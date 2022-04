Potsdam

Nach den Erfahrungen in der Corona-Pandemie und dem Kriegsausbruch in der Ukraine soll die Stadt Potsdam besser auf Notlagen vorbereitet werden. Das wurde gerade vom Oberbürgermeister zum strategischen Ziel erklärt. Potsdams Feuerwehrchef erklärt, was dafür nötig.

Wie sieht die Notversorgung der Potsdamer Bevölkerung heute aus?

Ralf Krawinkel: Der Grundsatz ist, dass die Feuerwehr die tägliche Gefahrenabwehr sicherstellt und bei größeren Lagen auch Einheiten des Katastrophenschutzes dazu kommen. Im Verteidigungsfall wird der Zivilschutz aktiviert. Wir haben in allen drei Feldern Nachholbedarf und sind nicht da, wo wir sein müssten. Das hat verschiedene Gründe.

Was sind diese Gründe?

Fangen wir beim Zivilschutz an. Das ist eine Aufgabe des Bundes für den Verteidigungsfall, also bei einer militärischen Auseinandersetzung – und das war 30 Jahre lang kein Thema. Nach Wiedervereinigung und dem Ende des Kalten Krieges gab es kein Feindbild mehr und man hat diese Maßnahmen heruntergefahren. Beim Katastrophenschutz, wo das Land verantwortlich ist, sind auch nicht alle Konzepte gänzlich umgesetzt. Da gibt es auch Schnittmengen zum abgebauten Zivilschutz. Bei der täglichen Gefahrenabwehr, für die die Stadt und ich verantwortlich sind, muss man sagen: Potsdam ist immens gewachsen und dem muss jetzt Rechnung getragen werden. Es gibt Defizite bei der Erreichbarkeit einzelner Stadt- und Ortsteile. Wir können nicht überall gleich schnell helfen.

Um welche Bereiche geht es da?

Probleme haben wir im Norden und im Westen. Im Ergebnis eines externen Gutachtens ist klar, dass wir dort zwei weitere hauptamtliche Feuerwachen brauchen.

Ralf Krawinkel auf dem Schlauchturm an Potsdams Hauptfeuerwache in der Holzmarktstraße. Quelle: Julius Frick

Eiche ist als ein Standort vorgesehen. Und vermutlich bietet auch Krampnitz ausreichend Platz.

Ich möchte dazu noch nichts sagen, weil wir noch in der Suche nach den richtigen Flächen sind. Wir wollen die Standortentscheidung schnellstmöglich treffen. Zunächst müssen wir aber auch die Hauptfeuerwache in der Holzmarktstraße erweitern. Wir brauchen auch hier Platz für mehr Personal, bevor die neuen Standorte fertiggestellt sind.

Lesen Sie auch Stadt Potsdam plant Ausbau des Katastrophenschutzes

Sie rechnen mit zusätzlichen Kosten von 112 Millionen Euro bis 2031. Wofür brauchen Sie dieses Geld?

Zum einen für die Immobilien im Norden und Westen und den Ausbau der Hauptwache. Außerdem für die Erweiterung des Fuhrparks und die technische Ausstattung. Und wir brauchen natürlich Personal. Wir werden nicht nur einmalige Kosten, sondern dauerhafte Belastungen im Stadthaushalt haben. Der Hauptteil davon fließt in das Personal. Wir brauchen fast 200 zusätzliche Stellen zu den 325 Planstellen, die wir aktuell haben. Es gibt Bedarf in der Verwaltung, im Einsatzleitdienst, in der Leitstelle und im Mannschaftsbereich.

Was hat es mit der Ein-Prozent-Quote auf sich, für die Sie Notunterkünfte vorhalten wollen?

Im Rahmen der Konzeption Zivile Verteidigung gab es eine Verständigung zur Vorbereitung von Aufnahmekapazitäten für ein Prozent der Einwohner einer Kommune. Potsdam sollte also Notunterkünfte für rund 2000 Menschen bereithalten. Auch Nachbarschaftshilfen können hier unterstützen.

