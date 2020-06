Potsdam

Seit 2019 ist Ralf Krawinkel Potsdams Feuerwehrchef. Im Kurzinterview spricht er über die besonderen Herausforderungen, die mit der Entschärfung einer Weltkriegsbombe am Freitag einhergehen.

Herr Krawinkel, während ihrer Amtszeit ist dies die erste große Entschärfung in Potsdam. Sind Sie nervös?

Ralf Krawinkel: Es ist richtig, während meiner Zeit in Potsdam hatten wir nur eine Entschärfung im vergangenen Dezember, die bei weitem nicht so groß war, wie die jetzige. Damals waren wir überwiegend im Waldgebiet. Aber ich bin ja auch vorher schon bei der Feuerwehr tätig gewesen. Auch in meiner Zeit in Kassel gab es regelmäßig Kampfmittelfunde und Bombenentschärfungen, auch in meiner Heimatstadt Paderborn haben wir schon einen Blockbusterfund mit einer Großevakuierung erlebt, die 26.000 Menschen betroffen hat. Von daher ist mir der Rahmen durchaus bekannt.

Eine Besonderheit dieser Entschärfung ist, dass die Feuerwehr selbst im Sperrkreis liegt und die Hauptfeuerwache demnach nicht genutzt werden kann. Wie arbeiten die Einsatzkräfte dann am Freitag?

Wir haben in Babelsberg an der Fritz-Zubeil-Straße neben der Nutheschnellstraße einen strategisch sehr guten Standort, auf den wir jetzt natürlich zurückgreifen werden. Dort wird entsprechend Manpower stationiert werden. Genauso arbeiten wir im Norden mit einem weiteren Standort. Außerdem werden die freiwilligen Einheiten in Dienst gesetzt. So können wir auch im zu erwartenden Verkehrskollaps Hilfe leisten. Dasselbe gilt auch für die Rettungswagen, die an den Standorten der freiwilligen Feuerwehren positioniert werden.

Wo soll der Rettungsdienst denn hinfahren, wenn das Bergmann-Klinikum gesperrt ist und beide Havelübergänge ebenfalls nicht zu queren sind?

Die Erstversorgung ist gesichert. Letztlich haben wir dieselbe Systematik wie in der Corona-Schließung, so dass wir andere Häuser anfahren werden.

Von Saskia Kirf