Die Attraktivität der Potsdamer Innenstadt ist mangelhaft – und nun sieht ausgerechnet as neue Stadtentwicklungskonzept für den Einzelhandel zwei Maßnahmen vor, die die Läden im Zentrum weiter schwächen könnten. Davor warnt die Potsdamer Industrie- und Handelskammer ( IHK), die sich gegen die geplanten Änderungen ausspricht.

Warnung vor neuem Stadtteilzentrum in Bornstedt

Zum einen geht es darum, dass der Nahversorgungsstandort am Johan-Bouman-Platz im Bornstedter Feld zum „Stadtteilzentrum“ aufgewertet wird und damit zahlreiche bislang bestehende Sortimentsbeschränkungen wegfallen. Zum anderen sieht der Konzeptentwurf vor, dass in der Bauleitplanung ein „Potsdamer Laden“ als neuer Einzelhandelstyp verankert wird.

Darunter versteht die Verwaltung Läden mit weniger als 100 Quadratmeter Verkaufsfläche, die beinahe überall in der Stadt zugelassen werden sollen und trotzdem das „zentrenrelevante Kernsortiment“ führen dürfen. Gemeint sind beispielsweise die Sortimente Kleidung und Schuhe, Bücher, Haushaltstechnik oder Elektronik. Der Verkauf solcher Waren ist größeren Läden in der Regel verboten, wenn sie sich nicht entweder in der Innenstadt, im Zentrum von Babelsberg, im Hauptbahnhof oder dem Stern-Center befinden.

Schuhe sind „zentrenrelevante Waren“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die IHK spricht sich gegen den „Potsdamer Laden“ und die Aufwertung des Standorts Pappelallee aus, weil die Innenstadt schon heute im deutschlandweiten Vergleich schlecht dastehe. Malte Gräve, IHK-Referenten für Handel und Stadtentwicklung, macht dies an zwei maßgeblichen Kennzahlen fest: Beim Verhältnis von lokaler Kaufkraft und dem tatsächlichen Einzelhandelsumsatz kommt Potsdam bei Städten zwischen 100.000 und 250.000 Einwohnern nur auf Platz 52 von 55. „Hinter Potsdam liegen nur Bottrop, Herne und Solingen. Aus dem Flair und Potenzial, das Potsdam als Einkaufsstadt haben könnte, wird viel zu wenig gemacht. Es wird zu wenig Kaufkraft vor Ort gebunden“, kritisiert Gräve.

Innenstadt hat jetzt schon einen schwachen Anteil am Handel

Der zweite Indikator: Wie viel des Potsdamer Einzelhandelsumsatzes entsteht überhaupt in der Innenstadt? Es sind nur 14 Prozent. In vergleichbaren Städten liegt der Durchschnitt dagegen bei 35 Prozent. „Der Kuchen ist nicht groß und das Kuchenstück für die Innenstadt ist auch noch sehr klein“, fasst Gräve das Problem zusammen.

Aus dieser Ausgangsposition heraus hofft er auf Nachbesserungen des Konzeptentwurfs: „Wir müssen zusehen, zumindest die innenstadtprägenden Sortimente zu halten. Da geht es primär um Textilien, Schuhe, Lederwaren, aber auch Freizeit- und Sportartikel, sowie Spielwaren. Wir müssen langfristig dafür sorgen, dass die Innenstadt der Standort Nummer 1 in Potsdam ist.“ Wenn diese Sortimente aber auch an der Pappelallee erlaubt würden, sei das ein Schritt in die falsche Richtung.

Streit um Modell „Potsdamer Laden“

Den „Potsdamer Laden“ hält die IHK ebenfalls für „absolut entbehrlich“. In ihrer Stellungnahme zum Konzeptentwurf heißt es, dieser Anlagetyp „konterkariert das Ziel einer räumlichen Konzentration des innenstadtrelevanten Einzelhandels.“ Die Stadt selbst hat im Konzept geschrieben, dass „rund 71 Prozent aller Einzelhandelsbetriebe eine Verkaufsfläche von maximal 100 Quadratmeter aufweisen“. Wenn es so viele kleine Verkaufsflächen gebe, „kann doch nicht flächendeckend kleinteiliger Einzelhandel mit innenstadtrelevantem Hauptsortiment zugelassen werden“, stellt die IHK fest.

Leerstand in der Brandenburger Straße Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Stadtverwaltung ist in allen Punkten gegenteiliger Auffassung, wie aus den schriftlichen Reaktionen auf die IHK-Stellungnahme hervorgeht. Sie hält beiden die von der IHK angeführten Indikatoren für „entbehrlich“, weil die Potsdamer Situation wegen der „Nachbarschaft mit Berlin nicht mit anderen vergleichbar ist“.

Den neuen Typ des „Potsdamer Ladens“ hält die Verwaltung ebenfalls für unschädlich. Man nimmt an, „dass von diesen Betrieben keine negativen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche in Potsdam und die ergänzende wohnungsnahe Versorgung ausgehen“. Diese Läden seien „nicht geeignet, negative städtebauliche Wirkungen zu verursachen“.

Stadt verteidigt neue Pläne

Die Aufwertung des Nahversorgungsstandorts Pappelallee sei angesichts des schon heute großen Fokus‘ auf die Innenstadt sinnvoll und auch die Kriterien eines Stadtteilzentrums würden erfüllt, heißt es in der Verwaltung auf die Kritik der IHK. Ein Grund ist die kleinteilige Architektur der Innenstadt – ein genügend großer Standort für manche Warengruppen, etwa einen großen Elektromarkt, findet sich nicht so einfach.

IHK : Mehr Engagement in der Innenstadt

Die IHK fordert dagegen von der Wirtschaftsförderung „wesentlich aktiver in den Dialog mit den Eigentümern zu treten, aber auch gezielt in den Zwischenerwerb strategisch wichtiger Flächen einzutreten“. Damit könnte auch ein Missstand behoben werden, den die Kunden sehen. Die IHK hatte Ende 2019 Passanten befragt. „Zusammenfassend lässt sich sagen: Es wurde das Angebot der Innenstadt kritisiert. Die größeren Ketten sind dort unterrepräsentiert, aber das erwartet der Kunde heutzutage“, erklärt Gräve.

Detailerkenntnisse und konkrete Anregungen aus der Befragung werden demnächst im „Zukunftskonzept“ für die Innenstadt vorgestellt. Ziel ist es, dass es mehr Gründe für die Menschen gibt, ins Potsdamer Zentrum zu fahren.

Von Peter Degener