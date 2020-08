Potsdams „Fête de la musique“ zieht in den Winter

Potsdam

Die Potsdamer „ Fête de la musique“ zieht in den Winter – und setzt damit deutschlandweit Maßstäbe. „Wir hatten zum Sommeranfang wegen Corona eine Trostpflastervariante mit einer Bühne vor dem Waschhaus und einer überwiegend digitalen Fête gefeiert. Aber darauf wollen wir es nicht beruhen lassen“, sagt Ulli Oehmichen. Sie ist die Vorsitzende des Kulturtänzer e.V., der die Potsdamer Fête organisiert und zu einer der größten in Deutschland gemacht hat.

Die Fête de la musique 2020 vor dem Waschhaus Quelle: Kulturtänzer

Anzeige

„Wir brauchen in diesem Jahr noch Livemusik“

„Wir fanden, wir brauchen in diesem Jahr noch Livemusik. Warum nicht im Winter?“, sagt sie entschieden. Damit geht das Event in Potsdam sogar der größten Fête de la musique des Landes in Berlin voraus, die keinerlei Ersatz geplant haben.

Weitere MAZ+ Artikel

Statt der Sommersonnenwende am 21. Juni gibt es daher nun eine Winterfête. Weil der Winteranfang am 21. Dezember aber auf einen Montag fällt, wurde als neuer Termin der Sonntag davor gewählt – der vierte Advent.

Bewerbung noch bis 1. September

Bands und mögliche Locations für Bühnen und Auftritte können sich noch bis 1. September unter www.fete-potsdam.de bewerben. Auf den Bühnenbeitrag verzichtet der Verein in diesem Jahr, sodass Interessierte kostenfrei Teil der Winterfête werden können. „Damit wollen wir auch ganz kleinen Locations und Vereinen einen Anreiz geben, selbst wenn sie nur einen Act spielen lassen wollen. Es ist ein Experiment“, erklärt Oehmichen.

Kein Ort ist ungewöhnlich genug für ein kleines Konzert

Nicht nur Bars und Restaurants sollten sich bewerben, auch Stadtteilnetzwerke, Arztpraxen, Spätis und Geschäfte oder private Balkonbesitzer. Kein Ort sei ungewöhnlich genug. „Auch die Teilnahme von Kirchen wäre toll. Als eine Ergänzung zum Weihnachtssingen vielleicht“, sagt Oehmichen, „man hat ja den ganzen Sonntag Zeit, seinen Ort zu bespielen. Auch die Schlösserstiftung könnte sich mit ihren tollen Kulissen beteiligen, etwa Beispiel am Belvedere, findet sie.

Wer als Locations interessiert ist, kann online angeben, was man gerne für Musik hätte. „Das versuchen wir zu vermitteln“, sagt Oehmichen. Bands und Musiker können dort wiederum sich selbst als Acts anbieten.

Die Kulturtänzer bauen ihre Bühne im Lindenpark auf

Die eigene Vereinsbühne planen die Kulturtänzer im Babelsberger Lindenpark und bauen dort eine kleine musikalische Winterwelt auf. Klar ist auch: Der gesamte Charakter der Fête wird ein anderer sein – nicht wegen der Winterzeit, sondern wegen der noch unabsehbaren Corona-Einschränkungen. „Es werden eher kleine Acts und Ensembles gesucht. Umso kleiner, umso eher können wir sie den Locations vermitteln“, erklärt Oehmichen.

Auch das Winterwetter spielt natürlich eine Rolle. Doch trotz möglicher Minusgrade hoffen die Organisatoren auf mehr als nur intime Indoor-Konzerte. „Wir können uns Bühnen draußen sehr gut vorstellen, das werden wir auch im Lindenpark machen. Manweiß ja von Weihnachtsmärkten, dass so etwas geht.“, sagt Ulli Oehmichen.

Die Finanzierung der Fete de la Musique ist trotz Corona durch die Förderung der Stadt bereits gesichert. Das geänderte Konzept wurde akzeptiert.

Von Peter Degener