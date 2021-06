Innenstadt

Das Holländische Viertel war eine Ruinenlandschaft. Olga Maslo hat gehört, dass man es abreißen wollte: „Was dann doch nicht passiert ist, Gott sei Dank, warum auch immer.“ Die bildende Künstlerin gehört zur letzten Bewohner-Generation, die das Viertel noch vor dem Mauerfall erlebte – und zwar als einen Ort, in dem die Menschen zum Teil unter erbärmlichen Umständen hausten, in dem es jedoch Freiheiten gab, die heute nicht mehr existieren.

1983 bekam sie als Studentin der Fachschule für Werbung und Gestaltung ein kleines Zimmer unterm Dach in der Mittelstraße 10. Wenig später zog sie um – zunächst ohne Mietvertrag – in die Mittelstraße 30. „Als ich kam, lebten in dem Viertel noch einige Rentner, einige Künstler und immer mehr Hausbesetzer. Es gab einen kleinen Konsum. Herr Kurzbein hieß der Leiter. Milch und Brot musste man bestellen.“ Und es gab Meta, die gute Seele des Viertels.

Die alte Meta – Wirtin des Fliegenden Holländers

Der „Fliegende Holländer“ in der Nachwendezeit. Quelle: Landeshauptstadt/Barbara Plate

„Meta habe ich für immer in mein Herz geschlossen“, sagt Olga. „Ein kleiner Quirl, sehr selbstbewusst. Damals schon über 70, korpulent, schwarzhaarig, übertrieben geschminkt, immer mit Gold behangen und in tollen, aufreizenden Klamotten.“ Meta war die Wirtin vom Fliegenden Holländer, ihr ganzes Leben. Sie erzählte die Geschichten von den Grafen und den Baronen, die sie bewirtete und wie schön diese Zeit war. „Sie lebte in einer kleinen Dachwohnung über der Gaststätte, die längst geschlossen war“, erinnert sich Olga. „Sie war immer mit großem Herzen unterwegs und war in aller Munde, weil sie unglaublich fröhlich war und mit den Russen auf den Tischen tanzte.“

Anfang der 1990er Jahre war Meta plötzlich weg: „Irgendwann haben wir erfahren, dass sie aus ihrer Wohnung vertrieben wurde. Nachdem das Haus verkauft war, musste sie ausziehen und wurde in eine kleine Wohnung am Staudenhof gesperrt. Das hat sie nicht überlebt.“

Potsdams Holländisches Viertel – ein Dorf mitten in der Stadt

Die Mittelstraße in einer undatierten Aufnahme. Quelle: A. v. Loebenstein

Ganz am Anfang habe es noch den alten Friseur Iwan in der Mittelstraße 6 gegeben: „Mit einer uralten Einrichtung – Jahrhundertwende würde ich sagen. Da saß er im Dunkeln mit markanter Nase und markantem Kinn. Bernd K. hat ihn gemalt.“ Und es gab Frau Iwanski, „eine alte Polin in der Mittelstraße 28, in der ZAP und Ralf P. wohnten. Sie war verwirrt, stand den ganzen Tag draußen auf der Straße, mit ihrem großen Wecker in der Hand, die Menschen immerwährend nach der Zeit fragend.“

Das Holländische Viertel „war wie ein kleines Dorf“, wie Olga sagt. Man hätte Tore davorsetzen können. „Denn die Menschen wollten hier nicht rein. Es gab keine Passanten. Es gab keinen Grund, keinen Anlass für den Normalbürger, hier reinzugehen.“

Das Café Heider – Wohnzimmer der Boheme

Die Häuser waren Ruinen. „Toilette gab es eine einzige im Haus unter der Treppe ganz unten. Man hatte keine Dusche. Es gab Ofenheizung und nur einen Wasserhahn. Die Zustände waren wirklich extrem. Aber es war normal. Wir hatten uns daran gewöhnt, so zu leben.“

Die Künstlerin Olga Maslo (r.) um 1987 im Café Heider. Quelle: privat

Das Café Heider war das Wohnzimmer der Boheme: „In dem man sich traf. In dem man früh auch auf die Toilette gehen konnte, Zähne putzen, waschen. Früh war das Heider wichtig und am Abend. Am Wochenende sind wir ins Werner-Alfred-Bad in der Hegelallee gegangen, dort gab es Badewannen.“

Vor allem aber sei das Heider ein Ort für Begegnungen und den intellektuellen Austausch gewesen, in dem man sich traf, mit Filmemachern, Punks und anderen Lebenskünstlern: „Es war der Kontakt nach draußen.“

Ein Holländer-Haus für 3000 Ost-Mark

1984/85 kam die Glaskünstlerin Astrid G. aus Halle ins Viertel. Ihr Vater hatte ein Haus gekauft und sie begann es zu sanieren. In der gleichen Zeit hatte auch der Potsdamer Hans G. ein Haus gekauft, das konnte man damals – unter Umständen, wie Olga sagt: „Selbst uns hat man das Haus angeboten, in dem wir wohnten. Für 3000 Ost-Mark. Aber wir Studenten wollten etwas anderes. Wir wollten in die Welt.“ Später zog die Galerie Sperl in die Mittelstraße 30.

