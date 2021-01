Innenstadt

Nach erneuter Verzögerung bei der beschlossenen Umsetzung der Staudenhof-Skupturen auf die Freundschaftsinsel hat der frühere Stadtkonservator Andreas Kalesse an die Stadt appelliert, es dabei zu belassen und die Plastiken an das geplante DDR-Kunstmuseum der Hasso-Plattner-Stiftung im früheren Terrassenrestaurant „Minsk“ zu übergeben.

Gegenüber MAZ bekräftigte er zugleich seine Kritik an der Freundschaftsinsel als künftigem Standort: „Das geplante Aufstellen der Großkeramiken ist ein für mich unangemessener Eingriff in dieses großartige Gartenkunstwerk.“

Anzeige

Die Keramiken gehörten seiner Ansicht nach „dort nicht hin und ich glaube darin eine Verlegenheit zu erkennen, mit ihnen nicht ,artgerecht’ umgehen zu können“, so Kalesse.

Streit um drei wertvolle Großkeramiken

In dem Kunststreit geht es um die drei Keramiken „Stehende unter Baldachin“, „Pflanzenturm“ und „Sitzendes Mädchen“, die von dem renommierten Bildhauer Jürgen von Woyski um 1975 eigens für das neue Staudenhof-Ensemble geschaffen worden waren.

Vor der weitgehenden Beseitigung der Parkanlage zwischen dem Platz der Einheit und dem Alten Markt für die Rekonstruktion des Straßenzugs der früheren Kaiserstraße wurden die Skulpturen demontiert und zunächst auf dem Neuen Friedhof zwischengelagert.

Friedhofspläne für DDR-Kunst

Bevorzugte Variante des zuständigen Beirats für Kunst im öffentlichen Raum für einen neuen Stammplatz wäre neben der Freundschaftsinsel selbst der Neue Friedhof, wo sie in die Landschaft integriert werden sollten.

Das „Sitzende Mädchen“ vor einem Container des Grünflächenamtes auf dem Neuen Friedhof. Quelle: Varvara Smirnova

Das „Sitzende Mädchen“ etwa, das früher vor dem Staudenhof-Café ruhte, sollte nun mit Blick zum „Sternengarten“ platziert werden, als würde es „die Kindergräber bewachen“, so die Verwaltung bei der Präsentation der Pläne im Kulturausschuss.

Bei Linken und den Anderen stießen diese Pläne auf heftigen Protest. Ende 2019 schließlich stellte das Rathaus ein neues Konzept vor, nach dem die Skulpturen in eine neue Parkanlage integriert werden sollten, die anstelle der seit Jahren ungenutzten Freilichtbühne auf der Freundschaftsinsel angelegt werden sollte.

Freilichtbühne: 28.000 Euro für Probebetrieb

Ende 2020 jedoch informierte die Verwaltung den Kulturausschuss darüber, dass die Bügerstiftung die Freilichtbühne in diesem Jahr noch einmal testweise bespielen werde. Im Kulturetat seien dafür 28.000 Euro reserviert.

Der Beirat für Kunst im öffentlichen Raum habe empfohlen, die Staudenhof-Skulpturen einstweilen weiter „auf dem Areal des Neuen Friedhofs eingelagert zu lassen“.

Lesen Sie auch

Andreas Kalesse zählte von Anbeginn zu den Kritikern einer Umsetzung der Staudenhof-Skulpturen auf die Freundschaftsinsel. Ebenso wie der Verein Freunde der Freundschaftsinsel um den früheren Inselgärtner Jörg Näthe warnte er vor einer „Kunstflut“.

Abrissfläche als Kompromiss

Das Ensemble sei in seinem derzeitigen Zustand „fein durchwoben mit Kunstwerken allererster Güte“ und ergebe „mit den kostbaren Gestaltungselementen und Pflanzungen eine wohl komponierte Einheit“. Im März 2019 hatte Kalesse ein erstes Mal dafür plädiert, die Skulpturen an die Hasso-Plattner-Stiftung zu geben.

Die Staudenhof-Skulpturen sollten nach den zuerst präsentierten Überlegungen der Verwaltung am Ufer des Bootshafens platziert werden. Die Integration in eine neu gestaltete Parkanlage am Ort der alten Freilichtbühne kam auch als Reaktion auf diese Kritik ins Spiel.

Von Volker Oelschläger