Die Mitarbeitervertretungen des Verbundes Christliche Kliniken haben die von der Stadt angebotenen Sachprämien für den Einsatz während der Corona-Pandemie abgelehnt. Das hat die Verwaltung auf Anfrage von Matthias Finken ( CDU) mitgeteilt.

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) habe den Vertretungen „in persönlichen Gesprächen ... eine eigens entworfene Sachprämie in Form eines Gutscheinsystems aus Eintrittskarten für städtische Einrichtungen wie die Bäderlandschaft oder das Potsdam-Museum vorgestellt“.

„Keine vergleichbare Wertschätzung “

Eine solche Sachprämie sei jedoch „einhellig abgelehnt“ worden, da dieser „keine mit einer Geldzahlung vergleichbare Wertschätzung und Anerkennung für den Einsatz während der Corona-Pandemie“ innewohne, schreibt die Verwaltung.

Wie berichtet, hatten die Mitarbeitervertretungen der Christlichen Kliniken scharfe Kritik an einem Stadtverordnetenbeschluss geübt, nach dem der Einsatz der Mitarbeiter des kommunalen Klinikums „ Ernst von Bergmann“ mit einer Prämie „von jeweils 500 Euro“ gewürdigt werden sollte.

Sie forderten eine vergleichbare Anerkennung auch für ihre Kollegen, zumal die Christlichen Kliniken in Folge des Corona-Ausbruchs am „ Ernst von Bergmann“ und des damit verbundenen Aufnahmestopps ab dem 1. April zeitweilig die komplette Patientenversorgung für Potsdam absichern mussten.

Prämien nur in kommunalen Unternehmen

„Wir haben unsere Mitarbeiter ins Feuer geschickt“, sagte Cathleen Praetsch vom Oberlin-Krankenhaus, eine der Mitunterzeichnerin des gemeinsamen offenen Briefes an OB Schubert, mit dem die Mitarbeitervertretungen Mitte Mai gegen die Ungleichbehandlung protestierten.

Die Stadt hatte danach klargestellt, dass Prämienzahlungen nur für Mitarbeiter kommunaler Unternehmen möglich seien und ersatzweise als Anerkennung Gutscheine für die Angebote städtischer Gesellschaften und Einrichtungen offeriert.

In ihrer Antwort an Finken verweist die Verwaltung auch darauf, dass Schubert mit einem Schreiben ans Land appelliert habe, eine gesetzliche Regelung zu schaffen, die eine entsprechende Sonderzahlung an nicht-kommunale Unternehmen ermögliche.

Stadt prüft Prämien für Rathaus-Mitarbeiter

Geprüft werde derzeit hingegen gemeinsam mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Brandenburg, ob eine entsprechende Anerkennung auch für Mitarbeiter der Stadtverwaltung „mit dem Tarifrecht vereinbar“ ist. Betreffen könnte eine Prämienzahlung unter anderem Mitarbeiter des Ordnungs- und des Gesundheitsamtes.

Finken hatte gefragt, welche Gruppen und Einzelpersonen sich über die Kliniken hinaus „ebenfalls aufopfernd zur Bewältigung der Krise eingesetzt haben“, ohne dafür bisher eine Prämienzahlung erhalten zu haben.

In der Antwort auf diese Frage nannte die Verwaltung die Mitarbeiter dieser Bereiche in einer „beispielhaften“ Aufzählung mit anderen Berufsgruppen, darunter das außerhalb der Kliniken tätige medizinische Personal, Rettungskräfte und Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen sowie die Polizei.

Eine Auflistung aller Helferinnen und Helfer sei „an dieser Stelle nicht möglich“, schreibt die Verwaltung. Wohl deshalb blieben unter anderem die Mitarbeiter des Einzelhandels unerwähnt, deren Arbeit in den ersten Wochen der Pandemie noch eine besondere Wertschätzung erfahren hatte.

Missstimmung am Bergmann-Klinikum

Für Missstimmung hatten allerdings auch die Prämienzahlungen am kommunalen Bergmann-Klinikum gesorgt. Denn anders, als von den Stadtverordneten am 6. Mai beschlossen, wurden nicht alle Mitarbeiter gleichermaßen bedacht.

900.000 Euro hatte die Stadt zur Verfügung gestellt. Doch dieser Betrag reichte bei weitem nicht aus, um jedem Mitarbeiter 500 Euro auszuzahlen.

Nach dem Wortlaut des Beschlusses wurde OB Mike Schubert „als Gesellschafter des Klinikums Ernst von Bergmann“ beauftragt, „die Anweisung einer einmaligen Einsatzprämie für das gesamte Klinikpersonal von jeweils 500 Euro“ einzuleiten.

In dieser Formulierung wurde weder eine Unterscheidung zwischen Vollzeit- und Teilzeitstellen getroffen, noch wurde zwischen den Mitarbeitern der Muttergesellschaft und ihren Tochterunternehmen unterschieden. In Potsdam beschäftigen die Unternehmen des Klinikums aktuell rund 3470 Mitarbeiter.

Budget für Corona-Prämie zu knapp kalkuliert

Nach Lesart der Verwaltung und des Klinikums selbst bezieht sich der Beschluss jedoch nur auf die Mitarbeiter der Ernst von Bergmann gGmbH als Muttergesellschaft.

„Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ... bezog sich ausschließlich auf die Mitarbeiter des Klinikums Ernst von Bergmann gGmbH“, schreibt der Geschäftsbereich Soziales in der gerade veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der Fraktion Die Andere.

Tatsächlich wurde die gGmbH aber nur im zweiten Satz des Beschlusses genannt, in dem es um die Finanzierung ging: „Zur Finanzierung der Helferzulage für das Klinikpersonal soll die Landeshauptstadt Potsdam einen einmaligen Zuschuss von 900.000 € an die Ernst von Bergmann gGmbH zahlen.“ Und das war viel zu gering kalkuliert.

Kommentar: Gut gemeint, schlecht gemacht

Errechnet hatte man den Zuschussbedarf auf der Basis von 1800 Vollzeitstellen in der gGmbH, über die aktuell aber 2359 Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit beschäftigt sind. Hätte man alle diese Mitarbeiter mit „jeweils 500 Euro“ bedenken wollen, wären fast 1,18 Millionen Euro nötig gewesen – ohne Berücksichtigung der Tochterunternehmen.

Wie berichtet, konnten durch Verzicht bei Spitzenverdienern und in der Verwaltung schließlich auch Mitarbeiten etwa der Labor-Diagnostik oder der Logistik sowie Ärzte und Pfleger in Tochtergesellschaften des Klinikums mit einer Anerkennung bedacht werden, die in der Krise patientennah im Einsatz waren.

Von Volker Oelschläger