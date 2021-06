Potsdam

Der frühere DDR-Bürgerrechtler Detlef Kaminski (66) hat von 1990 bis 1998 das Baudezernat im Potsdamer Rathaus geführt. Seit 1994 war er auch Dezernent für Stadtentwicklung.

Die historische Altstadt blieb nach der Wende noch weit in die 1990er Jahre hinein ein Bereich mit maroder Bausubstanz und massivem Leerstand. Wo lag das Problem?

Der Sanierungsstau wegen ungelöster Vermögensfragen war das Hauptproblem. Es war eine Katastrophe, das mussten sogar die politischen Gegner anerkennen. Man konnte nicht sanieren, selbst wenn man wollte, weil man gar nicht an die Grundstücke kam. Die Klärung der offenen Vermögensfragen nach der Vorgabe „Rückgabe vor Entschädigung“ hat Jahre beansprucht, in denen an den Häusern in der Innenstadt sichtbar kaum etwas geschah.

Wie stand es um den kommunalen Besitz?

Wir haben ihn zusammengehalten. Eine der wichtigsten Entscheidungen für das Wohnen in Potsdam war die Gründung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Gewoba. Anders als in anderen Städten, die ihre Bestände teilweise an private Gesellschaften verkauft haben.

Wie war die Situation auf dem Potsdamer Wohnungsmarkt nach dem Mauerfall?

1990 hatten wir mehr als 30.000 Wohnungssuchende in Potsdam. Mein Ziel war es, große Bestände in kommunaler Verfügbarkeit zu behalten und die Genossenschaften zu stärken. Weil absehbar war, dass es auch Wohlhabendere geben würde, die sich teurere Wohnung leisten können, mussten auch für den privaten Wohnungsbau Angebote geschaffen werden.

Umgang mit den Eigenmitteln der Treuhand in Potsdam

Sie kamen aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung, die in Potsdam massiv gegen den Verfall und drohenden Flächenabriss der Innenstadt opponierte, in die Kommunalpolitik. Wie haben Sie da später als Baustadtrat gegengesteuert?

Wir haben für Potsdam und Babelsberg Sanierungsgebiete beschlossen. Hier haben wir die Wohnungsbestände aus der kommunalen Gesellschaft herausgelöst und in das Vermögen des neu gegründeten Sanierungsträgers übertragen. Ziel war es, einen Teil zu verkaufen und mit dem Erlös die anderen zu sanieren und zu modernisieren. Zudem hatten wir so die Möglichkeit, Fördermittel einzuwerben, um dort langfristig auch die etwas weniger verdienende Bevölkerung halten zu können. Mit den Eigenmitteln im Treuhand-Vermögen war es zudem möglich, immer wieder Mittel des Landes in Millionenhöhe abzurufen. Ohne diese Städtebau-Fördermittel wäre keine Hegelallee zurückgebaut worden auf einen Fahrstreifen. Ohne sie wäre der Vorplatz des Nauener Tor nicht zu einem der attraktivsten, schönsten und nutzungsfreundlichsten Plätze überhaupt geworden, ohne sie wäre der Bassinplatz nicht umgebaut worden. Selbst die Bundesgartenschau hat in der Innenstadt noch davon profitiert.

Detlef Kaminski ist ehemaliger Baustadtrat von Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Waren die Sanierungssatzungen Selbstläufer?

Keineswegs. Die Durchsetzung der Sanierungsgebiete war anfangs sehr schwierig. Es gab Teile in der SPD, die das nicht wollten, weil das als Eingriff des Staates gesehen worden ist. Und die „Schwarzen“ wollten es grundsätzlich nicht. Erst als mein Münchener CSU-Kollege in einem von mir organisierten Workshop im Rathaus vor einem Raubtier-Kapitalismus warnte, vor Verdrängung der Bewohner, nach der es später nur noch hochluxuriöse Büros in der Innenstadt geben würde, erst danach kam der Stadtverordnetenbeschluss zu den vorbereitenden Untersuchungen und später die Sanierungssatzungen zustande – es gab fast Einstimmigkeit. Über solche strategischen Geschichten hat eigentlich neben der mit Berliner Unterstützung begonnenen provisorischen Sicherung der weiter verfallenden Bausubstanz die Rettung der Zweiten Barocken Stadterweiterung und parallel der Babelsberger Innenstadt begonnen.

