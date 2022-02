Potsdam

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Sturmwarnung herausgegeben. Es könnte in Potsdam orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern geben. Am frühen Abend war außer stärkerem Wind in Potsdam aber noch nichts zu spüren.

Feuerwehren sind vorbereitet

Wie im Lagedienst der Feuerwehr zu erfahren war, werden dies Böen in den frühen Morgenstunden zwischen drei und vier Uhr erwartet. Erst danach werde man sehen, welche Schäden entstanden sind und abgearbeitet werden müssen, hieß es am Mittwochabend.

Die Feuerwehr sei grundsätzlich für solche Wetterereignisse gerüstet, habe aber für die Nacht alle 15 Freiwilligenwehren und die beiden Berufswehren Potsdam und Babelsberg vorgewarnt; alle seien in Alarmbereitschaft, hieß es.

Schüler können Zuhause bleiben

Das Bildungsministerium informierte alle Schulen über die auch am Donnerstag gültige Unwetterwarnung und hob die Präsenzpflicht für alle Schüler auf. Das Fernbleiben von der Schule gelte als entschuldigt, hieß es. Die Gerhart-Hauptmann-Grundschule in der Brandenburger Vorstadt etwa teilte den Eltern per Rundmail mit, man werde die Wetterlage beobachten und die Schüler während der Hofpausen gegebenenfalls im Haus betreuen. Man werde sie auch darüber belehren, nach Unterrichtsschluss den „unmittelbaren Heimweg“ anzutreten, „es sei denn, sie werden vom Hort übernommen.“

Ende Januar hatte Sturmtief Nadia in Potsdam und den Umlandkreisen teils schwere Schäden angerichtet. In Beelitz wurde ein Mann durch ein Wahlplakat getötet.

Von Rainer Schüler