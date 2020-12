Potsdams Kommunalpolitik im Corona-Krisenmodus

Potsdam

Die Corona-Krise stellt die Kommunalpolitik vor eine besondere Herausforderung. Die Arbeit der Fachausschüsse ist nur noch eingeschränkt gewährleistet, die passive Teilnahme der Öffentlichkeit – gemeint sind neben Medienvertretern auch anderweitig interessierte Bürger – ist ein Problem.

In der vergangenen Woche konnten von sechs Ausschussterminen, die im Sitzungskalender der Stadtverordnetenversammlung vorgemerkt waren, gerade zwei stattfinden.

Der Bildungs- und der Jugendhilfeausschuss tagten per Videokonferenz. Vertreter der Verwaltung beteiligten sich aus dem mit der Tagesordnung angekündigten Sitzungsraum heraus, theoretisch hätten dort auch Gäste Platz nehmen können.

Vier Termine werden abgesagt

Abgesagt wurden der Ausschuss für Gesundheit und Soziales, der Ausschuss für Klima und Umweltschutz, der Finanz- und der Kulturausschuss.

Das Sitzungsreglement für die Ausschüsse im Lockdown erklärte der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Pete Heuer ( SPD) auf MAZ-Anfrage so: „Alle Ausschüsse können in den Hygienestandards entsprechenden Räumlichkeiten tagen. Diese Sitzungen können auf die unbedingt erforderlichen Tagesordnungspunkte beschränken.“

Probleme mit der Netzstabilität

Wahlweise, so Heuer, könnten auch Sitzungen online durchgeführt werden: „Diese sollten sich jedoch auf Beratungsgegenstände konzentrieren, die ausschließlich empfehlenden Charakter haben, da die Netzstabilität ein Risiko bei der praktischen Durchführbarkeit darstellt. Die letzte Entscheidung darüber liegt bei den Ausschussvorsitzenden.“

Gravierende technische Probleme waren etwa beim Finanzausschuss zu beobachten, der im November – vor dem zweiten Lockdown – erstmals per Videokonferenz tagte. Immer wieder kam es zu akustischem Hall, der die Kommunikation erschwerte.

Keine Chance für Stimmabgabe

Schwerwiegender aber war, dass die Stimmabgabe der Beteiligten etwa bei der Bestätigung des Jahresabschlusses für 2017 nicht immer gewährleistet war, weil plötzlich die Verbindung des betreffenden Stadtverordneten gekappt war.

Einen anderen Weg wählte der Kulturausschuss, der am Donnerstagabend erst unmittelbar vor der Sitzung abgesagt wurde: Für eine Umstellung auf Videokonferenz fehlten nach Angaben des Vorsitzenden Carsten Finke (Die Andere) der zeitliche Vorlauf und die technischen Voraussetzungen.

Kulturausschuss kommuniziert per Mail

„Da auf der Tagesordnung des Kulturausschusses keine Beschlussempfehlungen für die nächste Stadtverordnetenversammlung standen“, die eine Abstimmung erfordert hätten, sei „nach anderen Formen als einer Präsenssitzung gesucht“ worden.

Der Ausschuss entschied sich für ein Umlaufverfahren, bei dem Mitteilungen per Mail an die Mitglieder geschickt und Rückmeldungen auf dem gleichen Wege retour gehen konnten.“

Potsdam-Museum in der Warteschleife

Nicht behandelt wurden die laut Tagesordnung anstehenden Rechenschaftsberichte für die Bürgerhaushalte 2015/16 und 2017. Erneut vertagt wurde die Präsentation zur Neukonzeptionierung der ständigen Ausstellung des Potsdam-Museums zur Stadtgeschichte, die erstmals im November abgesagt wurde, weil Museumsdirektorin Jutta Götzmann wegen begrenzter Teilnehmerzahl nicht in den Ausschuss durfte.

Per Umlauf informiert wurden die Ausschussmitglieder über die Chorförderung für 2021, die Umbesetzung in den Jurys für kulturelle Projekt- und für Festivalförderung.

Informationen per Mail gab es außerdem zum Führungswechsel in der Gedenkstätte Lindenstraße, zum empfohlenen Abbau der bronzenen Trabi-Skulptur „Quo Vadis“ auf dem Steubenplatz und zum längeren Verbleib der Staudenhof-Skulpturen auf dem Neuen Friedhof trotz anderslautenden Stadtverordnetenbeschlusses, nach dem sie bereits im zweiten Quartal 2020 auf der Freundschaftsinsel sehen sollten ( MAZ berichtete).

„Kurzfristige Absage sehr unglücklich“

Sascha Krämer (Linke) als Ausschussmitglied kritisierte das Verfahren: „Politik muss zeigen, dass sie auch in der Krise funktioniert und aktiv gestalten kann. Daher finde ich die kurzfristige Absage des Kulturausschusses, in dem wir auch Fördermittel besprechen und beschließen wollten, sehr unglücklich. Es bleibt nun nur noch, die Vorlagen ohne Debatte abzustimmen. Schade.“

Auch der Ausschussvorsitzende Linke sieht Handlungsbedarf: „Ich halte Präsenssitzungen für Beschlussempfehlungen der Fachausschüsse und des Hauptausschusses weiterhin für dringend notwendig und richtig; selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygieneregeln.“

Politik „in besonderer Verantwortung“

Insgesamt, so Linke „sehe ich den Trend, Ausschüsse und somit wichtige Entscheidungen zu vertagen skeptisch. Speziell dem öffentlichen Dienst – und dazu zählt im erweiterten Sinne auch die Stadtverordnetenversammlung mit ihren Ausschüssen – kommt in einer Not- oder Pandemielage eine besondere Verantwortung zu“.

Latent bestehe „die Gefahr, dass die übernommene Verantwortung einzelner und die Aufgabenerfüllung mit der Ausrede ,Corona’ weggeschoben“ würden, so der Vorsitzende: „Dies halte ich für bedenklich.“

Von Volker Oelschläger