Da fragt man sich aber auch, was mit den anderen 99 Prozent passiert.

Machen wir uns nichts vor. Eine vollständige Betreuung der gesamten Bevölkerung wird nie möglich sein und war es auch in der Vergangenheit nicht. Wir gucken heute bei der Planung der Unterbringung aber auch auf Katastrophen-Lagen und die tägliche Gefahrenabwehr. Denken Sie an eine Bombenentschärfung. Was passiert, wenn sich das mal verzögert oder misslingt und Menschen nicht nach Haus zurückkehren können. Oder wenn ein Hochhaus durch einen Brand nicht mehr bewohnbar ist. Dafür kann so eine Unterbringung auch genutzt werden.

Welche Art von Unterbringung schwebt Ihnen vor?

Das sind aus Sicht der Gefahrenabwehr Notunterkünfte. Dazu eignen sich Hallen, auch Schulsporthallen. Dafür bedarf es einer besonderen Infrastruktur. Duschen und Toiletten gibt es dort, aber Notstromversorgung ist dann ein Thema. Wir werden bei neuen kommunalen Bauvorhaben auch mit auf die Pläne schauen, und Notunterbringung immer mitdenken.

Gibt es schon ein Projekt, bei dem Sie das mitgeplant haben?

Noch gibt es das nicht. Es war immer im Hinterkopf, blieb aber wegen des Tagesgeschäfts auch dort. Seit dem Beginn des Angriffskriegs im Februar hat das bei mir geistig an Fahrt aufgenommen.

Das ist Potsdams Feuerwehrchef Ralf Krawinkel Ralf Krawinkel (51) ist seit 2019 der Chef der Potsdamer Berufsfeuerwehr und damit auch für den Rettungsdienst und Katastrophenschutz in Potsdam verantwortlich. Der gelernte Diplomingenieur für Maschinentechnik stammt aus Paderborn (Nordrhein-Westfalen) und war vor seinem Wechsel nach Potsdam 22 Jahre lang bei der Berufsfeuerwehr in Kassel (Hessen) tätig, seit 2016 als Gesamteinsatzleiter. Er lebt mit seiner Familie im Bornstedter Feld in Potsdam.

Was ist eigentlich mit Bunkern oder Schutzräumen – spielt das eine Rolle?

Nein. Aber das wäre auch keine kommunale Aufgabe, sondern läge beim Bund.

Schauen wir auf einzelne Versorgungsbereiche. Wie sieht es bei der Notversorgung mit Trinkwasser aus?

Wir sind gut ausgestattet, wir haben 20 Notbrunnen. Aber die müssen regelmäßig geprüft und die Wasserqualität beprobt werden. Daran mangelt es und auch dafür brauchen wir Geld. Notbrunnen sind auch nicht nur für einen Kriegsfall wichtig. Es kann auch bei einem Cyberangriff oder sonstigem Störfall zur Einschränkung der Wasserversorgung kommen. Sie muss sichergestellt werden. Wir werden deshalb auch Chlor-Tabletten bevorraten. Falls die Wasserqualität nicht stimmt, bekommt man es damit auch keimfrei.

Was wollen Sie noch anschaffen?

Wir brauchen Notstromaggregate, damit wir Notunterkünfte betreiben können, außerdem Feldbetten samt Zubehör, ein gewisses Kontingent an haltbaren Nahrungsmitteln. Zusätzlich beispielsweise Schlauchmaterial, Sandsackbeutel für den Hochwasserschutz, Trinkwasserableitungsanlagen für die Notbrunnen, also geprüfte Gestänge über die man Wasser zapfen kann. Es geht um viel technisches Material.

Was ist mit Diesel-Treibstoff?

Das planen wir an den neuen Feuerwachen.

Für Drewitz haben Sie ein Katastrophenschutzzentrum vorgesehen. Welche Funktionen soll das erfüllen?

