Potsdam

Nun stehen die neuen Regelungen fest: Krippen und Kitas bleiben offen – auch in der ersten Schulwoche vom 4. bis 10. Januar. Die Regelungen an den Schulen sind indes ein bisschen komplizierter: In Potsdam müssen ab sofort alle weiterführenden Klassen zu Hause bleiben, lediglich die Jahrgangsstufen eins bis sechs werden bei Bedarf an den Schulen betreut. Vom Distanzunterricht ausgenommen sind außerdem Schüler in den Abschlussklassen.

Nach den Weihnachtsferien ist der Präsenzunterricht an den Schulen dann grundsätzlich untersagt, ebenso die Hortbetreuung. Für Erst- bis Viertklässler gibt es lediglich eine Notbetreuung. Alle Schulen müssen also auf Distanzunterricht umstellen – ausgenommen sind auch dann Abschlussklassen und Teile der Förderschulen. Die Kitas bleiben regulär geöffnet, Eltern sind allerdings aufgerufen, ihre Kinder zu Hause zu betreuen.

„Wir sind nicht im Notfallbetreuungsmodus “

Katrin Wilcken, Sprecherin des Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk ( EJF), das in Potsdam acht Kitas betreibt, erklärt: „Wir sind nicht im Notfallbetreuungsmodus, wer sein Kind nicht zu Hause betreuen kann, bringt es ganz normal in die Kita.“ Zwar sei die Personaldichte etwas lichter als sonst, was aber nur daran liege, dass Erzieher sich auch bei scheinbar harmlosen Infekten krank schreiben lassen. „Das sollen sie aus Sicherheitsgründen auch.“ Trotzdem könnten sie die achteinhalb Stunden Betreuung problemlos gewährleisten. „Bei uns ist derzeit alles super“, sagt sie. „Wir hoffen, dass das auch so bleibt. Die Arbeiterwohlfahrt ( AWO), die in Potsdam ebenfalls mehrere Kitas betreibt, könne nach eigener Aussage erst in den nächsten Tagen etwas zu der aktuellen Situation sagen.

Robert Witzsche, Vorstand des Kita-Elternbeirats der Stadt Potsdam, bestätigt die enorme Verunsicherung: „Die Eltern hätten sich eine klare Formulierung gewünscht. Was die Grundschulen angeht, sehen wir jetzt einen großen Bedarf an Planung für den Distanzunterricht.“ In den Grundschulen selbst hält man sich am Montag mit Stellungnahmen zurück, verweist auf die Mitteilung des Brandenburgischen Bildungsministerium.

Spagat für die Schulen

Der Direktor der Potsdamer Voltaireschule, Benny Schurig, berichtet, dass die Mehrheit der fünften und sechsten Klassen am Montag zum Unterricht erschienen sei, den Präsenzunterricht ab Klasse sieben hatte die Stadt Potsdam in einer Sonderregelung untersagt.

Im Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium waren ungefähr die Hälfte der fünften und sechsten Jahrgangsstufe am Montag vor Ort. „Für die Kollegen ist es natürlich ein Spagat, Präsenzunterricht zu geben und gleichzeitig für die Schüler im Distanzunterricht da zu sein“, sagt Schulleiterin Grit Steinbuch. Der Plan sei aber, weiterhin nach Stundenplan zu unterrichten. Entsprechende Arbeitsmaterialien würden ausgegeben. Viele Elternanfragen seien am Montag nicht gestellt worden, bereits am Wochenende hatte das Gymnasium Elternbriefe mit Informationen verschickt.

Entsprechende Technik fehlt

Ähnlich hat es die Sportschule gehandhabt, sagt Direktorin Iris Gerloff. Obwohl Distanzunterricht und auch das Arbeiten mit der Schulcloud des Hasso-Plattner-Ins­tituts bereits seit dem ersten Lockdown quasi eine Routine geworden sind, hätten sie die kurzfristigen Ankündigungen von Bund und Ländern am Wochenende etwas überrumpelt. „Wir brauchen Zeit, um alle zu informieren und die Regeln umzusetzen“, sagt sie. Insgesamt sei die Situation eine große Herausforderung.

Nicht nur, weil die Lehrkräfte Distanz- und Präsenzunterricht parallel stemmen müssen, sondern auch, weil die Technik nicht überall den Standards entspricht. Und zwar auch, weil die Technik fehlt. An den meisten Schulcomputern befänden sich keine Webcams. Lehrer nutzten private Geräte, um Videokonferenzen durchzuführen. Auch verfüge nicht jede Familie über ausreichend Geräte, sodass mehrere Kinder gleichzeitig online arbeiten können. „Die Stadt hat reagiert und eine riesige Bestellung an Tablets aufgegeben, die sind derzeit nicht lieferbar“, sagt Gerloff. Eine entsprechende Anfrage an die Stadt blieb bisher unbeantwortet. „Ansonsten können wir mit derartigen Situationen insbesondere als Sportler umgehen“, so die Schulleiterin. „Wir sind zuversichtlich, dass wir das schaffen.“

Von Sarah Kugler und Peter Degener