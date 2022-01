Potsdam

Wie ein Schatten liegt die Coronavirus-Pandemie auf der Haushaltsplanung der Landeshauptstadt für das Jahr 2022. Im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion hat Kämmerer Burkhard Exner (SPD) die Eckpunkte für all jene Bereiche, mit denen sich dieser Ausschuss beschäftigt, präsentiert – darunter das Krankenhaus, die Feuerwehr oder die Nachbarschaftshäuser. Wie für ganz Potsdam gilt auch hier: Die vor der Pandemie angedachten Projekte sollen durch die Krise getragen, harte Einschnitte und Kürzungen vermieden werden.

Potsdam deckt Defizite mit Griff in die Rücklage

Man sei wie die meisten anderen Kommunen „von Corona gebeutelt“, sagte Exner. Dennoch gehe es Potsdam „vergleichsweise gut“: „Das, was wir als Defizite erkennen, müssen wir aus Rücklagen speisen.“ Potsdam habe in den Vorjahren so viel angespart, dass man den Fehlbetrag daraus decken könne – ein Haushaltssicherungskonzept bleibt Potsdam erspart. Wermutstropfen: Mit den Rücklagen wollte Potsdam „ein sehr ambitioniertes Investitionsprogramm, so groß wie keines zuvor,“ auf die Beine stellen, das mit dem Doppelhaushalt 2020/21 bereits auf den Weg gebracht wurde und Eigenmittel von 194 Millionen Euro bis 2024 vorsah. Davon verbrauche man nun einen erheblichen Teil.

„Für die Budgets der einzelnen Geschäftsbereiche heißt das, den normalen, bisher vorgesehenen Anstieg, keine Einsparungen, aber auch keine Add-ons – die waren höchstens im Ausnahmefall möglich“, so Exner. Für solche Ausnahmen muss der Kämmerer umschichten. Bestes Beispiel ist der Betrauungsakt für das kommunale Ernst-von-Bergmann-Klinikum: Acht Million Euro sind dafür in den Haushalt 2022 eingefügt. „Da haben wir uns das Schicksal geteilt“, so Exner. Zwei Millionen könne der fürs Klinikum zuständige Geschäftsbereich 3 – Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit – aus eigener Kraft stemmen. Drei Millionen mussten umgeschichtet, weitere drei Millionen aus der Rücklage entnommen werden.

Potsdams Ordnungsamt vor allem mit Corona-Kontrollen befasst

Allerdings hat der Geschäftsbereich 3 selbst durch die Umschichtung zugunsten des Jugendamtes Mittel abgegeben. Zudem fehlen wegen der Pandemie wichtige Einnahmen des Ordnungsamtes: „2022 werden wir uns wieder vorwiegend auf die Corona-Kontrollen konzentrieren und damit weniger Einnahmen bei den Bußgeldern haben“, sagte die zuständige Beigeordnete Brigitte Meier (SPD).

Mehr Geld für Potsdam vom Bund für öffentliche Gesundheit

Auf dem Feld der öffentlichen Gesundheit zeigen die Erträge hingegen „eine ordentliche Entwicklung nach oben“: Das ist dem „Pakt öffentliche Gesundheit“ und den damit verbundenen Bundesmitteln zu verdanken. Der Fokus auf dem Gesundheitssektor liege künftig zudem auf der Digitalisierung und auf der medizinischen Aufsicht – dazu gehören etwa die Schuleingangsuntersuchungen, die kommunale Hygiene sowie die Qualität des Trink- und Badewassers.

Zuständig für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit Die Landeshauptstadt zählt in der Verwaltung sechs Geschäftsbereiche; Nummer 3 ist für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit zuständig und vereint wiederum fünf Fachbereiche: Ordnung und Sicherheit, öffentliche Gesundheit, Feuerwehr, Soziales und Inklusion, Wohnen und Arbeiten. Geschäftsbereich 3 verfügt von den 2500 Stadt-Stellen allein über 1000, also über 40 Prozent. Von den Erträgen gehen 21 Prozent auf den Bereich, vom Aufwand 30 Prozent. Drei strategische Projekte beschäftigen den Bereich besonders: bezahlbares Wohnen, die Weiterentwicklung des Klinikums, der Neubau von Wohnungen. Die zuständige Beigeordnete Brigitte Meier (SPD) ist zudem Aufsichtsratsvorsitzende des Bergmann-Klinikums und der Pro Potsdam sowie der Trägergesellschaft des Jobcenters.

Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf von Geschäftsbereich 3 mit 81,57 Millionen Euro rund drei Millionen weniger als im Vorjahr und zwei Millionen mehr als 2020.

Potsdam will die freiwilligen Aufgaben nicht beschneiden

Die freiwilligen Aufgaben sind für gewöhnlich der erste Posten, an dem klamme Kommunen mit Einschnitten operieren. „Es ist uns gelungen, die freiwilligen Aufgaben nicht zu reduzieren, sondern auch mit einem Anstieg zu versehen“, so Exner. Die freiwilligen Ausgaben belaufen sich in Geschäftsbereich 3 im Jahr 2022 auf rund 18 Millionen Euro – den größten Teil macht das Klinikum mit 8,3 Millionen aus. Ein anderer großer Posten sind die Bürgerhäuser, für die Investitionsmaßnahmen von 2,87 Millionen Euro vorgesehen sind – Schwerpunkt ist mit allein 2,6 Millionen das Nachbarschaftszentrum Lottenhof.

Die Stellenplanung in Geschäftsbereich 3 sieht in den kommenden Jahren ebenfalls eine Steigerung und damit mehr Kosten vor. „Der Stellenplan ist fix und darf nicht verändert werden“, sagt Brigitte Meier. Mehr Personal sei unter anderem erforderlich, weil die Stadt mit mehr Menschen rechnet, die Hilfen zum Lebensunterhalt oder zur Grundsicherung im Alter benötigen, die ihre Wohnung verloren haben und die nach Deutschland geflüchtet sind – also Menschen, die Unterstützung benötigen. „Wenn die Fallzahlen steigen, brauchen wir perspektivisch auch mehr Personal“, so Meier. Und nicht zuletzt: „Wir werden in den nächsten Jahren auch verstärkt versuchen, die Mehrarbeitsstunden bei der Feuerwehr abzubauen, indem wir schneller freie Stellen besetzen und mehr zusätzliche Stellen schaffen.“

Ausschuss berät erneut vor Potsdamer Stadtverordnetenversammlung

Der Ausschuss will sich am 18. Januar in einer Sondersitzung noch einmal in Ruhe mit dem Haushalt für 2022 befassen.

Von Nadine Fabian