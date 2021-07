Potsdam

Nachdem das Landesamt für Denkmalschutz Potsdams umstrittenes Glockenspiel am Montag überraschend unter Schutz gestellt hatte, forderte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Samstag die Denkmalschutzprüfung für alle Bauwerke an der Plantage. Das heißt auch für Rechenzentrum, Garnisonkirchturm und das Geburtshaus von Max Dortu.

In seiner Rede zum 172. Todestag des Freiheitskämpfers Max Dortu kritisierte der Oberbürgermeister den Fokus des Landesdenkmalamtes allein auf das Glockenspiel. „Ich denke, es ist mehr als lohnenswert“, so Schubert, „die Auseinandersetzung nicht mehr mit einem solitären Blick auf Bauwerke oder sogar nur Teilen von Bauwerken zu führen, sondern deren Erhalt an der Plantage endlich im Kontext zu sehen.“

Ist wirklich nur das Glockenspiel erhaltenswert?

„Ist das Glockenspiel tatsächlich das einzige zeithistorische Zeugnis, dass an der Plantage für die gesellschaftlichen Debatten in Potsdam in der Vor- und Nachwendezeit um 1989 spricht?“, fragte Schubert. „Und ist der Nachbau des Geläuts aus dem Kirchturm tatsächlich das einzige Original dieser jüngeren Geschichte an der Plantage, das erhaltenswert ist und an dem eine Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Debatten der Vor- und Nachwendezeit geführt wird?“

Wie berichtet, hatte das Landesdenkmalamt die Unterschutzstellung des Glockenspiels in dieser Woche überraschend verkündet. Geprüft wurde laut Landesdenkmalamt auf Antrag Dritter, die Stadt Potsdam war nach eigener Aussage nicht in den Prüfprozess einbezogen und sei über die Entscheidung lediglich informiert worden.

Glockenspiel laut Denkmalamt ein „Zeithistorisches Zeugnis“

Die Begründung der Behörde für die Unterschutzstellung zitierte Schubert am Samstag in seiner Rede. Danach dokumentiert das Glockenspiel „als Zeithistorisches Zeugnis die Vor- und Nachwendezeit um 1989 die gesellschaftlichen Debatten in Potsdam und von rechtskonservativen Kreisen in Westdeutschland“. Seine Existenz müsse dazu beitragen, so das Landesdenkmalamt, „am Original diese jüngste Geschichte auch weiterhin aufzuarbeiten.“

Schubert indes betonte, dass der Streit „nicht um einzelne Gebäude“ gehe. „Wer die Debatte in Potsdam verstehen will, der muss sie im Kontext betrachten und für die Nachwelt erhalten.“ Es gelte also die gesamte Plantage und ihre Bebauung im Auge zu behalten.

Umstrittene Inschriften

Das am 14. April 1990 aufgestellte Glockenspiel war eine Spende der Traditionsgemeinschaft Glockenspiel Iserlohn (TPG) und ist vor allem wegen seiner Inschriften umstritten. Das historische Carillon war zum Ende des Zweiten Weltkrieges am 14. April 1945 mit der Garnisonkirche zerstört worden. Die TPG um den politischen Rechtsaußen Max Klaar war später auch maßgeblich an den Bemühungen zum Wiederaufbau der Garnisonkirche beteiligt.

Nach fast 30 Jahren Betrieb wurde das Glockenspiel im September 2019 im Einvernehmen von Stadt und Stiftung Garnisonkirche abgeschaltet. Wie es mit dem Glockenspiel weitergeht, sollte im Rahmen der weiteren Entwicklung an der Plantage geprüft werden. Was nun die Unterschutzstellung für das weitere vorgehen bedeutet, ist bisher offen.

