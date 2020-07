Potsdam

Der CDU-Kreischef Götz Friederich bekommt Kritik für seine Forderung nach einer innerparteilichen „Richtungsentscheidung“ zwischen ihm und Saskia Ludwig als Direktkandidaten zur Bundestagswahl 2021 im Potsdamer Wahlkreis 61.

Vize-Kreischef Finken : „Dies ist seine persönliche Meinung“

Die stellvertretenden Vorsitzenden Matthias Finken und Gregor Ryssel haben am Donnerstag ihren „Unmut“ darüber erklärt. „Das ist nicht das, was die Partei jetzt unmittelbar vor einem Wahlkampf benötigt und will. Dies ist seine persönliche Meinung, nicht die offizielle der Partei“, teilten sie in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Vor allem Friederichs Einschätzung von Saskia Ludwig als „nationalkonservativ“ mit einer Anhängerschaft, die auch eine „Tendenz darüber hinaus“ habe, verärgert Finken und Ryssel.

Matthias Finken ist stellvertretender Vorsitzender im CDU-Kreisverband Potsdam Quelle: Friedrich Bungert

„Offensichtlich hat der innerparteiliche Wahlkampf für ihn schon begonnen. Es ist allerdings schade, dass er vergessen hat, dass die CDU eine Partei der Mitte ist, die viele verschiedene Meinungen zulässt, diese durch ihre Gremien bündelt und zu einer politischen Linie ausgestaltet“, so die beiden über Götz Friederich. Er habe als Vorsitzender eben diese Aufgabe zur Vermittlung.

Polarisierungen seien Gift für inhaltliche Auseinandersetzung

„Öffentliche, persönliche Polarisierungen, Profilierungen gegen Mitbewerberinnen und Mitbewerber helfen nicht weiter. Sie sind Gift für eine inhaltliche Auseinandersetzung“, schreiben Ryssel und Finken in der Mitteilung. „Es geht nicht um eine Richtungsentscheidung, es geht um gute Politik für den Wahlkreis 61“, wird Bernhard Stehfest, Beisitzer im Kreisvorstand, zitiert.

