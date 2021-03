Potsdams Jüdische Gemeinde feiert erste Bar Mitzwa seit fünf Jahren

Potsdam

Das erste Mal seit fünf Jahren hat eine Familie in der Jüdischen Gemeinde Potsdam wieder eine Bar Mitzwa gefeiert. Emanuel Kudriawski ist nach dem jüdischen Kalender am Mittwoch 13 Jahre alt geworden und nach dem jüdischen Glauben wird er mit diesem Alter volljährig. Das feierte er mit seiner Familie, dem Rabbiner Ariel Kirzon und einigen Verwandten in der Bar Mitzwa. Ab dieser Feier der Religionsmündigkeit hat Emanuel die gleichen religiösen Rechte und Pflichten wie die Erwachsenen und ist zur Einhaltung des vollen jüdischen Gesetzes verpflichtet. Ab nun darf er auch die heiligste religiöse Handlung im Judentum vollziehen, nämlich in der Synagoge aus der Tora lesen und sie auslegen.

Ein halbes Jahr Vorbereitung

Das hat er zum ersten Mal vor der Gemeinde bei seiner Bar Mitzwa getan. Und das war ziemlich aufregend. Denn er musste seine Passage in Hebräisch lesen. Dafür hat er sich ein halbes Jahr mit dem Rabbiner Ariel Kirzon vorbereitet. Einmal pro Woche übten sie gemeinsam das hebräische Lesen aus der Tora. Nach dem Gottesdienst am Mittwoch sagt Emanuel: „Ich war nervös. Und ich bin erleichtert, dass ich es jetzt hinter mir habe.“ Sein Vater, Michael Kudriawski (52), ist stolz auf ihn. „Das war eine sehr, sehr große Arbeit, die er geleistet hat. Im Prinzip lernt er diesen originalen Tora-Text auswendig, denn es soll ja flüssig sein.“ Und Mutter Anna Schwartzmann (46) ergänzt: „Für die Mutter ist das immer ein bisschen traurig, weil die Kinder größer werden. Wobei, die beiden älteren haben schon versprochen, nicht so schnell auszuziehen.“

Emanuels Schwester hat vor zwei Jahren ihre Bat Mitzwa gefeiert. Noch vor der Pandemie, unter normalen Bedingungen. Bei Emanuels Feier waren 20 Gemeindemitglieder dabei, vor allem seine Familie. Und das mit Abstand und einem Corona-Schnelltest vor dem Betreten des Gemeindessaals. Nach dem Gottesdienst gab es ein gemeinsames Essen. Und Emanuel konnte sich über Geschenke freuen.

Corona-Schnelltest genutzt

Evgueni Kutikow, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, erklärt, warum seine Gemeinde seit fünf Jahren keine Bar Mitzwa gefeiert hat: „Wir haben viele Kinder und sehr viele Jugendliche, aber das bedeutet nicht, dass sie unbedingt in unserer Gemeinde eine Bar Mitzwa feiern wollen. Viele gehen dafür in andere Städte. Einige feiern auch in ihrem Ursprungsland.“

Mit der Feier am Mittwoch ist Kutikow sehr zufrieden. Auch die anderen Gäste, erzählt er, haben sich wohlgefühlt. Trotz der Beschränkungen. „Unter den gegebenen Bedingungen ist es super gelaufen.“ Sie alle seien froh gewesen, dass mit Hilfe der Schnelltests für etwas mehr Sicherheit gesorgt werden konnte. Und natürlich hoffen sie, dass die nächste Bar Mitzwa oder Bat Mitzwa nicht unter so strengen Beschränkungen stattfinden muss. Evgueni Kutikow kann allerdings noch nicht sagen, wann das nächste Fest für einen Jugendlichen gefeiert wird. „Wir haben zwar zwei Jungen, die sich gerade vorbereiten, aber wann genau sie ihre Bar Mitzwa feiern werden, das weiß ich noch nicht.“

Von Annika Jensen