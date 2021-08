Potsdam

Hat das Landesamt für Denkmalpflege das umstrittene Glockenspiel an der Plantage zu Recht unter Schutz gestellt? Darüber streitet seit der überraschenden Entscheidung der Behörde Anfang der Woche die Stadt – und die MAZ-Leser sind da durchaus unterschiedlicher Meinung.

Weg mit dem Zankapfel

Hans-Peter Boettger aus Petzow über die Entscheidung, das Glockenspiel unter Denkmalschutz zu stellen: „In Potsdam gibt es nun mal viele Konservative. Das will ja nicht schlecht sein und es ist ja noch nicht ausgemacht, ob sie eine solche Mehrheit bilden, dass sie politische Entwicklung der Stadt bestimmen können. „Konservativ“ übersetze ich mit „aufheben“ in seinen Bedeutungen: 1. altes nicht wegwerfen sondern bewahren; 2. abschaffen (z.B. alte Verordnungen streichen oder ersetzen).

Umstritten ist das Glockenspiel vor allem wegen einiger rechtslastiger Inschriften Quelle: Dominik Juhnke

Für die erste Auslegung ist bei dem Glockenspiel das Landesamt für Denkmalschutz zuständig und es hat auf einen Antrag hin gehandelt. Der Antragsteller soll nicht genannt werden, wohl weil er großen Protest erwartet, der in der Gegenwart auch unter die Gürtellinie gehen kann. Es muss aber ein Konservativer sein, der auch im Landesamt konservative Unterstützer fand. Der „Zankapfel“ ist nun in die Denkmalliste aufgenommen worden – der Streit beendet? Ein Schelm, der eine Trickserei oder gar eine Parallele zu Garnisonskirche vermutet.

Mein Vorschlag: Ab mit dem Glockenspiel in den Hinterhof eines alten Schlosses und nach gegebener Zeit, wenn alles um die Kirche und sein Glockenspiel nur noch in neuen Geschichtsbüchern (gibt es dann so etwas noch?) stehen wird, wieder rausholen. Beim Alten Fritz hinter den Hecken von Sanssouci hat das ja auch geklappt. Oder nach der zweiten Auslegung: Weg mit diesem Zankapfel, den uns ein extrem Konservativer schenkte und der damit gleichzeitig die Abwarte-Haltung anderer Konservativer in der Hauptstadt zur Garnisionkirche beendete.

Baut das Ding ab und stellt es irgendwo auf den Hinterhof!

Hans-Peter Franke aus Potsdam findet klare Worte zur Entscheidung des Denkmalamtes: „Wenn intensive stadtpolitische Debatten einen Denkmalwert begründen sollten, muss man mal die entsprechenden Verantwortlichen im Landesamt in Frage stellen bei solchen Begründungen. Den Namen des Antragssteller aus Gründen des Datenschutzes nicht zu nennen, kann ja wohl nicht wahr sein. Demzufolge kann ja jeder dahergelaufene Hans einen Antrag stellen, ohne sich offen einer Diskussion zu stellen für ein Objekt, welches in der Öffentlichkeit steht. Also lange Rede kurzer Sinn: Baut das Ding ab und stellt es irgendwo auf einen Hinterhof, der abgeschlossen ist. Oder lagert es in einem Schmelzofen ein – der Nachhaltigkeit wegen.

Ein Hoch auf den Brandenburger Denkmalschutz: Die Vernunft hat gesiegt

Auch der Vorsitzende der Senioren der CDU Potsdam, Bruno Schwaibold, meldet sich zu dem Thema Glockenspiel zu Wort. Seine Meinung: „Freut Euch, frohlocket...... und ein Hoch dem Brandenburger Denkmalschutz! Das Glockenspiel an der Plantage muss stehen bleiben. Abreißen und Einschmelzen ist nicht mehr. Die Vernunft hat gesiegt. Vielleicht wäre es jetzt mal an der Zeit, die Aufschriften auf den Glocken bekanntzugeben und ganz sachlich zu besprechen. Also – was steht auf jeder einzelnen Glocke von 1 bis 40 und wie können die Inschriften eingeordnet werden?

Das Glockenspiel der Garnisonkirche auf der Plantage ist im Jahr 2019 verstummt. Quelle: Jan Russezki

Wenn ein Ereignis gemeint ist, sollte man es besprechen. Und wenn ein Verband der Wehrmacht genannt ist, sollte man bedenken, dass Überlebende die Beschriftung zur Erinnerung an die gefallenen Kameraden gestiftet haben. Jeder Glockenschlag soll in den Potsdamer Himmel hinausläuten, dass die Kriegstoten nicht vergessen sind. Und wie ich die alten Herren vor 40 Jahren kennengelernt habe, war ihnen sehr wohl bewusst, dass das Andenken auch den Millionen ziviler Toten gelten musste. Und wenn wir das alles sachlich besprochen haben, soll die Stadt eine Schautafel danebenstellen, die dieses damals so zukunftsorientierte Gestell beschreibt, erläutert und einordnet.

Für viele junge Leute im Westen war dieses Geläut ein Symbol eines damals unerreichbaren Ziels: der Wiedervereinigung Deutschlands. Viele haben nicht ernsthaft daran geglaubt, aber noch viel mehr haben es erhofft und schließlich erreicht.Mit Abschluss der Diskussion können wir – in Gottes Namen – von den Glocken die Schriften abschleifen, die partout nicht in unsere Zeit passen. Das Glockenspiel aber kann dann wieder „Lobe den Herren“ und „Üb‘immer Treu und Redlichkeit“ singen. Die wenigen abgeschliffenen Millimeter werden das Tonbild nicht hörbar verändern.Das meinen die Senioren der CDU Potsdam.

Das Glockenspiel plötzlich ein Denkmal? Das ist ein Skandal!

Mona und Hans-Peter Schauss aus Potsdam schreiben zum plötzlichen Denkmal-Status des Potsdamer Glockenspiels: „Es ist ein Skandal, dass das stark umstrittene Glockenspiel nun plötzlich ein Denkmal geworden sein soll. Wer sind die Hintermänner, wer ist dafür verantwortlich, dass dies – entgegen der normalen Bürokratie – derart schnell durchgesetzt wurde? Hier müssen Aufklärungen und Konsequenzen erfolgen. Offensichtlich wurden hier vom Landesdenkmalamt klar Kompetenzen überschritten, denn das Gesamtbild des „Denkmals“ Glockenspiel wurde nicht beleuchtet. Vermutlich sollten hier – rechte – Tatsachen geschaffen werden, weil eine Diskussion und Entscheidung womöglich die Meinung der Bevölkerung berücksichtigt hätte.“