Lange Frühstückstafel in der Mittelstraße

Zwei Nachbarn, Detlef und Ramona, arbeiteten in der Brauerei: „Abends haben sie oft einen Bierkasten mitgebracht und auf die Straße gestellt. Dann wurde Federball gespielt oder Tischtennis. Es gab ja kaum Autos in dieser Zeit.“

Und gelegentlich stellten sie am Wochenende große Tische auf die Straße, an denen alle gemeinsam frühstückten, wenn Besuch kam. „Die Künstler im Viertel hatten gute Kontakte zu vielen Menschen im Land, die Musik gemacht haben, die Kunst gemacht haben, die Fotografen waren oder Schauspieler. Es gab immer wieder schöne Treffen, manchmal auch große Feste.“

Happening im Hinterhof

Begonnen habe es mit Ausstellungen, sagt Olga: „Was man tat, wollte man irgendwann auch zeigen. Bei uns im Hof fing es an. Ich habe Grafiken ausgestellt, Karl C. Bilder und Installationen und Michael G. Fotografien. Wenig später folgten Ralf P. und ZAP mit Fotografie in ihrem Hof.“ Es habe „Einladungen für alle“ gegeben, Kulturprogramm, Musik: „Ich habe bekannte Jazz-Musiker aus dem Land eingeladen, Dietmar Diesner (Saxophon) und Christoph Winkel (Bass) zum Beispiel, die ohne Gage in diesem kleinen Hinterhof spielten.“

Kunst im Hinterhof um 1987. Quelle: privat

Die Ruinen, die Brandwände der Nachbarhäuser wurden zur Kulisse: „Karl C. hat einen Fernseher installiert ganz oben für eine Video-Geschichte. Wir haben große Fahnen bemalt, die von den Brandmauern herunterhingen, Lichtinstallationen gebaut, es war schon mehr ein Happening.“

Die Macht des Abschnittsbevollmächtigten

Angemeldet habe sie die Feste beim ABV, dem Abschnittsbevollmächtigten der Volkspolizei: „Der fragte: Und, wie viele kommen? Und ich habe geantwortet: Das weiß ich nicht, aber es könnten ein paar mehr werden. Später kam er nachsehen, manchmal war es bis zu 100 Leuten, was in der der DDR als Zusammenrottung bezeichnet wurde und offiziell verboten war.“

Das letzte große Fest zum Thema „Schwarz-Weiß“ mit einer Fotoausstellung als Herzstück gab es im Sommer 1987 in der Mittelstraße 18. Dann wandelte sich die Stimmung: „Es lag etwas im Äther. Die Energie war eine andere. Es gab immer mehr Verbote. Mehrere aus dem Viertel verschwanden in den Westen.“

Vom Mauerfall erfuhr sie im „Heider“: „Ich bin erst mal sitzen geblieben, nach Öffnung der Glienicker Brücke fuhren wir nach Westberlin.“ Rasch öffneten danach die ersten neuen Kneipen, manche in besetzten Häusern, manche im Wohnzimmer. Eine der ersten war die Mittelstraße 18, gegründet von Ralf P., mit den Künstlern Karl C., Ralf P. und Carsten W. als Tresenkollektiv. Später weiterführt von Hans G. Leonore in der Mittelstraße 39 folgte 1990.

Dann kam die Wirtin Leonore nach Potsdam

Es war im Winter nach der Wende: „Wir saßen in der 18. Leonore kam rein mit wehendem Gewand und großem Hut. Die Kneipe war voll. Sie hat mich gesehen, ich habe sie gesehen, wir waren sofort ein Team. Sie wollte eine Veränderung, sie wollte in den Osten, sie wollte in dieses brodelnde Lebensgefühl, in diesen Aufbruch. Charlottenburg war aufgebraucht.“

Zur Galerie Die aus Charlottenburg nach Potsdam gekommene Leonore Salomon eröffnete 1990 in der Mittelstraße eine der ersten Potsdamer Szenekneipen der Nachwendezeit.

Im Sommer 1991 folgte Götz – zunächst als Biergarten im Hinterhof von Leonore mit Küche und Durchreiche. Zum Frühjahr 1992 hatte Götz den Saal der alten Tischlerei gleich daneben, in der Mittelstraße 40 zum Lokal ausgebaut: „Götz wurde zu dem Anlaufpunkt.“

Karl Heider gab sein Café Ende 1991 auf. Am letzten Abend stellten Punks einen Recorder mit harter Musik auf den Tisch und zertrümmerten zum Entsetzen der übrigen Gäste das Mobiliar.

