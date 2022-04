Innenstadt

„Stadtwende“ ist der Titel einer Wanderausstellung zu innerstädtischem Bauen in der DDR, die im Herbst in Potsdam gastiert. Frank Peter Jäger, verantwortlich für das Gastspiel in Potsdam, berichtet von seinen Recherchen.

Wie kam es zum Forschungsprojekt „Stadtwende – Stadterneuerung am Wendepunkt“?

Frank Peter Jäger: 2017 gab es einen Aufruf des Bundesforschungsministeriums zum Themenfeld DDR-Geschichte an Hochschulen. Unser Projekt war die einzige Einreichung mit architektonisch-städtebaulichem Bezug. Unser Team besteht aus 16 Personen – aus dem früheren Osten ebenso wie dem Westen. Drei Universitäten sowie das Institut für raumbezogene Sozialforschung (IRS) aus Erkner wirken mit.

DDR hatte „zeitweise die Nase vorn“

In Ihren Recherchen markieren Sie mehrere Wendepunkte. Einer davon betrifft die 1970er Jahre. In einem Beitrag schreiben Sie, dass die DDR bei der Stadterneuerung im Vergleich mit der Bundesrepublik zeitweise „die Nase vorn gehabt“ habe. Können Sie das kurz erklären?

Das lässt sich zeitlich tatsächlich gut einordnen. Ein Beispiel in Ost-Berlin ist das Quartier um den Arnimplatz am Prenzlauer Berg. Hier datiert der Sanierungsbeschluss auf Ende 1972 – und schon 1978 war die Sanierung des Viertels abgeschlossen. Die behutsame Stadterneuerung in Kreuzberg im damaligen West-Berlin begann im großen Maßstab erst um 1980. Da war die DDR wirklich früher dran. Leider blieb es im Osten bei wenigen, wegweisenden Pilotprojekten, später flossen fast die gesamten Ressourcen ins Industrielle Bauen, also in den Plattenbau.

War das für die Wissenschaft schon Allgemeingut oder hat sich das erst im Rahmen des Ausstellungsprojekts ergeben?

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele Dinge waren im Prinzip schon bekannt, aber lückenhaft erforscht. Das moderne Bauen der DDR wurde nach 2000 regelrecht neu entdeckt, doch Städtebau und Stadterneuerung der DDR blieben ein Expertenthema. Das wollen wir mit der Wanderausstellung ändern. Im Rahmen des Forschungsprojektes traten viele neue Details und Einzelheiten zutage.

Ideologisch motivierte Abrisse

Gilt das auch für Potsdam?

Durchaus. 1975 fiel die Entscheidung, das Holländische Viertel als Ganzes zu erhalten und denkmalgerecht zu sanieren – ohne Abrisse. Aus heutiger Sicht scheint das für ein so hochrangiges Denkmalensemble selbstverständlich. Aber Mitte der 1970er Jahre war das in West wie Ost alles andere als selbstverständlich. Damals hat man eher gedacht: In Köln haben wir den Dom, den lassen wir stehen, aber das Drumherum, das ist nicht so wichtig. Denkmalschutz im Sinne von Ensembles zu denken, das musste sich erst noch etablieren.

Spielte die Ideologie in der DDR nicht eine besondere Rolle?

Sicher gab es in der DDR gerade in den 1960er und 1970er Jahren eine Reihe von ideologisch motivierte Abrissen. Ein Beispiel dafür ist die Garnisonkirche in Potsdam. Aber in der Geringschätzung des historischen Bestandes gab es lange keinen wirklichen Unterschied zwischen West und Ost. Die Wiederentdeckung der historischen Innenstädte vollzog sich dann zeitlich relativ synchron.

Wo stand Potsdam mit der Sanierung der Brandenburger Straße im Ost-West-Vergleich?

Die Erneuerung der Brandenburger Straße war schon 1978 weitgehend abgeschlossen. Die Häuser beidseits der Straße bekamen aber nicht nur einen neuen Anstrich – sondern erhielten eine aufwändige, denkmalgerechte Sanierung. Es war eine der ersten Fußgängerzonen der DDR. Auch das übrigens eine Sache, die in Ost und West zeitlich parallel lief: In der DDR waren Fußgängerzonen einer der ersten Impulse für die Wiederentdeckung der historischen Innenstadt.

Honeckers Angst vor einem zweiten 17. Juni

Also lief das eigentlich über den Konsum?

