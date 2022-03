Golm

Dringende Sanierungsarbeiten am Sockel der Alten Dorfkirche Golm werden durch den Personalnotstand in der städtischen Denkmalpflegbehörde ausgebremst. Nach Mitteilung des Ortsbeirats hat der Kirchbauverein am 13. Dezember 2019 einen ersten Förderantrag über 10.000 Euro für die Sockelsanierung der Alten Dorfkirche gestellt.

Dieser Antrag sei am 25. März 2020 auf Wunsch der Denkmalbehörde „wortgleich mit aktuellem Datum erneuert“ worden. Der Eingang dieses Schreibens sei sechs Monaten später am 22. September 2020 bestätigt worden.

Potsdamer Denkmalbehörde antwortet nicht

Mündlich seien die 10.000 Euro dem Kirchbauverein längst zugesagt worden. Sämtliche Schreiben an die Untere Denkmalbehörde bezüglich der Zustimmung zu ausführenden Firmen und der schriftlichen Bestätigung der Förderzusage aber seien unbeantwortet geblieben.

Anlässlich eines Ortstermins 22. Februar 2022 mit der zuständigen Sachbearbeiterin der Denkmalbehörde, der ausführenden Firma, der Restauratorin und dem Kirchbauverein hätten die letzten technischen Details geklärt werden, „so dass einer Ausführung nichts mehr im Wege steht“, schreibt der Ortsbeirat.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leistung sei „besonders dringlich“

Angesichts des baulichen Zustandes des Gebäudes und mit Blick auf die stetig steigenden Baupreise sei die Leistung „besonders dringlich“.

Nach Aussage der Sachbearbeiterin könne der Zuwendungsbescheid jedoch auf Grund der nicht besetzten Stellen in der Leitung der unteren Denkmalbehörde „nicht unterschrieben werden“.

Lesen Sie auch: Potsdams Denkmalpflege noch immer führungslos

Der Vorgang steht am 17. März mit einem vom Ortsbeirat und von dessen Mitglied Monika Marx (Grüne) gemeinsam eingebrachten Antrag auf der Tagesordnung der Ortsteilvertretung. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) soll demnach „Sorge dafür tragen, dass zeitnah die schriftliche Bestätigung der mündlichen Zusage der Förderung zur Sanierung der Alten Dorfkirche Golm für das Jahr 2022 erfolgt“.

Potsdams Rathaus verzichtet auf Klarstellung

Das Rathaus verzichtete in der Antwort auf eine MAZ-Anfrage auf eine Stellungname zu den Details des geschilderten Vorgangs: Die Stadt könne „während eines noch laufenden denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens und noch nicht entschiedenen Fördermittelanträgen im Interesse der Verfahrensbeteiligten keine Auskunft zu Verfahrenseinzelheiten geben“.

Ältestes Bauwerk Potsdams

Grundsätzlich bleibe „festzustellen, dass die Landeshauptstadt als Untere Denkmalschutzbehörde die in Rede stehenden Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen sehr begrüßt und den Verein auch weiterhin mit dem Ziel berät, dass diese Maßnahmen demnächst begonnen werden können“.

Die Alte Dorfkirche wurde Ende des 13. Jahrhunderts gegründet und Anfang des 18. Jahrhunderts erneuert. Sie gilt als eines der ältesten Bauwerke im Potsdamer Stadtgebiet und wurde 1987 unter Denkmalschutz gestellt.

Von Volker Oelschläger