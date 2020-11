Potsdam

Ex-Oberbürgermeister Jann Jakobs ( SPD) hat vor zwölf Jahren das Neue Potsdamer Toleranzedikt mit initiiert. Im MAZ-Interview spricht er über die damaligen Anstöße für die Neuauflage des Edikts von 1685 und über aktuelle Herausforderungen.

Im Herbst 2008 wurde das Neue Potsdamer Toleranzedikt vorgestellt. Warum sah man damals den Bedarf einer Neuauflage

Jann Jakobs: Bereits 2008 gab es den aufkeimenden Nationalismus; die NPD versuchte, Fuß zu fassen. Es ging schon damals um den Schutz von Geflüchteten. In diesem Zusammenhang rückte das Toleranzedikt von 1685 wieder mehr ins Bewusstsein. Aber wir wollten es nicht beim historischen Edikt belassen. Professor Heinz Kleger meinte: Es ist ja schön, sich auf eine Tradition zu berufen – aber was bedeutet das aktuell im Hinblick auf gesellschaftlichen Herausforderungen?

Wie wurde das neue Toleranzedikt dann erarbeitet?

Anstatt nur Experten hinzuziehen, schlug Professor Kleger vor, auch die Stadtgesellschaft miteinzubinden. In der Folge wurden 66 Stelltafeln in der Stadt aufgestellt, wo sich die Bürgerinnen und Bürger äußern konnten. Am Ende wurde alles zusammengefasst; zusammen mit Selbstverpflichtungen, die ausgrenzendes und diskriminierendes Verhalten ächten.

Freie und sichere Niederlassung für Flüchtlinge Das Edikt von Potsdam, auch Potsdamer Toleranzedikt genannt, wurde – je nach Kalender – am 29. Oktober (julianischer Kalender) beziehungsweise am 8. November 1685 (gregorianischer Kalender) vom Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg erlassen. Der Kurfürst – selbst calvinistischen Glaubens – bot seinen in Frankreich wegen ihrer Religion verfolgten protestantischen Glaubensgenossen, den Hugenotten, freie und sichere Niederlassung an. Den Flüchtlingen wurden großzügige Privilegien gewährt, etwa Befreiung von Steuern und Zöllen, Subventionen für Wirtschaftsunternehmen und Bezahlung der Pfarrer durch das Fürstentum. Das neue Toleranzedikt wurde am 10. Oktober 2008 vorgestellt. Von dem 100-seitigen Buch wurden 17 500 Exemplare gedruckt, die stadtweit verteilt wurden. Auf www.potsdamer-toleranzedikt.de kann eine digitale Fassung als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Hat das nicht etwas von Sonntagsreden? Schließlich wird ja kaum jemand aus der Mitte der Gesellschaft die Bedeutung von Toleranz infrage stellen.

Intoleranz als gesellschaftliches Problem muss thematisiert werden, das war und ist wichtig. Das hatte dann sogar rechtliche Auswirkungen. 2012 rief die NPD in Potsdam zu einer Demo auf – ich wiederum zu einer Gegendemo. Daraufhin reichte die NPD Klage ein mit dem Argument, dass ich als Oberbürgermeister zur Neutralität verpflichtet sei. Tatsächlich hatten Gerichte anderen Oberbürgermeistern in ähnlichen Fällen den Aufruf zu Gegendemos untersagt. In unserem Fall urteilte das Potsdamer Verwaltungsgericht anders: Als Oberbürgermeister einer Stadt, die sich auf das Toleranzedikt beruft, sei ich gewissermaßen verpflichtet, zu einer Gegendemo aufzurufen. Damit wurde der Antrag der NPD abgewiesen.

Gab es sonst noch Knackpunkte?

Eine Bewährungsprobe waren die Pogida-Demos, denen die Stadtgesellschaft erfolgreich entgegentrat. Durch die Gespräche rund um das Toleranzedikt hatte es da schon eine Sensibilisierung gegeben.

Die Welt wirkt immer zerrissener. Gewaltakte wie zuletzt in Paris, Nizza und Wien nehmen – gefühlt – eher zu als ab. Wo sehen Sie da die Grenzen der Toleranz?

Das Entscheidende ist, dass man Diskussionsprozesse über Toleranz führt. Der Grundsatz ist aber immer, dass es ein Dialog ist, der ohne Diskriminierung und gewaltfrei geführt werden muss. Das findet überall seine Grenzen, wo diese Grundsätze nicht berücksichtigt werden. Wenn eine Seite die Gewaltfreiheit aufkündigt, ist das keine Form der Auseinandersetzung mehr.

Aktuell gibt es in Brandenburg die Forderung, dass der Kampf gegen Antisemitismus als Staatsziel in der Landesverfassung verankert werden solle. Wie sehen Sie das?

Das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig erscheint. Wie jetzt Antisemitismus von der AfD und ihr nahestehenden Organisationen offen propagiert wird, finde ich höchst gefährlich. Angesichts unserer deutschen Geschichte ist Antisemitismus eine spezifische Form der Diskriminierung, der wir entschieden entgegentreten müssen.

Beherrschendes Thema ist derzeit die Corona-Pandemie. Zum Schutz wurden auch Grundrechte eingeschränkt – etwa die Versammlungsfreiheit. Sehen Sie das als Härtetest für eine offene Gesellschaft?

Das ist es in jedem Fall. Die Einschränkung von Grundrechten ist ein schwerer Eingriff, mit dem sehr sorgsam umgegangen werden muss. Allerdings werden die Maßnahmen ja nicht als Unterdrückungsinstrumente der Mächtigen eingesetzt, sondern zur Viruseindämmung. Sie unterliegen ja auch einer zeitlichen Eingrenzung. Dennoch sind es tiefgreifende Maßnahmen. Ich finde es gut, dass sich die Verwaltungsgerichte damit beschäftigen. Eine sorgfältige Abwägung unterschiedlicher Rechtsgüter muss stattfinden.

Aus dem Neuen Potsdamer Toleranzedikt heraus hat sich ein gleichnamiger Verein gebildet. Wie groß ist er und welche Projekte hat er sich auf die Fahnen geschrieben?

Es gibt etwa 500 Mitglieder. Eine besonders erfolgreiche Initiative des Vereins war das Internet-Portal „Help To“, das im Zuge der großen Flüchtlingsströme ab 2015 entstand. Ziel war, dass Private Flüchtlingsfamilien Unterstützung anbieten – zum Beispiel in Form von Deutsch-Nachhilfe. Mittlerweile wird das Portal deutschlandweit genutzt. Zudem macht der Verein Veranstaltungen wie „Das tolerante Sofa“. Letztes Jahr haben wir eine Ost-West-Talkreihe gestartet. Ob und wie die Reihe unter Corona-Bedingungen weitergeführt werden kann, soll noch besprochen werden.

Das Neue Toleranzedikt ist mittlerweile auch schon zwölf Jahre alt. Sollte man es nicht modifizieren, weil sich ja inzwischen viel getan hat?

Das ist richtig. Eine Überarbeitung unter Einbeziehung der Stadtgesellschaft wäre tatsächlich überlegenswert. Hier wollen wir auch mit Online-Formaten experimentieren.

Von Ildiko Röd