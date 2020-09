Potsdam

Zwei zusätzliche Einkaufstage bekommen die Potsdamer voraussichtlich dieses Jahr im Dezember: Am zweiten und am vierten Adventswochenende sollen die Läden in fast dem gesamten Stadtgebiet auch am Sonntag von 13 bis 20 Uhr ihre Kunden willkommen heißen dürfen. Der Hauptausschuss empfahl die Freigabe der beiden Tage, die Stadtverordneten entscheiden nächste Woche.

Begründet wird der Schritt damit, dass an beiden Wochenenden mehrere Weihnachtsmärkte die Stadt „in einen winterlichen Schauplatz zwischen Seen, Gärten und Schlössern verwandeln“. Am Nikolaustag, dem 6. Dezember, sind dies der „Blaue Lichterglanz“ auf dem Luisenplatz und in der Brandenburger Straße, das „Romantische Weihnachtsdorf“ im Krongut Bornstedt bei Sanssouci, der „Böhmische Weihnachtsmarkt“ auf dem Weberplatz in Babelsberg sowie der „Polnische Sternchenmarkt“. Am 20. Dezember sind es die ersten beiden Weihnachtsmärkte, die zahlreiche Potsdamer und Besucher in die Stadt locken sollen.

Im Süden bleiben die Läden geschlossen

Nicht freigegeben soll die Sonntagsöffnung für den Einzelhandel für die Postleitzahlengebiete 14476, 14478, 14480 werden. Davon ist auch das Stern-Center betroffen. Dass der Potsdamer Süden ausgeklammert ist, wurde auch von Stadtverordneten kritisiert. Brigitte Meier, Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit, erklärte das damit, dass alles in die Innenstadt dränge. Man könne das bei Bedarf aber auch ändern.

Von Konstanze Kobel-Höller