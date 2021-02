Potsdams Energieversorger EWP mit neuer kaufmännischer Führung

Potsdam

Die Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) hat eine neue Kaufmännische Leitung. Das teilte der Aufsichtsratsvorsitzende, Bürgermeister Burkhard Exner, am Mittwoch mit. Die Gesellschafterversammlung der EWP habe auf Empfehlung des Aufsichtsrates Christiane Preuß (53) zur neuen Kaufmännischen Geschäftsführerin bestellt.

Christiane Preuß Quelle: EWP

Preuß bildet zukünftig gemeinsam mit Eckard Veil, der seit Oktober 2019 EWP-Geschäftsführer ist, die neue EWP-Doppelspitze. Sie startet am 1. April 2021 mit ihrer Arbeit bei der EWP. Sophia Eltrop könne sich somit nach fast vier Jahren doppelter Geschäftsführung in der EWP und den Stadtwerken Potsdam (SWP) auf Ihre Aufgaben in den Stadtwerken konzentrieren, so Exner.

Versierte Kauffrau

„Mit Preuß gewinnen wir eine versierte Kauffrau für die EWP, die über viele Jahre hinweg mit ihrem Know how und ihrer Persönlichkeit Führungsverantwortung in der Automobilbranche inne hatte“, sagt der Aufsichtsratschef. „Sie hat in einem wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich geführt und das Geschäft versiert weiterentwickelt. Diese Gabe wünschen wir ihr auch jetzt für die EWP.“ Geschäftsführerin Sophia Eltrop erklärte, man habe mit Preuß „eine Expertin für Menschen und Zahlen gefunden, die die neuen Weichenstellungen der letzten Jahre fortführen“ wolle. „Willkommen im Team.“

25 Jahre in der Autobranche

Christiane Preuß ist Betriebswirtin. Über 25 Jahren ist sie in unterschiedlichen leitenden Funktionen in der Automobilbranche tätig gewesen. Sie war Mitglied der Geschäftsführung der Daimler AG, Mercedes-Benz Vertriebsdirektion Berlin, und dort kaufmännische Leiterin sowie Personalleiterin.

