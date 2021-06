Innenstadt

Peter Heinrich steht für heiße Schenkel – und das schon seit mehr als 50 Jahren. Seine „Globus Grill Bar“ ist weit über Potsdams Stadtgrenzen hinaus für allerbeste Grillhähnchen bekannt, die hier noch jeder Broiler nennt. Das Geheimnis der knusprigen Broiler nach Ost-Art, so viel vorweg: Peter Heinrich nutzt ausschließlich frisches Geflügel, denn „Tiefkühlware kann einfach nicht so saftig bleiben“.

74 Jahre alt ist Heinrich mittlerweile, 1963 hat er mit seiner Lehre im Haus des Handwerks angefangen, 1965 wechselte er in die Gaststätte Atlas, die heute die Globus Grill Bar ist. „Ja, seit der Zeit bin ich hier“, stellt Peter Heinrich fest. „Es gab mal kleine Unterbrechungen wie den Wehrdienst, aber sonst war ich immer hier. Ich habe alle Stationen durchlaufen, habe Koch gelernt, meinen Kellner noch gemacht, war Buffetleiter“, sagt er.

Hähnchen waren auch in der DDR immer verfügbar

1969 wurde er dann Küchenchef, übernahm den ganzen Laden. Die Entscheidung für die Broiler als wichtigstes Gericht war dabei durchaus pragmatisch, erinnert sich Peter Heinrich. „Es gab ja an vielen Dingen einen Mangel, auch in der Gastronomie war das nicht anders.“ Heute seien alle Waren verfügbar, „man muss nur bestellen“. Aber früher? „100 Kilo Pommes Frites haben wir in der Woche bekommen, die waren dann montags alle“, sagt Peter Heinrich.

Hähnchen hingegen waren auch in der DDR verfügbar. „Also haben wir Broiler gemacht.“ Und der Pommes-Mangel wurde mit Salatbuffet und Brötchen abgefedert. „Rotkohl, Weißkohl, alles hübsch angerichtet, das kam immer gut an“, erinnert sich Peter Heinrich, „wir haben uns was einfallen lassen.“

Mit seinen Erinnerungen ist er nicht allein. Fast jeder Potsdamer kennt die Globus Grillbar, wer gern Fleisch isst, der war schon hier. MAZ-Fotograf Bernd Gartenschläger berichtet, wie er 1971 als Zehnjähriger mit seinen Eltern zum ersten Mal zum Broileressen zu Peter Heinrich kam. „Bis heute ist das was besonderes“, sagt er. Peter Heinrich freuen solche Bekundungen. „Natürlich ist es schön, wenn man durch die Stadt geht, die Leute grüßen und kennen einen“, sagt er. „Ich hab so viele Familien erlebt, bei denen die Eltern mit den Kindern zu mir kamen und mittlerweile kommen die Kinder mit ihren Freunden und irgendwann mit ihren Kindern. Es ist eine schöne Zeit.“

Stammgäste sind oft auch Mieter im Erstbezug – seit 1963

Zu den Stammgästen gehören auch viele Anwohner der Blöcke, in deren Erdgeschoss die Ladenstraße eingepasst wurde, in der sich auch die Globus Grillbar befindet. Ein russischer Supermarkt, ein Bäcker-Fleischer-Hybrid, Blumenladen, Ein-Euro-Shops, ein Geschäft für Frischfleisch für Hunde – und oben drüber eine Melange aus Menschen, die bereits seit 1963 im Erstbezug hier leben und jungen Menschen, die sich über die niedrigen Mieten freuen.

Die Gäste seien treu, sagt Peter Heinrich. „Touristen kommen auch viele, gerade seit das Barberini da ist. Von Berlin, aus Werder – wer hier schon mal gegessen hat, der kommt auch wieder.“ Die Broiler-Fans kamen nach dem Mauerfall, als nicht nur der Westen, sondern auch ganz neue kulinarische Welten lockten. „Das war auch für uns krass, denn alle haben erst einmal was anderes probiert. Auf einmal gab es zum Beispiel chinesisches Essen, das ganze Internationale wurde durchprobiert“, sagt Heinrich. „Aber dann haben die Gäste doch wieder gemerkt, dass das Hähnchen nicht das Schlechteste war. Der Broiler hatte seinen Ruf und das geht bis heute so.“ Auch den Corona-Lockdown hat die Globus Grillbar überstanden, Außer-Haus-Verkauf und staatliche Hilfen retteten das Geschäft.

Für dem Chef-Griller keine Rente mit 74

Das liegt auch am Chef-Griller selbst. „Wenn die Stammgäste mein Gesicht nicht sehen, dann fehlt denen was. Man will ja quatschen.“ Und es soll weitergehen, gerade erst hat der 74-Jährige einen neuen Mietvertrag unterzeichnet. „Eigentlich wollte ich ja aufhören, aber das Angebot war günstig, also habe ich noch mal für acht Jahre verlängert. Vielleicht nicht für mich, aber für meine Nachfolger. Da werde ich schon noch jemanden finden.“

Von Saskia Kirf