CDU-Kreischef Oliver Nill war 2011 als Bundeswehrsoldat ein halbes Jahr in Afghanistan. Mittlerweile im Stab der Luftwaffe tätig, blickt Nill zwiespältig auf den Einsatz zurück.

Herr Nill, was empfinden Sie in diesen Tagen, wenn Sie die Bilder aus dem Land sehen?

Oliver Nill: Gemeinsam mit meinen Kameraden hatte ich den Auftrag, die afghanische Armee in Kunduz auszubilden und dazu beizutragen, die Afghanen zu befähigen, eigenständig die Sicherheit in Afghanistan zu gewährleisten. Natürlich bin ich schwer enttäuscht darüber, dass die so mühsam und unter großen Opfern erkämpften Erfolge in solch kurzer Zeit zunichte gemacht werden konnten.

Haben Sie nach den jüngsten Ereignissen das Gefühl, dass der 20-jährige Afghanistan-Einsatz der Nato – somit auch Ihr eigenes Engagement – umsonst war?

Der militärische Einsatz hatte ja zum Ziel, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die internationale Gemeinschaft Hilfe beim Wiederaufbau des Landes leisten kann. Dieser Wiederaufbau muss immer im Verbund mit anderen Akteuren erfolgen. Die Bundeswehr hat im Norden Afghanistans ein Umfeld geschaffen, das den Wiederaufbau ermöglichte. Es ist uns dabei auch gelungen, Teilen der afghanischen Gesellschaft einen Einblick und vielleicht sogar ein Verständnis für unsere Vorstellungen von universellen Menschenrechten und Demokratie zu vermitteln. Ich denke, dass diese Saat auch in Teilen auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Am Ende muss die afghanische Gesellschaft diese Ideen aber mehrheitlich mittragen.

Evakuierten aus Kabul auf dem Flughafen von Taschkent im Nachbarland Usbekistan. Von dort geht es mit Lufthansa-Flugzeugen nach Frankfurt. Quelle: Marc Tessensohn

Da klingt Skepsis bei Ihnen an.

Bereits während meines Einsatzes hatte ich Zweifel, ob gerade auch unsere Idee von der Gleichberechtigung von Mann und Frau mehrheitsfähig in Afghanistan sein würde. Die von vielen ausgerufenen Ziele – zum Beispiel die zeitnahe, vollständige Befreiung der Frauen und Mädchen aus der Unterdrückung durch die patriarchalischen gesellschaftlichen Strukturen – hielt ich stets für realitätsfern. Um diese gesellschaftlichen Wandlungsprozesse zu durchlaufen, braucht es einen langen Atem und bei breiten Schichten der afghanischen Bevölkerung die Erkenntnis, dass Afghanistan durch die Unterdrückung der Frauen mindestens 50 Prozent seines Potenzials liegen lässt. Hoffnung macht mir, dass wir die afghanische Gesellschaft so breitflächig mit unseren Ideen in Berührung gebracht haben, dass es auch künftig Anknüpfungspunkte geben wird, die schließlich vielleicht die innerafghanischen Kräfte weckt.

Straßenszene vor dem Truppenabzug: Ein Bundeswehrsoldat (l.) und ein Dolmetscher (r.) nahe Kunduz im Gespräch mit einem afghanischen Mann. Quelle: Maurizio Gambarini

Viele fragen sich jetzt: Warum hat man von deutscher Seite nicht früher mit der Evakuierung begonnen – es war doch absehbar, dass sich die Situation nach dem Truppenabzug zuspitzen würde.

Ich denke, dass die Geschwindigkeit, mit der die Taliban Afghanistan eroberten, und die völlige Widerstandslosigkeit der Afghanen selbst dann doch überraschend waren. Das wirft natürlich die Frage nach der Loyalität der Afghanen zu ihrem eigenen Staat und vor allem auch zu den durch uns geförderten Werten auf. Die traditionell starke Bindung der Afghanen zu den Stammesstrukturen und der jeweiligen Ethnie hat die Durchsetzungsfähigkeit der Zentralgewalt des Staates sicherlich noch weiter unterminiert.

Besonders gefährdet sind nun die sogenannten Ortskräfte, also jene Einheimischen, die die Mission unterstützt haben – etwa als Dolmetscher. Haben Sie noch Kontakt zu ihnen?

Zu meinem damaligen Dolmetscher habe ich keine Kontakte mehr, doch gerade gestern kontaktierte mich ein alter Kamerad, der seinem Dolmetscher zu helfen versucht. Die Verzweiflung wird da ganz schnell greifbar.

Soldaten und Ortskräfte in Afghanistan, mit denen Oliver Nill zusammenarbeitete. Quelle: Privat

Abermillionen sind in das Training und die Ausrüstung der afghanischen Armee geflossen. Trotzdem hat sie den Taliban keinen nennenswerten Widerstand geleistet, wurde regelrecht überrollt. War die Ausbildung durch die Bundeswehr also umsonst?

Der grundlegende Gedanke war und ist natürlich völlig richtig: Die Afghanen müssen befähigt sein, eigenständig Verantwortung für Ihr Land zu übernehmen. Entscheidend ist aber schließlich der Wille. Dazu gehört natürlich die Überzeugung, für die richtige Sache zu kämpfen und notfalls auch zu sterben. Kurzum: Die Kampfkraft der Truppe wird durch die Motivation der Soldaten bestimmt.

Afghanische Frauen in Burkas – der Ganzkörperverschleierung – an einer Essensausgabestelle. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2016. Quelle: Jalil Rezayee

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat kürzlich gesagt, dass Potsdam bereit wäre, zusätzliche afghanische Geflüchtete aufzunehmen. Wie bewerten Sie diesen Vorstoß?

Die Aufnahme von ehemaligen Ortskräften halte ich für geboten. Ich halte jedoch nichts davon, dass der OB hier außerhalb seiner Zuständigkeiten agiert. Die Verteilung der Flüchtlinge erfolgt aus gutem Grund mit dem Königsteiner Schlüssel vom Bund auf die Länder und anschließend auf die Kommunen. Nur so kann zunächst ein einheitliches Vorgehen auf Bundesebene sichergestellt und schließlich auch in Europa erreicht werden. Ein bewusst herbeigeführter Flickenteppich kann nicht die Lösung sein.

Oliver Nill wurde Anfang Juni zum CDU-Kreischef gewählt. Die Wahl fand im Volkspark Potsdam statt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Aber sollte man dann nicht das Verteilungssystem ändern und den Kommunen mehr Mitspracherecht einräumen? Grundsätzlich ist es doch positiv, dass man Menschen in Not helfen will, oder?

Genau, grundsätzlich ist Hilfe natürlich willkommen und richtig. Art und Umfang müssen aber natürlich im gesamtstaatlichen Interesse liegen und richten sich dabei nach Erwägungen, die zu Recht deutlich oberhalb der kommunalen Ebene verortet sind. Ich kann verstehen, dass es attraktiv erscheinen mag, aus Potsdam heraus die ganz großen Weichen zu stellen, rege jedoch an, zunächst da die Aufgaben erfolgreich zu lösen, wo die eigenen Zuständigkeiten und Kompetenzen liegen. Den Versuch des OB, Außenpolitik aus Potsdam zu machen und damit in Konkurrenz zu seinem Parteifreund, dem Außenminister Heiko Maas, zu treten, halte ich für falsch – nicht zuletzt, weil die Auswirkungen natürlich nicht nur Potsdam betreffen, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung sind und daher auch an den zuständigen Stellen in den Innenministerien bewertet werden sollten.

Von Ildiko Röd