Wir bringen dort die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes unter, auch das Lager für die angesprochenen Materialien. Dazu kommen Funktionsräume für die Helferinnen und Helfer, also Umkleiden, Schwarz-Weiß-Bereiche, Duschen, Aufenthaltsräume. Eine zentrale Funktion wird eine Großküche, mit der die Versorgung in den Notunterkünften und Aufgaben der Versorgung gesichert werden soll. Und dann Bereiche für Ausbildung und Schulungen. Ich möchte dort Bedingungen, die es attraktiv machen in den Katastrophenschutz einzutreten und aktiv als Helferin oder Helfer zu unterstützen.

Der Partner bei diesem Projekt ist das Deutsche Rote Kreuz. Wie sieht diese Kooperation aus?

Das DRK ist der Bauherr. Die Stadt wird Mieter. In 2025 soll das Zentrum fertiggestellt sein. Es laufen derzeit aber wegen der Baukostensteigerungen noch immer Kostenschätzungen und Finanzierungsgespräche.

Wie robust ist angesichts der Baukosten-Explosion die Summe von 112 Millionen Euro für Ihr Gesamtpaket?

Diese Zahl umfasst nur die Maßnahmen für die tägliche Gefahrenabwehr und die Erweiterung der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes. Also Fahrzeuge, neue Feuerwachen und Personal. On Top kommen dann die jährlichen Mieten für das Katastrophenschutzzentrum, das Personal für die zivile Alarmplanung und die Investition in den Ausbau des Sirenennetzes. Auf zehn Jahre sind das nochmal rund 15 Millionen Euro.

Ralf Krawinkel ist für die Gefahrenabwehr und den Katastrophenschutz in Potsdam verantwortlich. Quelle: Julius Frick

Stichwort Sirenennetz: Der „Warntag“ im Herbst 2020 war deutschlandweit ein Flop. Wie werden die Potsdamer im Notfall alarmiert?

Wir warnen und informieren natürlich digital über die NINA-Warnapp. Die muss man aber auch installieren. Im Moment haben wir außerdem 17 Sirenen, überwiegend in den nördlichen Ortsteilen. Das reicht aber nicht. Wir werden bis Ende 2023 weitere 20 Sirenen mit Eigen- und Bundesmitteln installieren. In einer zweiten Ausbaustufe kommen noch einmal 20 Sirenen hinzu. Dann können wir das gesamte Stadtgebiet akustisch warnen.

Mittwochs um 13 Uhr, wie in der DDR?

Wir machen sicherlich mehrfach im Jahr einen Probealarm, aber nicht wöchentlich wie früher. Die Menschen sollen jedenfalls wieder vertraut werden mit dem Signal und wissen, was dann zu tun ist.

Was raten Sie den Potsdamern schon heute für die Vorsorge im Notfall?

Selbstschutz und Selbstvorsorge sind deutlich heruntergefahren, so wie das auch beim Staat verschlankt wurde. Das hat man beim tagelangen Stromausfall in Köpenick im Winter 2019 gemerkt. Die Abhängigkeit von Strom war sofort spürbar. Es gibt Empfehlungen des BBK zur Bevorratung von Lebensmitteln, Getränken, Batterien. Da gibt es kompakte Informationen beim Bundesamt. Aber wahr ist auch: Wenn man das für eine vierköpfige Familie für eine Woche vorhalten will, bedeutet das Aufwand und Platzbedarf. Die wenigsten machen das und das führt dazu, dass bei einem Störfall die Resilienz der Bevölkerung nicht mehr wahrnehmbar ist. Die staatliche Gefahrenabwehr muss dann schnell eingreifen. Ich glaube, jeder sollte sich hinterfragen, ob er vorbereitet und ausreichend geschützt ist.

Welche Verantwortung haben die Potsdamer für den Katastrophenschutz?

Ich kann nur jeden zu dieser abwechslungsreichen Tätigkeit ermutigen – ob hauptberuflich oder ehrenamtlich. Und darüber hinaus suchen wir engagierte Menschen, die als Helferinnen und Helfer im Bevölkerungsschutz unterstützen, damit es in einer schwierigen Lage gelingt, die Dinge gemeinschaftlich anzugehen.

Von Peter Degener