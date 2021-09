Potsdam

Seit rund 30 Jahren beobachtet Winfried Schmidt den Grundstücksmarkt in Brandenburg und Potsdam. Der Vorsitzende des Gutachterausschusses für Grundstückswerte hat die Spekulation in den Neunzigern ebenso miterlebt, wie die stürmische Preisentwicklung im letzten Jahrzehnt.

Grundstückspreise in Potsdam steigen weiter

Erstmalig hat Schmidt am Donnerstag einen Halbjahresbericht für die Bewegungen auf dem Potsdamer Grundstücksmarkt vorgelegt. Der Grund: Zum Monatsende geht der 64-Jährige in den Ruhestand und gibt zumindest eine seiner beiden langjährigen Funktionen auf. Sein Fachbereich für Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation in der Potsdamer Verwaltung wird dann vorerst vom Leiter der Bauaufsicht, Matthias Franke, übernommen. Ehrenamtlich wird er noch bis Ende 2023 den Vorsitz des Gutachterausschusses im Auftrag des Landes ausüben.

Winfried Schmidt ist seit 1994 der Vorsitzende des Gutachterausschusses Potsdam. Quelle: Julius Frick

Sein letzter Bericht hat im Kern die gleichen Botschaften wie im Vorjahr. Es gibt einen deutlichen Anstieg bei den Preisen. Durchschnittlich wurden für ein Einfamilienhaus pro Quadratmeter im ersten Halbjahr in Potsdam 5135 Euro pro Quadratmeter gezahlt, absolut sogar 830.000 Euro. Wobei: Auch Villen zählen hier unter Einfamilienhäusern. Bei Doppel- und Reihenhäusern zahlte man im Schnitt 4800 Euro pro Meter, bei Mehrfamilienhäusern 3800 Euro. Bei letzteren stieg der Durchschnittspreis seit 2020 um stolze 44 Prozent.

Schmidts Erklärung: „Es werden mehr Objekte fertig, die im hochpreisigen Segment liegen und jetzt als Eigentumswohnungen verkauft werden.“ Seine Gesamteinschätzung des Potsdamer Markts: „Die Nachfrage nach Wohnimmobilien in Potsdam ist weiter sehr groß, wir müssen davon ausgehen, dass die Preise weiter steigen“, gerade weil das niedrige Zinsniveau für eine anhaltende Nachfrage sorge. Menschen und Firmen wollen ihr Geld anlegen.

„Die Stadtpolitik ist auf dem richtigen Weg“, findet Schmidt

Wenn die Politik den Preisanstieg dämpfe will, müsse das Angebot vergrößert werden, sagt Schmidt. „Die Stadtpolitik ist auf dem richtigen Weg, auch die sozialen Aspekte in der Baulandpolitik herauszuarbeiten“, findet er. Bundesweit seien die Probleme erkannt. Doch das ist Sache der Politik, findet er. „Wir liefern die Daten“. Alle Kaufpreise werden von den Notaren an den Gutachterausschuss übermittelt. Daraus entstehen die Potsdamer Bodenrichtwerte, die sich innerhalb weniger Jahre angesichts der guten Potsdamer Wohnlagen und der Nähe zu Berlin vervielfacht haben.

Die Bedeutung dieser Marktdaten werde noch zunehmen, prognostiziert Winfried Schmidt. „Wir befinden uns in der Reform der Grundsteuer und dafür sind die Bodenrichtwerte die Grundlage, die wir liefern.“ Was er besonders hervorhebt. Seit 2019 stehen all diese Daten kostenfrei jedem zur Verfügung.

Von Peter Degener