Olga Maslo verließ kurz nach dem Mauerfall die Wohnung in der Mittelstraße: „Ich wollte gehen und reisen. “ Zeitweise lebte sie im besetzten Haus Dortustraße 65, ging 1992 nach Berlin, dann nach Frankreich. 1994 kehrte sie zurück.

Rückkehr ins Holländische Viertel

„Im Winter 1997 hat mich die Besitzerin des Hauses im Reiterweg mit meinen zwei Babys auf die Straße gesetzt.“ Das Wohnungsamt vermittelte Olga über den Sanierungsträger eine gerade ausgebaute Dachwohnung in einem vorher besetzten Haus in der Kurfürstenstraße.

Die Kurfürstenstraße im Februar 1992. Quelle: Ulf Böttcher

Einige der früheren Bewohner sind im Viertel geblieben: „Ich bin nicht allein in diesem touristischen Etwas“, sagt Olga. Das Viertel sei einfach „unfassbar teuer geworden: Ich habe noch einen alten Mietvertrag, allerdings mit Staffelmiete, die sich alle 15 Monate erhöht“. Und das sei „wahrscheinlich die Hälfte von dem, was andere hier für das gleiche bezahlen“.

Es gebe „immer mehr Ferienwohnungen. Man nimmt das nicht gleich so wahr, aber: Nebenan ist ein kleines Hotel, der Besitzer hat gewechselt und die nehmen alles, was sie kriegen können, in Besitz für ihre Hotel- und Ferienwohnungen. Damit verändert sich das Viertel noch einmal.“

Ein Stück Freiheit im Viertel

Es gab eine Zeitzeugenbefragung über das Museum im Jan-Bouman-Haus: „Eine Schulklasse wollte wissen, wie es hier früher war. Dazu gab es Interviews. Ich habe gemerkt, die konnten überhaupt nicht begreifen, unter welchen Umständen man früher hier lebte. Sie fragten: Wo habt ihr euch getroffen? Na in den Wohnungen. Waren die nicht abgeschlossen? Hier war überhaupt nichts abgeschlossen. Man konnte sich begegnen.“ Heute sind die Türen der Häuser verschlossen.

Manchmal wundere sie sich selbst, „wie man sich daran gewöhnen kann, unter solchen Bedingungen zu existieren und sich wohlzufühlen, wie wir es getan haben. Es war wirklich alles Ruine.“ Doch aus diesem Nichts sei kreative Kraft entstanden. Sie seien unabhängig gewesen, auch finanziell: „Ich habe auf der Brandenburger Straße meine Zeichnungen verkauft, auf einer Wäscheleine über den Weg gespannt.“ Das Geld habe immer gereicht: „Das Gefühl von Armut hatten wir nicht. Nach der Wende manchmal schon.“

Doch sie sei „froh, noch oder wieder hier zu sein. Es hat sich ergeben, dass ich den Hinterhof allein bewirtschaften kann. Ich habe ein Stück Freiheit zurück. Und auch nette Leute im Haus.“

Das Leander als letzte Bastion

Die Szene aber sei aus dem Viertel komplett verschwunden – zumindest fast. Das „Lapislazuli“ in der Benkertstraße ist schon seit mehr als zehn Jahren zu. Das „Labendig“ in der Kurfürstenstraße schloss eben im dritten Lockdown. Das „Leander“ sei die „letzte Bastion“, sagt Olga.

Queensday vor dem Leander im April 2008. Quelle: Joachim Liebe

Sonst gäbe es hier nur noch Gastronomie für Touristen: Dazu zählt sie auch den „Augustiner“ in der Mittelstraße 18, das „Guam“ im früheren Lokal von Leonore, den nach der Wende neu eröffneten „Fliegenden Holländer“ und das in den 1990ern ebenfalls wieder neu eröffnete „Heider“.

Noch herrsche eine Ausnahmesituation wegen Corona: „Aber im Normalfall ist das Viertel touristisch besetzt. Alles im Viertel sei auf Geld aus.“ Im Quartier ein Bier zu trinken am Abend, das gehe nur noch im ,Leander‘“.

Es sei „schon verrückt, wie frei man war“, sinniert Olga, setzt dann aber ein „gefühlt“ hinzu. Die Repressalien hätten zugenommen, es gab „immer mehr Ausreisewillige“ und „wir sollten“, wie sie später aus Stasi-Akten erfuhren, als „subversive Elemente im Spätsommer 1989 verhaftet oder des Landes verwiesen werden. Das war ein Schock.“ Doch es kam anders.

