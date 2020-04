Corona: Potsdamer Festivals sagen ab, Einheitsfeier wackelt

Potsdam

Ein halbes Jahr vor der großen Jubiläumsfeier zum 30. Tag der Deutschen Einheit und dem 20. Stadtwerkefest ist wegen der Coronakrise unklar, ob die gemeinsame Großveranstaltung wie geplant in Potsdam stattfinden kann. Eine endgültige Entscheidung soll in den kommenden Wochen fallen, erklärte Brandenburgs Regierungssprecher Florian Engels am Freitag.

Wie bei anderen Massenveranstaltungen auch – beispielsweise dem Münchener Oktoberfest – müsse beobachtet werden, wie sich die Coronakrise entwickelt. Das Land Brandenburg und die Stadt Potsdam befänden sich diesbezüglich „in engem Austausch“, so Engels. Am Ende liege die Entscheidung bei der Landesregierung. Auch die Stadt Potsdam, die Bundesregierung und der Bundespräsident würden einbezogen.

Kultur-Höhepunkt im Oktober

Laut Rathaussprecherin Christine Homann wurde schon Ende 2019 vereinbart, dass die zentrale Feier zum 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung und das Fest zum 20-jährigen Bestehen der Potsdamer Stadtwerke als kultureller Höhepunkt für Potsdamer und ihre Gäste am ersten Oktoberwochenende gemeinsam ausgerichtet werden. Die Staatskanzlei rechnet mit bis zu einer halben Millionen Gästen.

Für Potsdams Festivalsommer hagelt es derweil schon Absagen. Ganz zu Beginn trifft es die traditionsreichen Platzhalter der Alternativkultur. Die erste Absage kam am 13. März unmittelbar nach der Bekanntgabe des Ausnahmezustands wegen des Coronavirus: „Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass wir angesichts der Warnungen und Empfehlungen in Sachen Coronavirus ... das Rhythm Against Racism Festival am 30. April absagen müssen.“

Auftritt der Band Hasenscheisse bei Rock gegen Rassismus auf dem Luisenplatz. Quelle: Christel Köster

DGB-Jugend sucht Alternativtermine

Das von der DGB-Jugend ausgerichtete antirassistische Umsonst-und-draußen-Festival auf dem Luisenplatz sollte in diesem Jahr mit Bands wie 44 Leningrad und 100 KiloHerz in die 20. Runde gehen: „Wir prüfen derzeit, ob ein Nachholtermin möglich ist“, hieß es weiter. Mit Blick auf die Kosten und die Abstimmung unter den vielen Ehrenamtlichen sei das aber „kein einfaches Unterfangen“.

Die zweite Absage kam am Montagabend via Facebook: „Schweren Herzens müssen wir euch leider mitteilen, dass wir den 14. Psychomania Rumble in diesem Jahr nicht veranstalten können.“ Zu den Überraschungen im Programm des größten Psychobillytreffens in Ostdeutschland zählten die legendären Nekromantix aus Dänemark, die damit erstmals nach Potsdam gekommen wären.

„Abwarten und Bier trinken“

Eine Verschiebung habe es in der langen Geschichte dieses Pfingstfestivals im Lindenpark noch nicht gegeben. Für alle Beteiligten sei das „eine tiefe Enttäuschung und ein herber Rückschlag“. Versprochen wurde eine Neuauflage im Jahr 2021 mit der Zusicherung, Karten behielten ihre Gültigkeit: „Abwarten und Biertrinken ist die Devise.“

Beide Festivals hatten das Problem, dass sie relativ zeitig liegen. Doch mit dem Fortschreiten des Ausnahmezustands erfasst Corona immer mehr dieser kulturellen Höhepunkte.

„Stadt für eine Nacht“ in der Potsdamer Schiffbauergasse. Quelle: Bernd Gartenschläger

Konzept für Planungssicherheit gesucht

Im jüngsten Hauptausschuss wurde diskutiert, wie für die Veranstalter eine minimale Planbarkeit geschaffen werden kann, ohne dass die Stadtpolitiker schon zu einem Ergebnis gefunden hätten. Es gehe „nicht um Absagen, sondern um Nichtgenehmigung“, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD).

