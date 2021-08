Babelsberg

Die Potsdamer CDU will den Turmbau zu Babelsberg. Am Montag habe die Fraktion sich einstimmig zum Bauvorhaben positioniert, teilt der CDU-Politiker Wieland Niekisch mit. Damit hat eine erste Fraktion der Stadtverordnetenversammlung sich für den geplanten mehr als 60 Meter hohen Büroturm ausgesprochen, für den Star-Architekt Daniel Libeskind einen Entwurf erarbeitet hat.

Änderung des B-Plans nötig

„Wir sind für den klassischen Wiederaufbau der Innenstadt, aber auch für gewagte und großzügige Moderne mit internationaler Ausstrahlung“, so Wieland Niekisch, der auch den Bauausschuss der Stadt leitet. Einen Architekturwettbewerb für das Areal lehnt die Fraktion angesichts der konkreten Entwürfe ab. Zugleich verspricht die CDU, sich für eine Änderung des Bebauungsplans einzusetzen.

Die Idee für den Büroturm stammt von Filmpark-Chef Friedhelm Schatz. Im Juni hatte er im Bauausschuss für den Plan geworben. Es geht um einen kreisrunden Turm mit gläserner Fassade, 18 Geschossen und gut 60 Meter Höhe. Darin sollen Gewerbeflächen für die Medienstadt entstehen. Bislang darf auf dem Baufeld aber nur in maximal 20 Metern Höhe gebaut werden, die Stadtverordneten müssten den Plänen also zustimmen, um das ambitionierte Projekt realisieren zu können.

Verwaltung pro Wettbewerb

Schatz und der Investor Jan Kretzschmar vom Grundstücksentwickler KW Development, der bis zu 300 Millionen Euro in das Projekt stecken möchte, wollen ebenfalls keinen städtebaulichen Wettbewerb, sondern Libeskind direkt beauftragen. Bislang hatte sich die Verwaltung gegenteilig geäußert.

Kritik an den Turm-Plänen kam bereits aus der in Babelsberg ansässigen Filmbranche. Die Regeln für Dreharbeiten sind streng, hohe Gebäude, die Einblick in streng geheime Arbeiten ermöglichen, sind der Branche ein Dorn im Auge.

Star-Architekt mit wenig klassischen Entwürfen

Daniel Libeskind (75) ist ein US-amerikanischer Architekt polnisch-amerikanischer Abstammung. In Deutschland hat er große Bekanntheit für das Jüdische Museum Berlin und das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden erlangt, beides Bauten, die einen geschichtsbewussten Umgang mit dem Ort bewiesen. Seine Bauweise sorgt allerdings auch für Kritik angesichts ihrer alles andere als klassischen Formen.

In Potsdam war sein Name bereits bei einem anderes Großprojekt im Spiel. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte sich mit Libeskind im Sommer 2020 über die Garnisonkirche ausgetauscht. Daraufhin hatte der Architekt Interesse angemeldet, sich sich mit einem Entwurf für die unbebaute Fläche des einstigen Kirchenschiffs zu engagieren.

Von Saskia Kirf