Potsdam – die Stadt der Hausbesetzer

Potsdam galt zeitweise Hauptstadt der Hausbesetzer in Deutschland. Wie kam es dazu?

Unter den zehntausenden Wohnungssuchenden waren sehr viele junge Menschen. Und wenn Sie sich dunkel an die DDR-Zeit erinnern: Ehe man da zu einer Wohnung gekommen ist, musste man schon eine Familie gegründet haben. Diese jungen Menschen zwischen 16 bis 25 wollten unbedingt raus aus ihren Elternhäusern und hatten keine Alternative am Wohnungsmarkt. Da hat sich Kreativität ein Ventil gesucht.

Baustadtrat Detlef Kaminski bei der Räumung eines besetzten Hauses in der Gutenbergstraße im März 1994. Quelle: MAZ/Michael Hübner

Sie galten als harter Gegner der Besetzer. Haben Sie Ihre Meinung geändert?

Nein. Für mich war es nur der falsche Ansatz, wenn man versuchte, mit Krawall und Gewalt etwas zu organisieren. Das schreckt diejenigen ab, die eigentlich Sympathie für die Situation der Jugendlichen empfanden, die mit ihnen nach kreativen Lösungen suchen wollten. Gemeinsam mit dem Verein Barocke Denkmalsanierung um Manfred Dübner hatte ich 1994 in der Uhlandstraße 24 ein erstes Ausweichobjekt für ein geräumtes Haus organisiert, dem weitere, dann übers Jugendamt koordinierte folgten. Für mich war es wichtig zu zeigen, dass es auch andere Wege gibt, als die vom damaligen CDU-Ordnungsstadtrat geforderte Law-and-Order-Strategie. Denn mit der Polizei allein war das Problem nicht zu lösen

Initiativen wie „Potsdamer Mitte neu denken“ kritisieren einen sich beschleunigenden Gentrifizierungsprozess mit einer Verdrängung der gewachsenen Bevölkerung durch Teuerung. Wann hat das nach Ihrer Beobachtung begonnen?

Ein Austausch der Bevölkerung konnte durch die Sanierungssatzung lange verhindert werden, durch Mietpreisbindung und die Genehmigungspflicht von Mietverträgen. Damit hatten wir in Potsdam jahrelang eine etwas andere Entwicklung als in anderen Städten: Hier hat auch Otto Normalverbraucher noch in der Innenstadt leben können.

Und nun?

Diese Situation endet gerade. Einerseits, weil die Sozialbindung für die in den 1990er Jahren gewährten Fördermittel ausläuft. Es dauert natürlich, wenn die Leute sich gegen zu große Mieterhöhungen wehren. Verzögert wird es auch, weil entsprechende Mieterhöhungen nur in gewissen Zeiträumen möglich sind. Aber das Ende ist abzusehen: In acht bis zehn Jahren ist preiswertes Wohnen in der Innenstadt nur noch in genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungen möglich. Sonst nicht mehr.

Möglichkeiten, um weiter steigende Mieten in Potsdams Innenstadt zu verhindern

Welche Möglichkeiten bleiben der Stadt?

Man hätte gegensteuern müssen. Aus dem Ansatz des Sanierungsrechtes und der Sanierungssatzung heraus hätte man es machen müssen. Stattdessen ist irgendwann bekannt gegeben worden, die Sanierungsgebiete müssten aufgegeben werden, denn die Sanierung sei zum Großteil abgeschlossen. Es gibt andere Städte, zum Beispiel Stralsund, die haben das nicht getan. Dort wurde der Zeitraum einfach verlängert, die Prozesse als nicht abgeschlossen bezeichnet.