SPD-Fraktionschef Daniel Keller schlug vor, dass man Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen schon jetzt „vielleicht bis Ende der Sommerferien untersagen könnte“. Das würde, so der Politiker, de Veranstaltern „Planungssicherheit geben beziehungsweise Planungskosten sparen“. Die Sommerferien 2020 dauern in Brandenburg vom 25. Juni bis zum 8. August.

Stadt diskutiert über Lösungen

Wolfhard Kirsch als Fraktionsvorsitzender vom Bürgerbündnis hielt dagegen: „Ich warne vor einem langfristigen Eingriff.“ Wenn die Krise anhalte, seien Veranstaltungen in drei, vier Monaten „natürlich nicht durchführbar“: Aber heute schon Festlegungen zu Veranstaltungen in einem haben Jahr zu treffen, das könne „nicht richtig sein und entspricht auch nicht meinem freiheitlichen Gedanken“.

Julia Laabs (Die Andere) und Linken-Fraktionschef Stefan Wollenberg hingegen sagten, Planungssicherheit sei für die Veranstalter wichtig: Sie müssten wissen, „ob etwas möglich ist oder nicht“, sagte Laabs. Wollenberg plädierte für eine „Generalregelung“. Grünen-Fraktionschefin Janny Armbruster hingegen empfahl ein „Dreisäulenmodell“.

Noch kein Konsens in Sicht

Demnach sollte die Stadt sich für weitere Entscheidungen mit dem 20. April, mit dem Beginn und dem Ende der Sommerferien drei Fristen für weitere Entscheidungen setzen: „Bis Mitte August generell alles ausschließen, das erscheint mir zu kulturlos“, sagte Armbruster, deren Vorschlag Unterstützung von CDU, FDP und AfD bekam.

Das Ergebnis der Meinungsbildung ist noch offen. Oberbürgermeister Schubert beendete die Diskussion mit der Feststellung, dass „an der Stelle“ noch „keine Entscheidung“ getroffen werden solle. Er wolle die Diskussion „in den nächsten Tagen“.

Die Veranstalter warten. Als nächstes Festival stehen vom 12. bis 28. Juni die Musikfestspiele Sanssouci auf dem Terminkalender. „Flower Power“ ist das Thema der 56. Auflage des berühmten Potsdamer Klassik-Events. Noch ist es nicht abgesagt.

Sänger Achim Mentzel gibt zum 15. Jahrestag der Deutschen Einheit Autogramme. Quelle: Christel Köster

Keine verbindliche Aussage möglich

Sprecherin Genia Börner-Hoffmann verweist auf MAZ-Anfrage auf die letzte Meldung des Veranstaltungsbüros vom Dienstag: „Was aber die tatsächlichen Umstände zum Zeitpunkt der Festspiele im Juni angeht, kann angesichts der rasanten Entwicklungen allein der letzten zwei Wochen derzeit noch keinerlei verbindliche Aussage getroffen werden.“

Als gGmbH der öffentlichen Hand stünden die Musikfestspiele „in engem Kontakt mit unserem Gesellschafter“, der Landeshauptstadt, „und sind im Dialog bezüglich der aktuellen Maßnahmen und Zeitpläne. Sollten von öffentlicher Stelle her Anordnungen getroffen werden, die Auswirkungen auf die Musikfestspiele haben werden, informieren wir Sie umgehend an dieser Stelle“.

Die Potsdamer Schlössernacht, die am 14. und 15. August in ihre 22. Folge geht, brauche eine Vorgabe der Stadt bis Ende April, Anfang Mai. Das Festival habe das Glück, relativ spät stattzufinden, sagte Sprecherin Laura Scherler auf MAZ-Anfrage.

Von Volker Oelschläger und Johanna Rüdiger