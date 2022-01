Potsdam

Überdurchschnittlich viele Nachmeldungen von Corona-Neuinfektionen werden für die Stadt Potsdam seit Dezember ausgewiesen. Bis zu 348 Fälle an einem Tag schienen laut Recherchen seit 18. Januar nicht pünktlich in den Landes- und RKI-Datenbanken auf, auch die Inzidenz wurde damit zu niedrig berechnet.

Inzidenz als Maßstab für Maßnahmen

Zahlreiche Corona-Maßnahme wie Ausgangssperren oder Zutritte zu Restaurants und Kulturangeboten richten sich nach der Inzidenz, den Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage (pro 100.000 Einwohner), die von den Gesundheitsämtern an die Bundesländer und das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet werden. Schon immer gab es eine Anzahl von positiven Tests, die erst zu spät bekannt wurden und daher im Nachhinein übermittelt werden konnten, sodass sie nur rückwirkend als Korrektur in die Werte einflossen. In Potsdam verursachen diese Nachmeldungen mittlerweile Korrekturen von durchschnittlich zehn Prozent, manchmal sogar mehr. Das ergaben Recherchen der MAZ, zuerst berichtete die PNN.

Neuer Inzidenz-Höchstwert: 26. Januar

So wurde aufgrund der verspätet weitergegebenen Daten etwa für den 18. Januar die Inzidenz rückwirkend deutlich von 974,1 auf 1103,7 korrigiert, sie stieg also unbemerkt um 129,6 Punkte oder 13,3 Prozent. Am Tag danach waren es 8,8 Prozent, dann 11,3 und 11 Prozent, am Samstag, 22. Januar, dann wieder 12,5 Prozent. An diesem Tag wurde die Inzidenz um 191,1 Punkte verbessert: von 1534,8 auf 1725,9.

Wer glaubt, die höchste Inzidenz in Potsdam lag bisher auf 1820,3 am 27. Januar, der liegt falsch. Denn schon der korrigierte Wert zwei Tage zuvor, am 25. Januar, ist mit 1832,9 höher. Hier gab es bisher 7,54 Prozent Nachmeldungen – und es könnten noch weitere folgen. Gleiches gilt für den 26. Januar mit mittlerweile einer Inzidenz von 1907,6, dem wahren bisherigen Spitzenreiter (bis jetzt 6,0 Prozent Nachmeldungen).

Nur wenige Kreise mit vielen Nachmeldungen

Potsdam gehört damit zu einer kleinen Gruppe von Verwaltungseinheiten in Brandenburg, die hohe Nachmeldungen aufweisen – wenngleich es durchaus Kreise gibt, die noch höhere Zahlen als die Landeshauptstadt haben. Während etwa Potsdam für 18. Januar 13,3 Prozent der Infektionen nicht pünktlich angab, waren es in Oberspreewald-Lausitz sogar 56,6 Prozent, hier wurde die Inzidenz rückwirkend von 257,4 auf 403 korrigiert. Im Havelland kam etwas mehr als ein Fünftel der Infektionen nochmal dazu, in Märkisch-Oberland waren es 18,73 Prozent.

Am 22. Januar stellte sich die Situation für das Havelland noch dramatischer dar: Hier wurde die Inzidenz von 921,1 sogar auf 1528,3 korrigiert, Oberspreewald-Lausitz und Oberhavelland lagen ebenfalls über den 12,5 Prozent Nachmeldungen von Potsdam. Die meisten Kreise und kreisfreien Städte halten sich jedoch meist im niedrigen einstelligen Bereich. Der Nachmeldeschnitt für ganze Brandenburg betrug am 18. Januar 6,8 Prozent, vier Tage danach 8,6 Prozent.

Seit Anfang Dezember steigt Korrekturrate

Es ist fraglich, dass dieses Problem in Potsdam unmittelbar mit der Omikron-Welle zu tun hat, denn bereits mit Anfang Dezember begannen die Nachmeldungen deutlich zu steigen. Wurde die Inzidenz für den 29. November noch nur um 1,66 Prozent korrigiert, so waren es am 5. Dezember bereits 4,5 Prozent. Die erste Omikron-Infektion in Potsdam wurde jedoch erst am 7. Dezember nachgewiesen. Zehn Tage danach, am 17. Dezember, wurde der Sieben-Tage-Wert für Potsdam dann um 7,4 Prozent verbessert. Die Stadt war vorerst für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Zu berücksichtigen ist aber auch, dass Nachmeldungen nicht nur auf den jeweiligen Tag Einfluss haben, sondern auch auf die darauffolgenden, da die Inzidenzen kumulative Werte sind: Sie umfassen schließlich alle neuen Infektionen aus sieben Tagen. Wird also ein Tag korrigiert, gilt das gleiche auch für die folgenden sechs, bis die betreffende Nachmeldung wieder aus dem Berechnungszeitraum fällt. Kommen noch weitere zusätzliche, zu spät gemeldete Infektionen dazu, wird die Abweichung zunächst zwingend noch höher.