Aber muss die Stadt nicht doch irgendwann?

Der Gesetzgeber hat zwar gesagt, dass eine Sanierungssatzung nach einem gewissen Zeitraum aufgehoben werden muss, weil es ein starker Eingriff in das Eigentum ist. Aber wenn der politische Wille dafür da gewesen wäre, hätte man das weit aufschieben können. Und damit auch Schutzmechanismen wie die Genehmigungspflicht von Mietverträgen beibehalten können. Gerade das Sanierungsrecht bietet besondere Möglichkeiten zum Thema Wohnen und Mieten: Dass man Kontrollen durchführen kann, zur Not anonyme Anlaufstellen für die Information, wo die Miete exorbitant erhöht wird, ohne dass es dafür eine Genehmigung gab.

Bisher ist das Sanierungsgebiet in der Innenstadt nur teilweise aufgehoben worden. Ist die Verlängerung des Sanierungsrechts wirklich die einzige Möglichkeit?

Es ist die wichtigste. Bebauungspläne und Milieuschutzsatzungen als Ersatz sind schwierige, komplexe und juristisch leicht anzufechtende Instrumente. Wenn ein Verhinderungsrechtswissen existiert, wie die Stadt an verschiedenen Stellen wie Griebnitzsee und Co. leidvoll mitbekommen hat, sind neue Satzungen, die wieder ins Eigentum eingreifen, heftigst streitbefangen und landen grundsätzlich vor Gericht. Deshalb ist es immer das einfachste, bestehende Satzungen fortzusetzen und die Instrumente konsequent anzuwenden, statt es mit neuen Satzungen zu versuchen.

Welche Rolle spielte das Wohnen bei dem seinerzeit auch von Ihnen voran gebrachten Beschluss zur Wiederannäherung an die historische Potsdamer Mitte vom Oktober 1990?

Gar keine. Da ist nur der Städtebau gesehen worden. Dennoch nutzt die Stadt ihre Einflussmöglichkeiten in den Innenstadt-Quartieren nun im Rahmen der Vergabe. Sie kann auf das maximale Erlösgebot verzichten zu Gunsten von sozialen Bindungen. Das ist auch die einzige Möglichkeit, die ich dort überhaupt sehe.

Die Speicherstadt ist lange frei gehalten worden für den Landtag. Wie bewerten Sie die aktuelle Entwicklung dort?

In der Speicherstadt hat man sich am Ende dem Preisdruck gebeugt. Ich würde dort nicht hinziehen.

Hätte die Stadt sich nicht dagegen sperren können? Immerhin ist das der Gegenhang zur barocken Innenstadt.

Wie denn? Natürlich hätte die Stadt sagen können, diese Dichte genehmige ich nicht, wenn eine politische Mehrheit dafür da gewesen wäre. Aber wäre dann überhaupt noch jemand gekommen und hätte zu Beginn an der Stelle investiert? Oder wäre der Schandfleck für weitere 20 Jahre geblieben?

Zur Person Detlef Kaminski (66) arbeitete vor der Wende bei der Kommunalen Wohnungsverwaltung (KWV), deren Bestände nach dem Mauerfall zu großen Teilen in die neu gegründete Gewoba überführt wurden. Im Mai 1989 war er unter den Bürgerrechtlern, die den Betrug zur Kommunalwahl nachwiesen. 1989 wurde er in Potsdam zum prominenten Wortführer des Neuen Forums. 1990 wurde Kaminski zum Baustadtrat für Bauen und Wohnen. Er wechselte politisch zur SPD und übernahm 1994 nach einer Neuordnung der Geschäftsbereiche auch das bis dahin von Peter von Feldmann geführte Dezernat für Stadtentwicklung. In seiner Amtsführung galt Kaminski als konfliktfreudig und polarisierend. Kommunalpolitiker, Kleingärtner und Hausbesetzer fokussierten ihren Unmut auf Kaminski ebenso wie Konzerne und Banken. Kritiker verbinden den Namen Kaminskis mit Bausünden wie dem Glienicker Horn und dem Potsdam-Center. 1998 wurde Kaminski nach einem Korruptionsvorwurf abgewählt. 2009 ehrte die Landeshauptstadt ihn für seine Verdienste als Bürgerrechtler in der Wendezeit mit dem Eintrag ins Goldene Buch. Kaminski arbeitet als Projektentwickler.

