stimmen genau dieser Wählerinnen und Wähler“, so Ludwig, die sich selbst im Wahlkreis 61 um ein Direktmandat bewirbt.

Von MAZonline