Sicher spielte die Schaffung attraktiver, vielseitiger Einkaufsmöglichkeiten eine Rolle. Das Projekt war typisch für die Ära Honecker. Honecker spürte, dass er den Leuten etwas bieten muss: Sie wollen konsumieren, sie wollen eine moderne Wohnung haben. Er ahnte: Wenn wir das nicht schaffen in den nächsten 10 bis 15 Jahren, dann erleben wir einen zweiten 17. Juni. Insofern entwickelte sich über den Umweg des Konsums ein neues Verständnis für die Innenstadt.

Die Recherche läuft noch Die Wanderausstellung „Stadtwende – Bürgergruppen gegen den Altstadtverfall“ über innerstädtisches Bauen in der DDR gastiert ab 9. Dezember mit einem Fokus auf Potsdam  im Potsdam-Museum. Erste von insgesamt zehn Stationen war Brandenburg /Havel. Die Initiatoren suchen noch Ausstellungsstücke und Zeitdokumente wie Fotos zum Sanierungsgeschehen, zu Demos, oppositionellen Treffen von Bürgergruppen, besetzten Häusern. Gefragt sind auch Zeichnungen und andere Unterlagen von Architekten, die in der DDR-Zeit in Potsdam tätig waren. Kontakt über das Potsdam-Museum per Mail an Judith.Granzow@rathaus.potsdam.de oder zu Frank Peter Jäger, Tel: 0176/ 2165 5916. Weitere Infos zum Forschungsprojekt unter www.stadtwende.de

In Potsdam ist mit der Fußgängerzone eine neue Mitte geschaffen worden unter Ausblendung der historischen Mitte am Alten Markt. War das in anderen DDR-Städten ähnlich?

Das wirkt interessanterweise bis heute nach. Wenn Sie mich fragen, wo das Zentrum von Potsdam ist, würde ich sagen: an der Friedrich-Ebert-/Ecke Brandenburger Straße. Was ja historisch nicht stimmt. So ausgeprägt gab es das anderswo nur nach extremen Kriegszerstörungen, etwa in Dresden. Um 1965 ging es darum, die neue Gesellschaft im Bild des Zentrums zu manifestieren; so sollten die Zentren – vor allem der Bezirksstädte – „sozialistisch“ umgestalten werden, im Stil der Zeit. Der Alte Markt sollte zu einem „Zentralen Platz“, die Breite Straße zur Magistrale ausgebaut werden; doch diese Pläne der 1960er Jahre blieben weitgehend Visionen auf Papier.

Plattenbau als Teil der Strategie

Die barocken Straßenzüge abseits der Brandenburger Straße verfielen allerdings weiter. Hatte die Stadt nach dem Sanierungsauftakt überhaupt eine Strategie für eine umfassende Rekonstruktion der Karrees zwischen Schopenhauer- und Hebbelstraße?

Potsdam ist ein sehr gutes Beispiel für das Dilemma der DDR-Baupolitik. Es wurde sehr vorbildlich beschlossen: Das Holländische Viertel wird denkmalgerecht saniert. Bei der Zweiten Barocken Stadterweiterung auf der anderen Seite der Friedrich-Ebert-Straße, die in der DDR ebenfalls als Ensembledenkmal eingetragen war, entschied man sich für ein deutlich reduziertes Konzept: Strukturerhalt statt umfassendem Substanzerhalt. Soll heißen, man erhält die städtebauliche Struktur, ersetzt aber marode Häuser durch Plattenbauten, deren Baukörper die historischen Strukturen nachahmen. Den Verantwortlichen war klar: In beiden Bereichen können wir den Substanzerhalt nicht stemmen.

Doch auch das Holländische Viertel verfiel weiter.

Die Mittelstraße im Holländischen Viertel in der Nachwendezeit. Die meisten Häuser waren marode. Quelle: LHP/Barbara Plate

Sicher. Das sagen ja auch die damals Beteiligten: Sie arbeiteten zwar unverdrossen dran, aber es ging viel zu langsam, weil beim VEB Stadtbau Potsdam viel zu viele Kapazitäten in anderen Projekten gebunden waren – Arbeitskräfte, auch finanzielle Mittel und Baugerät. In erster Linie natürlich im komplexen Wohnungsbau, aber auch für Verwaltung, für die Staatssicherheit und das Militär.

Wie ist eigentlich die Datenlage, der Zugang zu Dokumenten und Erinnerungen?

