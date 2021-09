Potsdam

Die Potsdamer CDU-Fraktion in der Potsdamer wählt am Montag einen neuen Vorsitzenden. Das bestätigte Amtsinhaber Götz Friederich am Freitag auf MAZ-Anfrage. Er selbst werde wie angekündigt nicht mehr antreten.

Götz Friederich, der den Vorsitz schon einmal zeitweise ab 2003 ausgeübt hatte, führte die Fraktion nach der Kommunalwahl 2019 zunächst in einer Doppelspitze mit Anna Lüdcke. Er hatte kein Glück.

Schrittweiser Rückzug

Sein schrittweiser Rückzug aus den vorderen Reihen der Kommunalpolitik begann vor einem Jahr, als er gegen Saskia Ludwig bei der Nominierung als CDU-Direktkandidat für den Bundestags-Wahlkreis 61 unterlag. Im Dezember stellte er als Konsequenz das Amt des CDU-Kreisvorsitzenden zur Verfügung.

Co-Fraktionsvorsitzende Lüdcke legte ihr Amt im November 2020 nieder, äußerte später in den sozialen Netzwerken indirekt Kritik am menschlichen Umgang.

Rücktrittsforderung per Rundmail

Es folgte die Kündigung von Fraktionsgeschäftsführer Jan Jacobi, der unter anderem für Überstunden und vorenthaltenen Urlaub Nachzahlungen in erheblicher Höhe geltend gemacht hatte.

Im Mai 2021 hatte Friederich bekannt gegeben, das er für die zweite Halbzeit dieser Wahlperiode nicht noch einmal antreten werde. Zuvor hatten vier der sieben Fraktionsmitglieder in einer Rundmail seinen Rücktritt gefordert.

Als potenzielle Nachfolgekandidaten gelten Wieland Niekisch und Matthias Finken. Beide teilten am Freitag auf MAZ-Anfrage mit, dass die Entscheidung erst am Montag getroffen werde.

Von Volker Oelschläger