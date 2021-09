Potsdam

Die Rathausspitze wird den Entwurf für den Haushalt 2022 in der Dezembersitzung der Stadtverordneten vorlegen. Das hat Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwoch Ain der Stadtverordnetenversammlung angekündigt. Darauf habe er sich mit den Geschäftsbereichsleitenden im Rathaus am Mittwoch verständigt.

„Durchtragen heißt nicht Draufsatteln“

Der Finanzeigeordnete Burkhard Exner (SPD) werde bereits in den kommenden Wochen gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen Geschäftsbereichsleitenden in den Fachausschüssen einen Ausblick auf die vorgesehene Linie geben, kündigte Schubert an.

Er gab zugleich bekannt, dass die Stadt trotz eines durch die Pandemie bedingten erheblichen finanziellen Defizits an der Strategie des sogenannten Durchtragens festhalten wolle.

Demnach soll an allen in der mittelfristigen Finanzplanung bereits fixierten Projekten festgehalten werde: „Ich hoffe, dass Sie dieses Angebot so verstehen, wie es gemeint ist: Nämlich als größtmögliche Chance auf Dialog – nicht zuletzt, weil mitunter auch schwierige Entscheidungen und auch Verzicht auf Neues, bisher nicht im Etat oder in der Personalplanung Vorgesehenes, anstehen. Durchtragen heißt nicht Draufsattel.“

Von Volker Oelschläger