Die Besucherzahlen der Potsdamer Bäderlandschaft haben sich in ersten Corona-Jahr mehr als halbiert. „Aufgrund der coronabedingten, mehrmonatigen Schließungen und der dann folgenden coronabedingten Besucherbeschränkungen konnten wir nicht an das sehr gute Jahr 2019 anknüpfen“, sagte Stadtwerke-Sprecher Stefan Schulz auf MAZ-Anfrage: „Eingeplant war zudem ein Besucherrückgang durch die sanierungsbedingte Schließzeit des Kiezbades ab Frühjahr 2020.“

Besucherzahl seit Corona mehr als halbiert

Insgesamt reduzierte sich die Besucherzahl der Bäderlandschaft, einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke Potsdam (SWP), von 696.750 Gästen im Jahr 2019 auf 336.286 Gäste im Jahr 2020. Die Besucherzahl des blu fiel im selben Zeitraum von 425.493 auf 234.894, die Besucherzahl des Kiezbades Am Stern von 145.328 auf 35.467.

Die Besucherzahl der städtischen Freibäder sank nach Angaben des Stadtwerkesprechers von 98.959 im Jahr 2019 auf 65.925 im Jahr 2020. Zur Freibadsaison 2021 gab es einen leichten Zuwachs auf 69.247 Besucher.

Preiserhöhung für Saunalandschaft

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Bäderlandschaft zum Jahreswechsel die Eintrittspreise für die beiden Saunaanlagen und die Parkplatzgebühren für die Tiefgarage des blu. Auch Verleihangebote und Bananenfahrten der Strandbäder sollen teurer werden. Schulz erklärte dazu: „Die Preise für die blu-Sauna waren seit Eröffnung des blu am 7. Juni 2017 stabil und werden 2022 erstmalig erhöht.“

Die Preise im Bereich der der Sportschwimmhallen und Strandbäder werden nach Angaben des Sprechers „turnusgemäß alle fünf Jahre überprüft und gegebenenfalls angepasst. Dies erfolgte zuletzt 2020, nachdem die Preise seit 2015 nicht mehr angepasst worden waren“.

Rückkehr zu regulären 4-Stunden-Tickets

Ein weiterer Schritt zur Vor-Corona-Normalität wurde laut Schulz gerade zum Monatswechsel vollzogen: „Seit dem 1. Oktober bieten wir im Onlineshop wieder die regulären 4-Stunden-Tickets zu den altbekannten Preisen an. Das verkürzte 3-Stunden-Ticket musste im Rahmen des pandemiebedingten Betriebes eingeführt werden, um die Besucherbeschränkungen und Zeitfenster gewährleisten zu können.“

Auch die aus der Zeit vor Corona bekannten Aktionsangebote mit 3-Stunden-Tickets werde es wieder geben.

Lockerung an den Wochenenden

Auch die von den Linken im Rathaus kritisierte Corona-bedingte Trennung der Bereiche Sportbad, Familienbad und Sauna im Blu für die Besucher sei mittlerweile etwas gelockert worden.

„Seit dem 1. Oktober ist hier wieder etwas mehr Flexibilität möglich“, sagte Schulz: „An den Wochenenden, in den Ferien und an Feiertagen ist der Übertritt aus der Sauna und aus dem Familienbad ins Sportbad wieder möglich. In der Schulwoche ist dies leider ausgeschlossen, da dann das Sportbad sehr hoch mit Schulen und Vereinen belegt ist.“

