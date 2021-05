Potsdam

Nasenabstrich, Spucktest, Gurgeltest? Die Potsdamer Kitas wissen nicht, was sie bekommen werden als Schnelltests für ihre Kinder. Und sie wissen auch nicht wann. Eine Umfrage der Märkischen Allgemeinen Zeitung unter den größeren und großen Kita-Trägern in der Stadt ergab am Montag, dass noch keine Testkits ausgeliefert wurden. „Bisher sind keine angekommen“, erklärte etwa Antje Sauerteig für den Landessportbund (LSB): „Angekündigt waren sie für heute oder morgen.“ Der LSB hat in Potsdam fünf Kitas mit 515 Kindern.

Nur Fehlmeldungen

Beim Träger Independent Living (8 Kitas, ca. 620 Kita-Plätze) waren bis zum frühen Nachmittag auch noch keine Tests angekommen, doch Geschäftsführerin Annemarie Stecher rechnete damit noch am Montag. Eine Fehlmeldung kommt auch von der Hoffbauer-Stiftung, die immerhin 800 Plätze in acht Kitas hat. „In Potsdam sind noch keine angekommen, in anderem Landkreisen vereinzelt“, erklärte Sprecherin Julia Meike. Für den katholischen Caritas-Verband mit 152 Plätzen in zwei Kitas sagte Sprecher Thomas Geißler, es sei noch nichts angekommen; man hoffe darauf „bis spätenstens Dienstag“. Im Treffpunkt Fahrland hieß es: „Nichts gekommen, nichts in Aussicht“.

Es solle zwei Mal zu Hause getestet werden, sagte Antje Sauerteig vom Sportservice des LSB. Weil die Tests freiwillig sind, würden aber auch Kinder ohne negativen Test in der Einrichtung angenommen. Dieser Träger dokumentiert, welcher Haushalt Tests in Anspruch nimmt, meldet der Stadt aber nur die Zahl der ausgegebenen Tests.

Bei Hoffbauer würde man die zwei pro Woche empfohlenen Tests auf Montag und Mittwoch legen, solange die Inzidenz noch über 100 liegt. Unter 50 ginge man auf einen Test in der Woche zurück.

Zwei Tests pro Woche

Zunächst werden beim LSB für 75 Prozent aller Kita-Kinder zwei Tests pro Woche ausgegeben bis zum Beginn der Sommerferien. „Wie es im neuen Kita-Jahr weitergeht, wissen wir noch nicht, auch nicht, ob die Tests ausreichen werden“, so Sauerteig: „Auch in den Ferien geht die Betreuung ja weiter.“ Der Träger weiß auch nicht, welche Art Test geliefert wird. Bei Hoffbauer und Independent Living erwartet man Abstriche im Nasenvorhof.

Dokumentation bleibt lückenhaft

Die Dokumentation geleisteter Tests läuft, wenn überhaupt, so wie an den Schulen: Die Eltern bestätigen auf einem Formular, dass der Test gemacht wurde und negativ war – so plant man das bei Hoffbauer. Independent Living dokumentiert gar nichts. Was mit ungenutzten Tests passiert, ob sie vielleicht zurückgegeben werden, weiß man noch nicht. „Wir gehen davon aus, dass wir alle Tests an Eltern verteilen werden“, so Geschäftsführerin Stecher.

Von Rainer Schüler