Die Quellenlage in Potsdam ist hervorragend. Sehr viele Zeitzeugen und Akteure des innerstädtischen Bauens in Potsdam leben noch. Und neben den ansehnlichen Beständen von Potsdam-Museum und Stadtarchiv besteht in der Stadtverwaltung ein spezielles Fotoarchiv der städtischen Bautätigkeit. Alles, was die Stadt Potsdam nach 1970 gebaut oder abgerissen hat, ist dort Hausnummer für Hausnummer dokumentiert. Ein eindrucksvoller Fundus!

Eingaben an Honecker gegen Flächenabriss

Wie umfangreich wird die Ausstellung sein?

Sie füllt den Ausstellungsraum im Sockelgeschoss des Potsdam-Museums. Speziell zu Potsdam wird es etwa zehn Tafeln geben, die wir mit Kunstwerken und Fotografien der Museumssammlung, mit Modellen und Rauminstallationen ergänzen. Vieles wird zum ersten Mal überhaupt zu sehen sein – etwa die rund 80 Eingabebriefe von Potsdamer Bürger gegen den Abriss im Zentrum, die 1988 und 1989 bei Honecker und beim Ministerrat eingingen. Hinzu kommen exzellente Fotodokumente.

Frank Peter Jäger geboren 1969 in Köln, studierte Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin und in Venedig, volontierte nach dem Diplom bei der MAZ, arbeitete als Stadtplaner, Baufachjournalist und in der Architekturvermittlung. Seit 2019 ist er über die TU Kaiserslautern beim Forschungsprojekt „Stadtwende“ tätig und verantwortlich für den Potsdam-Teil der Wanderausstellung „Stadtwende“. Quelle: Thomas Fischer

Welcher Zeitraum wird in der Ausstellung abgebildet?

Wir spannen den Bogen von den 1950er Jahren bis in die Nachwendezeit. Wir setzen so früh an, weil es uns wichtig ist zu zeigen, dass es in den 1950er Jahren anfangs eine Wertschätzung historischer Bausubstanz gab: Bekannt ist die aufwendige Rekonstruktion der Wilhelm-Staab-Straße zur ersten Barockstraße der DDR. Geschichtsvergessenheit und Abrisswut kamen erst später, in den 1960er Jahren. Diesen Gesinnungswandel wollen wir darstellen. Aber der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf den 1980er Jahren und der Wendezeit.

Hausbesetzer helfen beim Substanzerhalt

Potsdam ist in Fragen der Stadtgestaltung sehr polarisiert. Hat sich das auch in ihren Gesprächen mit den Zeitzeugen widergespiegelt?

Sicher gibt es unterschiedliche Sichten auf die Dinge. Aber es ist schon interessant, dass in Potsdam jene, die Ende der 1980er Jahre gegen die Abrisspolitik opponierten, und damalige Vertreter der Stadt durchaus noch miteinander reden. Das ist nicht überall so! In anderen Städten grüßen sich die Kontrahenten von einst bis heute nicht.

Wie erzählen Sie die Nachwendezeit?

Neben Bürgergruppen wie Argus geht es etwa um die Potsdamer Hausbesetzer. Schließlich waren sie die ersten neuen Nutzer der verfallenen Innenstadthäuser nach dem Mauerfall. Damals sind interessante Nischen entstanden, die wichtig waren für die Stadtgesellschaft und teilweise bis heute nachwirken. Und zum anderen haben sie durch das Bewohnen der Häuser einen Beitrag zum Substanzerhalt geleistet.

Wird die Tausendjahrfeier der Stadt im Jahr 1993 zum Zielpunkt Ihrer Erzählung?

Das hätte sich tatsächlich angeboten. Aber gerade in Potsdam ist ja unübersehbar, dass die Themen der damaligen politischen Auseinandersetzungen bis heute nachwirken. Deshalb wollen wir am Ende der Ausstellung den Bogen spannen vom wichtigen Stadtverordnetenbeschluss vom 1. November 1989 zum vorläufigen Abrissstopp in der Innenstadt bis in die Gegenwart. 1991 war die Wiederherstellung des historischen Stadtgrundrisses beschlossen worden. Ich finde es spannend, dass ausgerechnet ein halbes Jahr vor unserer Ausstellung dieser Kompromiss kommt: Erhalt des Rechenzentrums, Verzicht auf das Schiff der Garnisonkirche. Es geht auch hier um die Frage: Wem gehört die Stadt? Was wollen wir bewahren und was repräsentiert Potsdam? Wir wollen nicht nur Vergangenheit darstellen, wir verstehen die Ausstellung auch als Dialogangebot an die Bürger, als Brücke zu den Herausforderungen von 2022.

Von Volker Oelschläger