Das Potsdam-Center gilt als Ihre Bausünde. Noch heute sprechen Kritiker vom Panzerkreuzer Kaminski. Ihr Kommentar?

Da lache ich mich kaputt. Der einzige, der mit dem Städtebaulichen Entwurf nichts zu tun hatte, war Kaminski. Es ist ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt worden unter Beteiligung des Landes, des Bauausschusses, und für die Stadt saß Stadtplanungschef Richard Röhrbein im Gremium, nicht Kaminski. Dann wurde ein Entwurf mit der langen gelben Klinkerwand als Preisträger gekürt. Die Ideen, die das Land Brandenburg als einer der späteren Kritiker hatte, waren noch ganz andere: Da sollten über den Bahngleisen bis zu zehngeschossige Gebäude errichtet werden. Kaminski hat am Ende die Unterschrift setzen müssen, weil ein Anspruch auf Baugenehmigung nach Abschluss des B-Planverfahrens bestand.

Ich konnte in der Stadtverordnetenversammlung keine Hand heben, konnte also nicht abstimmen. Das konnten nur die gewählten Stadtverordneten. Wenn ich aber den Vorgaben folge, die ich als gemeinsame Mehrheitsmeinung nach einem langen Diskussionsprozess mit zu vertreten habe, kann man sich doch hinterher nicht hinstellen und sagen: Nicht wir sind daran schuld, das war Kaminski. Im Übrigen ist der Planungsprozess ursprünglich im von Peter von Feldmann geführten Dezernat für Stadtentwicklung begonnen worden. Nach Übernahme des Stadtplanungsamtes habe ich diese Verfahren natürlich fortgeführt.

Umgang mit DDR-Architektur in Potsdam

Blick zum Hauptbahnhof Potsdam mit Bahnhofspassagen Eingang Friedrich-Engels-Straße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wie bewerten Sie den Umgang mit DDR-Architektur in Potsdam?

Ich bin ein grundlegender Verfechter des Nicht-Abrisses vom Mercure-Hotel. Auch eine Reduzierung der Hochhäuser, wie von den Grünen noch zu meiner Amtszeit gefordert, lehnte und lehne ich grundsätzlich ab. Bei der Fachhochschule sage ich: Mein städtebauliches Empfinden war das nicht. Dann hätte man auch die Theaterruine am Alten Markt erhalten und fertig bauen können.

Und der Staudenhof?

Beim Staudenhof-Wohnblock bin ich zu weit außen vor, um einschätzen zu können, ob eine Sanierung des Bestandes sinnvoll ist. Aus städtebaulicher Sicht zumindest halte ich einen Abriss für nicht notwendig. Eine grundsätzliche Wiederannäherung an den historischen Stadtgrundriss bedeutet ja nicht sklavische Annäherung oder Kopie. Man kann das auch interpretieren.

Sehen Sie eine Chance für die Bewohner des Blocks, in der Innenstadt zu bleiben?

Da sind die Stadtverordneten wieder am Zuge, dass dort im Falle eines Neubaus mit maximaler Förderung Mieten entstehen, die vom normalen Verbraucher noch bezahlt werden können. Und dass diejenigen, die jetzt ausziehen müssen, unabhängig von den Einkommensgrenzen ein Rückkehrrecht in den Neubau haben. Das kann die Stadt beschließen und politisch durchsetzen, wenn man es ernst meint.

Von Volker Oelschläger