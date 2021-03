Potsdam

Vor zwei Wochen, am Abend nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, hatte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert noch gesagt, es werde keinen Potsdamer Sonderweg in Sachen Corona-Öffnungen geben. Die Infektionslage der Landeshauptstadt damals war vergleichsweise kommod, die Inzidenz pendelte um 35. Mittlerweile ist diese Phase der Entspannung vorbei, die Zahl der Neuinfektionen steigt auch in Potsdam rasant – und die programmatische Einigkeit des SPD-Oberbürgermeisters mit seinem Ministerpräsidenten und Parteifreund Dietmar Woidke passé.

Am Montag hatten Schubert und sein Verwaltungsstab im Rathaus ein neues, eigenes Potsdamer Corona-Konzept beraten. Es sieht schärfere Maßnahmen vor als die Verordnung des Landes, zugleich zeigt es aber für das Ende der aktuellen Infektionswelle auch Öffnungsszenarien auf.

Applaus mit Einschränkungen

In der Stadtpolitik erntet der Oberbürgermeister für dieses Vorgehen fraktionsübergreifenden Applaus, wenn auch mit Einschränkungen. Die Corona-Politik des Landes hingegen wird von den Stadtverordneten teils offen, teils in Zwischentönen kritisiert.

Lesen Sie auch:

Testchaos: So haben Schüler, Lehrer und Schulleiter aus Potsdam den Schulstart erlebt

25 Neuinfektionen am Donnerstag, Inzidenz steigt auf 65

Corona-Angst bei Potsdams Händlern: „Dritter Lockdown wäre eine Katastrophe“

„Die SPD-Fraktion befürwortet die Weiterentwicklung des Corona-Konzepts der Stadt“, sagt deren Fraktionsvorsitzende Es sei gerade angesichts des „katastrophalen Stopps der Verabreichung des Astrazeneca-Impfstoffes umso wichtiger, systematisch Testungen einzusetzen, um die Erfolge der letzten Wochen nicht aufs Spiel zu setzen.“ Ihr Co-Vorsitzender Daniel Keller befindet, die Landeshauptstadt handele „konsequent und ohne zu zögern. Die Maßnahmen sind nachvollziehbar und nur so kann die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger gewonnen werden.“

Konzept lag Fraktionen nicht vor

Auch die Grünen finden das Konzept gut. Wiebke Bartelt sagt: "Gerade als Landeshauptstadt und Besuchsziel aus dem Umland muss die Stadtverwaltung ein Konzept anwenden, dass einerseits Öffnungen ermöglicht und die Bevölkerung trotzdem schützt.“

Die Linken als dritte Fraktion in der rot-rot-grünen Rathauskooperation hingegen üben Kritik an der Verwaltung. Das Konzept sei den Fraktionen nicht vorgelegt worden, sagt Sigrid Müller. „Insofern ist es schwer möglich, einzelne geplante Maßnahmen zu beurteilen. Grundsätzlich wünschen wir uns eine Einbeziehung der Stadtverordneten in diese Diskussionen.“

„Das fehlt gerade völlig“: Kritik auch aus der CDU

Die Beteiligung der Stadtverordneten hätte sich auch CDU-Mann Götz Friederich gewünscht. „Im vergangenen Jahr gab es regelmäßig Telefonkonferenzen mit den Fraktionsführungen, um uns jeweils über den aktuellen Stand der Situation und anstehende Maßnahmen und Entscheidungen zu informieren. Das fehlt gerade völlig, das jetzt neue Corona-Konzept ist uns nicht bekannt.“ Wenigstens die Eckpunkte des Verwaltungspapiers, so Friederich, hätte er erfahren wollen, „denn diese Krise können und müssen wir gemeinsam meistern.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Immer wieder klingt bei den Fraktionen deutliche Kritik am Land an. Sigrid Müller (Linke) fordert etwa, Mike Schubert solle gegenüber dem Land auf eine deutliche Steigerung des Impftempos drängen. „Die bisherige Organisation ist einfach nicht tragbar“, sagt sie und fordert mehr direkte Verantwortung für die Kommunen. Auch die beiden SPD-Fraktionsvorsitzenden, Sarah Zalfen und Daniel Keller, betonen in ihren Statements die hohe Priorität des Impfens.

Ergänzungswünsche der Fraktion Die Andere

Christian Kube aus der Fraktion Die Andere nennt das Potsdamer Konzept gar „eine Reaktion auf das Versagen von Bund und Land“. Zugleich fordert er Ergänzungen: zuverlässige Tests und eine bessere Arbeit des Gesundheitsamtes, besonderen Schutz von Kindern und Unterstützung für Familien und die schnelle Umsetzung von speziellen Lehren der Pandemie, die in der Stadt gezogen wurden wie die Auflösung von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete und die Stärkung des Klinikums.

Und auch die AfD-Fraktion hält, wie ihr Vorsitzender Chaled-Uwe Said mitteilt, „konzeptionelle Vorbereitungen für Lockerungen der Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen für dringend notwendig“. Dafür, sagt Said, ohne dies allerdings näher auszuführen, müsse die Stadt den Dialog „mit kritischen, anerkannten Virologen und Epidemiologen“ suchen.

Von Saskia Kirf